Un ejemplar de Škoda Superb 2,0 TDI recorrió la impresionante distancia de 2.831 kilómetros con un solo tanque de 66 litros, un logro confirmado por Guinness World Records como “mayor distancia recorrida en un solo depósito de combustible” hasta la fecha.

Al volante estuvo Miko Marczyk, campeón europeo de rally en 2025, quien combinó su experiencia competitiva con un estilo de conducción consciente y eficiente.

Una hazaña planificada al detalle

Para conseguir la gesta, se eligió una versión estándar del Superb con tracción delantera, motor diésel 2,0 TDI de 110 kW, caja automática DSG de siete marchas y ruedas de 16 pulgadas.

Si bien el carro era de serie, se adoptaron dos modificaciones discretas con impacto significativo: suspensión rebajada (muelles “Sportline”, 15 mm menos de altura) y neumáticos de baja resistencia a la rodadura, con el fin de optimizar la aerodinámica y reducir el desgaste energético.

Durante el trayecto, la velocidad media se mantuvo alrededor de 80 km/h, un ritmo tranquilo, más propio de autopista que de una maniobra extrema de “hyper-miling”, y el consumo promedio se situó en 2,61 litros por cada 100 kilómetros, muy por debajo del consumo combinado oficial declarado por el fabricante (4,8 l/100 km).

En una sección del recorrido por Francia, con viento de cola favorable, el consumo descendió hasta unos sorprendentes 2,2 l/100 km.

Miko Marczyk condujo desde Polonia hasta Disneyland París y de regreso en un Škoda Superb con un solo tanque de combustible. (Foto: Škoda) / Škoda

Más allá del récord: lecciones de conducción eficiente

Marczyk compartió algunas de las claves de su estrategia de conducción, que pueden servir a conductores comunes interesados en reducir su consumo:

Mantener la presión correcta de los neumáticos

Dormir lo suficiente para conservar atención y reflejos

Anticiparse al tráfico y evitar frenadas innecesarias

Acelerar con suavidad, usar modo Eco y cambiar de marcha de forma gradual

Aprovechar condiciones favorables como vientos a favor

Según Marczyk, estos cuidados permiten que “incluso un conductor normal pueda fácilmente obtener cifras por debajo del consumo oficial declarado por el fabricante”.

Un record que reaviva la eficiencia del diésel

En una época en la que la atención mundial parece centrarse en los vehículos eléctricos e híbridos, esta hazaña del Superb recuerda que, con un manejo adecuado y condiciones ideales, un sedán diésel moderno aún puede ofrecer una autonomía real muy superior a la esperada.

El recorrido cubrió varios países, Polonia, Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica, y retornó finalmente al punto de partida en Polonia.

Aunque el impulso mediático inicial sugiere una proeza casi extraordinaria, el equipo responsable subraya que el vehículo se mantuvo, en esencia, “de serie”; lo que cambió fue el enfoque: conducción consciente, preparación adecuada y estrategia de ruta.

El propio Marczyk no descarta una nueva tentativa para superar los 3.000 kilómetros con un solo tanque, posiblemente usando combustible premium y optimizando aún más la ruta.