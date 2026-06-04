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Nissan y Chery International UK han firmado un Memorando de Entendimiento (MdE) no vinculante para el estudio de la fabricación por contrato, mediante el cual Nissan fabricará vehículos de pasajeros de Chery International UK en su planta de Sunderland. (Foto: Nissan)
Nissan y Chery International UK han firmado un Memorando de Entendimiento (MdE) no vinculante para el estudio de la fabricación por contrato, mediante el cual Nissan fabricará vehículos de pasajeros de Chery International UK en su planta de Sunderland. (Foto: Nissan)
/ Nissan
Por Redacción EC

La alianza entre Nissan y Chery podría convertirse en uno de los movimientos más importantes de la industria automotriz europea en los últimos años. Ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento no vinculante para que Nissan fabrique vehículos de Chery en su planta de Sunderland, Reino Unido, a partir del año fiscal 2027. La instalación seguirá siendo propiedad de Nissan y los cerca de 6.000 trabajadores continuarán siendo empleados de la firma japonesa.

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