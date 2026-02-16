Ni Toyota ni Volvo: Mazda se convierte en la marca más segura del mundo según Consumer Reports

Resumen

/ Mazda New BT-50
Por Redacción EC

La seguridad automotriz vuelve a ocupar titulares en la industria global tras la publicación de un nuevo ranking de Consumer Reports, que situó a Mazda como la marca con mejor desempeño en su evaluación integral de seguridad, desplazando a fabricantes tradicionalmente asociados a ese atributo, como Volvo. El resultado refleja cambios en los criterios de análisis y en la forma en que se mide la protección de los ocupantes y la prevención de accidentes en los vehículos modernos.

