“Estamos lanzando el Mitsubishi All-New L200, un vehículo que se produce desde 1978; es decir, ya tiene más de 45 años en el mercado. Esta sexta generación ha tenido cambios en todos los aspectos, ya que se mejoró la motorización, chasis, suspensiones y las capacidades todoterreno”, señaló Mauricio Cabrera, jefe de producto en Mitsubishi Motors Perú.

Historia del Mitsubishi L200

Antes de comenzar con la presentación del All-New L200, hay que tener en cuenta que este es un vehículo que tiene historia en el mercado internacional. Tal como menciona Cabrera, su origen se remonta a 1978 cuando Mitsubishi inauguró la primera generación con un motor diésel de hasta 2,3 litros y tracción 2WD. Dos años más tarde introdujo el sistema 4WD a tiempo parcial. La segunda edición llegó en 1986 con un cambio completo del modelo y con motorizaciones diésel más potentes (hasta 2,5 litros).

En 1995 se lanzó la siguiente versión del pick-up con un impulsor de 2,8 litros diésel y por primera vez se estrenó el sistema Easy Select 4WD. Asimismo, Mitsubishi cambió de Japón a Tailandia la sede principal de producción y distribución mundial del L200. En 2005, llegó la cuarta generación, el cual incluyó un bloque aún más grande de 3,2 litros diésel, además se incluyó un nuevo sistema de tracción Super Select 4WD. En 2014, se introdujo la quinta edición con el motor MIVEC de 2,4 litros turbo diésel. Asimismo, se integró el sistema Super Select 4WD-II, que adoptó un actuador electrónico (perilla).

Teniendo en cuenta esta historia, el pick-up llega como un producto maduro, el cual no solo ha corregido y mejorado sus características pasadas, sino que también se ha adaptado a las tendencias actuales.

Mitsubishi presentó una edición minera de su pick-up con el objetivo de acercarse hacia los clientes corporativos. (Foto: Mitsubishi) / Mitsubishi

¿A quién se dirige el L200?

“Este lanzamiento no solo es una alegría inmensa para Mitsubishi en el Perú, representa un cambio sustancial desde el núcleo del vehículo, resultado de una exhaustiva investigación de mercado y un profundo análisis sobre el uso que le dan nuestros clientes. Con la All New L200 apuntamos a seguir creciendo en el segmento B2C, pero también en el B2B, con especial énfasis en el sector minero, que exige los más altos estándares de seguridad y confiabilidad”, sostuvo Ider Cifuentes, director comercial de Mitsubishi Motors Perú.

Según el ejecutivo, con estas renovadas cualidades, la marca prevé que el All-New L200 los impulse a consolidar un market share del 10% en el segmento pick-ups en Perú. Asimismo, destacó que sus usuarios podrán apreciar en el desempeño de este vehículo la promesa de valor de la marca, bajo la filosofía Mitsubishi Motors-ness, con foco en la seguridad, la tecnología como ADN y experiencia de manejo.

Su apariencia se acopla a la filosofía de diseño Dynamic Shield y cuenta con trazos más rectos en su carrocería. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

¿Cuáles son los cambios de la nueva L200?

En comparación con la versión saliente, que tenía una estética con formas ovaladas, el All-New L200 llega con una apariencia más robusta y ofrece un diseño con figuras cuadrangulares. Por ejemplo, su parrilla delantera tiene forma rectangular. De igual forma, los trazos de diseño que antes eran medianamente marcados, ahora están totalmente definidos. Prueba de ello es el diseño de los faros delanteros LED, los cuales tienen esquinas con ángulos rectos. Todos estos cambios responden al concepto de diseño Dynamic Shield, una filosofía que Mitsubishi cada vez más acentúa en sus modelos.

Las dimensiones también cambian, ya que crece en todo sentido. Mide 5.320 mm de largo (+10 cm), 1.865 mm de ancho (+5 cm) y 1.795 mm de alto (+2 cm). Para lograr esta nueva longitud, Mitsubishi aumentó el largo del chasis de largueros en 130 mm y reconfiguró el resto de medidas. Por ejemplo, el All-New L200 tiene 3.130 mm de distancia entre ejes, mientras que la generación anterior tenía 3.000 mm. Es decir, más de 10 cm que implican un mayor espacio en la cabina. Además, el despeje al suelo aumentó de 220 mm a 228 mm.

El nuevo L200 creció en longitud y ahora mide 5.330 mm, además aumentó su distancia entre ejes. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Lógicamente, mayores dimensiones y equipamiento tienen una contraparte: una ligera subida en el peso del pick-up, aunque esto se compensa con una mejor capacidad de carga. La versión de entrada (K83) pasó a tener un peso neto de 1.805 kg (+80 kg) y una capacidad de carga de 1.105 kg (+70 kg), mientras que la tope de gama (K91) pasó a 1.945 kg (+25 kg) y 945 kg de capacidad de carga (+85 kg). Teniendo un bastidor más grande, las dimensiones de su tolva también crecieron. Cuenta con 1.550 mm de largo (+3 cm), 1.545 mm de ancho (+7,5 cm) y 525 mm de alto (+5 cm). Si antes el L200 tenía una de las tolvas más compactas del mercado, ahora ya se ubica dentro del promedio junto con el Nissan Frontier, Toyota Hilux y Ford Ranger.

Sobre sus cotas todoterreno, quedan similares a los anteriores. En ese sentido, el ángulo de entrada se mantiene en 30°, el ventral en 24° y de salida en 22°. Este último ángulo queda medianamente corto y esto se debe a que tiene una trocha trasera bastante larga. Se agrega también que el ángulo de inclinación es 45°.

El L200 tiene ángulos todoterreno competitivos y un recorrido de suspensión mayor que la versión anterior. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Respecto a la motorización, encontramos importantes mejoras en la potencia y torque. En la versión saliente, Mitsubishi utilizó el propulsor 4N15 de 2,4 litros turbo diésel bajo dos configuraciones. El primero con 134 hp a 3.500 y 324 nm entre 1.500 y 2.500 rpm; no obstante, se mejoró y ahora produce 147,5 hp a 3.500 rpm y 330 nm entre 1.500 y 3.000 nm. Lo que significa que hay una ganancia de 13,5 hp y 6 nm, aunque en el caso del torque se elevan en 500 las rpm. El otro propulsor que se utilizó fue el denominado MIVEC High Power de 2,4 litros diésel de 178 hp a 3.500 rpm y 430 nm a 2.500 rpm; sin embargo, fue reemplazado por el tren motriz 4N16 que también tiene la misma cilindrada, pero genera 3 hp adicionales y obtiene el torque a menores revoluciones. Concretamente, ofrece 181 hp a 3.500 rpm y 430 nm entre 2.250 y 2.500 rpm; además, funciona bajo la normativa Euro IV. Un punto a considerar es que las prestaciones antes mencionadas de este último motor solo aplican en algunos países como Perú, Costa Rica, entre otros, ya que en otros se puede encontrar la versión más potente con 201 hp y 470 nm.

En cuanto al resto de sistemas, se conserva la misma transmisión de seis marchas con opción mecánica y automática, la dirección asistida hidráulicamente, los frenos hidráulicos de disco ventilado adelante y tambores atrás. En lo que refiere al esquema de suspensión, utiliza la misma suspensión delantera de tipo independiente de trapecio con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora y una suspensión trasera de tipo muelles laminados semielípticos (tres hojas) con amortiguadores. Sin embargo, según lo indicado por Cabrera, adelante tiene mayor recorrido de suspensión y atrás hay menos fricción para brindar una mejor comodidad.

Con relación a otras características de desempeño, solo se mantiene el turbo de geometría variable (VGT) y el calentador de la línea de combustible (para zonas frías). El diferencial de deslizamiento limitado (L.S.D) se retira y reemplaza por el “active yaw control” (AYC). Ambos sistemas ejercen una función similar, que es redirigir el torque a cualquier rueda y cualquier proporción; sin embargo, en el AYC los engranajes se accionan electrónicamente.

De igual forma, el All-New L200 ya integra siete modos de conducción: Normal, Eco, Grava, Nieve, Lodo, Arena y Roca. Además, dispone de un botón para el bloqueo de diferencial posterior (nuevo), el cual es un componente muy importante dentro de sus capacidades off-road. Al mismo tiempo, se incluye el Super Select (selector de tracción), con los modos 2H, 4H, 4HLC Y 4LLC, que a diferencia del Easy Select (anterior), se agrega el modo 4H. Solo para aclarar, en los últimos dos modos el diferencial central está bloqueado y, por consiguiente, se envía el 100% del torque al eje delantero o trasero.

El interior luce más renovado, destacando su pantalla de 8" y algunas secciones con materiales suaves al tacto. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En el interior se encuentra un diseño diferente, el cual luce adaptado a las nuevas tendencias. De hecho, se parece al Montero Sport 2023, del cual extrae elementos como la pantalla de 8″ (antes de 6,1″) compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como asientos de cuero con control eléctrico, botón de encendido, un cargador inalámbrico para dispositivos móviles y más. Un punto a tomar en cuenta es que se mantiene la cámara de retroceso y no hay opción a un sistema 360°.

En seguridad, el All New L200 estandariza los siete airbags en todas sus versiones y ya no son exclusivas de las variantes más caras. De igual manera, integra frenos ABS +EBD, un Control Activo de Estabilidad y Tracción (ASTC), este último brinda una conducción estable y segura, incluso en situaciones de derrape.

Durante su presentación se realizó la prueba slalom para conocer la estabilidad del vehículo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Por último, incorpora un paquete de seguridad avanzado Mitsubishi Motors Safety Sensing desde sus versiones 4x4 que, además de prevenir colisiones, ayuda a alertar preventivamente a sus ocupantes. Este conjunto de tecnologías incluye el sistema de prevención de impactos frontales con detección de peatones (FCM), la alerta de punto ciego (BSW), el asistente de cambio de carril (LCA), entre otros. Estas medidas le han servido para obtener las cinco estrellas de seguridad en los Asean NCAP (similar a Latin NCAP en el Sudeste Asiático).

Versiones y precios

El All-New L200 llega al Perú en cinco versiones 4x2 2,4 TD GLX MT (US$30.990), 4x4 2,4 TD GLX MT (US$38.990), 4x4 2,4 TD HP GLX MT (US$40.990), 4x4 2,4 TD HP GLS MT (US$49.990) y 4x4 2,4 TD HP GLX AT (US$51.990).