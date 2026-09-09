Mitsubishi quiere recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo en el mundo de los todoterreno y el nuevo Montero es su principal apuesta. Sin embargo, durante la presentación mundial del SUV apareció una sorpresa: un prototipo con los colores y elementos de Ralliart, la división deportiva de la marca japonesa.
El denominado Mitsubishi Montero Rally Concept presenta una imagen mucho más agresiva que el modelo convencional. Incorpora extensiones en los pasos de rueda, snorkel, protecciones inferiores, una parrilla con el emblema Ralliart y rines de 18 pulgadas acompañados por neumáticos todoterreno.
Por ahora, Mitsubishi no ha confirmado que este concepto vaya a convertirse en un modelo de producción. Kunitoshi Itagaki, responsable de producto de la compañía, señaló que actualmente no existe un proyecto específico de este tipo para anunciar, aunque dejó abierta la posibilidad de ofrecer en el futuro una experiencia acorde con el nombre Ralliart.
Una base que sí permite soñar
Más allá de su apariencia, el nuevo Montero cuenta con una configuración que podría servir como punto de partida para una eventual variante deportiva. El SUV utiliza un chasis de largueros, suspensión delantera independiente de doble brazo y un eje trasero rígido de cinco brazos.
También dispone del sistema de tracción S-AWC (Super All-Wheel Control) y de la transmisión Super Select 4WD-II, que incluye reductora y diferentes modos para superficies como arena, barro, grava y roca.
A ello se suma un motor turbodiésel de 2,4 litros con turbocompresor de geometría variable, capaz de entregar hasta 480 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. Su despeje de 230 milímetros y sus generosos ángulos todoterreno completan una receta que ya tiene credenciales para enfrentar terrenos exigentes.
La apuesta tampoco sería completamente ajena a la estrategia de Mitsubishi. La marca viene fortaleciendo el nombre Ralliart mediante su participación en competencias de rally cross-country y reconoce que parte de ese conocimiento ha sido utilizado en el desarrollo del nuevo Montero.
Por ahora, el Montero Ralliart es solo un concepto. Pero si Mitsubishi decide llevarlo a producción, podría convertir uno de sus nombres más emblemáticos en un SUV capaz de combinar la comodidad de un modelo moderno con el ADN competitivo que hizo famosa a la marca en los rallies.
- MG RX9 a prueba: ¿cómo se diferencia de los SUV chinos de tres filas más económicos y qué ofrece para justificar sus US$39.490?
- Toyota Fortuner vs. Mitsubishi Montero Sport: ¿cuál es el mejor SUV 4x4 para el Perú?
- ¿Un Toyota o un Volvo habrían resistido? Por qué ningún auto está diseñado para soportar un contenedor de 30 toneladas
- Toyota Hilux SRV AT vs. Nissan Frontier Pro-4X: ¿qué pick-up es más conveniente comprar en el Perú?
- ¿Qué es la normativa Euro 6 y por qué se está frenando su implementación en el Perú?
- MG RX9 a prueba: ¿cómo se diferencia de los SUV chinos de tres filas más económicos y qué ofrece para justificar sus US$39.490?
- Toyota Fortuner vs. Mitsubishi Montero Sport: ¿cuál es el mejor SUV 4x4 para el Perú?
- ¿Un Toyota o un Volvo habrían resistido? Por qué ningún auto está diseñado para soportar un contenedor de 30 toneladas
- Toyota Hilux SRV AT vs. Nissan Frontier Pro-4X: ¿qué pick-up es más conveniente comprar en el Perú?
- ¿Qué es la normativa Euro 6 y por qué se está frenando su implementación en el Perú?