Ni Toyota ni Volvo: Mazda se convierte en la marca más segura del mundo según Consumer Reports

La seguridad automotriz vuelve a ocupar titulares en la industria global tras la publicación de un nuevo ranking de Consumer Reports, que situó a Mazda como la marca con mejor desempeño en su evaluación integral de seguridad, desplazando a fabricantes tradicionalmente asociados a ese atributo, como Volvo. El resultado refleja cambios en los criterios de análisis y en la forma en que se mide la protección de los ocupantes y la prevención de accidentes en los vehículos modernos.

La clasificación forma parte del denominado “Safety Verdict”, un sistema que examina no solo el desempeño en pruebas de choque, sino también factores como la capacidad de frenado, el comportamiento dinámico, la eficacia de las tecnologías de prevención de siniestros y el diseño de las interfaces para evitar distracciones al volante. En esta evaluación, Mazda alcanzó el primer lugar gracias a resultados sólidos en áreas como la protección estructural, el control del vehículo en situaciones críticas y la disponibilidad de asistencias avanzadas de serie.

Para alcanzar la máxima categoría, los vehículos deben cumplir criterios exigentes, entre ellos buenos resultados en pruebas del IIHS, frenado automático de emergencia a velocidad de autopista con detección de peatones, monitoreo de punto ciego y alertas de tráfico cruzado trasero. La evaluación también considera la facilidad de uso de los controles internos y la respuesta predecible del automóvil ante maniobras de emergencia, elementos que contribuyen a evitar colisiones tanto como a mitigar sus consecuencias.

El liderazgo de Mazda no implica necesariamente un deterioro del prestigio histórico de otros fabricantes. Volvo, por ejemplo, mantiene una reputación consolidada en seguridad sustentada en décadas de innovación y calificaciones destacadas en pruebas de impacto, con modelos que registran niveles sobresalientes de protección para ocupantes adultos en evaluaciones independientes europeas. Sin embargo, el cambio en la clasificación evidencia cómo la incorporación de tecnologías activas y criterios más amplios de análisis puede modificar el panorama competitivo.

El Mazda CX-90 es el primer vehículo premium de Mazda y eso se refleja desde su diseño exterior refinado. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Consumer Reports suele basar sus evaluaciones en metodologías multidimensionales que combinan resultados de pruebas, datos técnicos y desempeño real, reflejando una tendencia creciente en la industria: la seguridad ya no se mide exclusivamente por la resistencia estructural, sino también por la capacidad del vehículo para anticipar y evitar incidentes.

Ránking top 15 de marcas más seguras

Mazda Geneses Acura Lincoln Hyundai Honda Nissan Audi Subaru Kia Buick Volvo Volkswagen Toyota Lexus

En ese contexto, el reciente ranking ilustra la evolución del concepto de seguridad automotriz y subraya la intensificación de la competencia tecnológica entre fabricantes, en un mercado donde la protección del usuario continúa siendo un argumento central de diferenciación.