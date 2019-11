Cinco cuadras antes del Arco del Triunfo, París, Neymar hace goles silenciosos desde el 2017, que no se celebran en los estadios pero sí en las oficinas: ahí está la tienda oficial del PSG en Campos Eliseos donde vendió diez mil camisetas unas horas después de anunciado su pase al club de París. Diez mil camisetas que, a costo de 140 euros, suman más o menos ‎€ 1,4 millones. Y aunque hoy es un crack cuestionado -según el diario As de España "El PSG cumple su promesa y Neymar pasa a ser uno más, tras mandarlo al banco contra el Real Madrid-, la euforia futbolera que ha superado incluso a la época de gloria de Michael Platini, la luz de la Ciudad Luz.

Piezas como esta se pueden hallar en el Museo de Peugeot en Sochaux, Francia. FOTO: Miguel Villegas

Ese país tiene un pasado a 364 km de París, 30 minutos en avión, casi 5 horas en auto. Se trata de Sochaux, la ‘ciudad Peugeot’, un pueblo pequeño donde se levanta la fábrica de los más antiguos y grandes automóviles del mundo y el gigantesco museo Peugeot. Sochaux es, también, el lugar donde nació el primer club que se volvió profesional del fútbol francés. Ese sitio ha vuelto a ser noticia estos días porque el jurado del “The Car of The Year 2020” (COTY) seleccionó el New Peugeot 208 en la lista de los siete finalistas del más prestigioso premio del sector automovilístico.

***

¿Cómo es el New Peugeot 208? Según El País de España, en su sitio dedicado a los autos, este auto vendió 230.049 unidades en 2018 y es uno 10 modelos más vendidos de Europa. “El urbano es el modelo más popular a nivel europeo de la marca del león”. El New Peugeot 2008 es un hatchback con diseño de auto de carrera y comodidad de primera clase. El vehículo impresionó con su asertivo diseño y tecnología, el cual ofrece todo el poder de la elección de un auto eléctrico. “Es un orgullo para Peugeot estar nuevamente en la lista de este prestigioso premio. La marca del león diseñó el New 208 para ser uno de los mejores en cuanto a tecnologías innovadoras y sin lugar a dudas en ser amigable con el medio ambiente al brindar la opción de ser un vehículo eléctrico”, explica Rodrigo Moraga, Brand Manager de Peugeot en Perú. El Peugeot 208 es lo que se llama un híbrido: ya que ofrece al mercado tres opciones de diferentes fuentes de energía; eléctrica, gasolina o diésel.

Fuentes cercanas a la marca a las que consultó Ruedas y Tuercas contaron que muy probablemente en los primeros meses del próximo 2021 este modelo se venda en el Perú.

Como se recuerda, Peugeot ganó el prestigioso premio Car of The Year en el 2017 con el SUV 3008. Fue la primera SUV considerada como el auto del año de la historia. El ganador del COTY será anunciado el 02 de marzo de 2020 en Ginebra, Suiza.