La alianza entre Nissan y Chery podría convertirse en uno de los movimientos más importantes de la industria automotriz europea en los últimos años. Ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento no vinculante para que Nissan fabrique vehículos de Chery en su planta de Sunderland, Reino Unido, a partir del año fiscal 2027. La instalación seguirá siendo propiedad de Nissan y los cerca de 6.000 trabajadores continuarán siendo empleados de la firma japonesa.

Más allá del acuerdo en sí, la operación refleja dos tendencias que están redefiniendo el mercado europeo. Por un lado, Nissan busca mejorar la utilización de su planta británica, que opera por debajo de su capacidad y recientemente consolidó dos líneas de producción en una sola. Por otro, Chery acelera su expansión en Europa mediante alianzas industriales que le permitan fabricar localmente y reducir el impacto de aranceles e impuestos a los vehículos importados desde China.

Para Chery, propietaria de marcas como Omoda y Jaecoo, producir en Sunderland significaría sumar una nueva base industrial en Europa. El grupo ya desarrolla otros proyectos de manufactura en el continente, incluyendo acuerdos en España, en línea con la estrategia de varios fabricantes chinos que buscan acercar su producción a los principales mercados europeos.

Para Nissan, la alianza también representa una oportunidad para rentabilizar una planta histórica inaugurada en la década de 1980 y considerada una de las más importantes del Reino Unido. La compañía atraviesa un proceso global de reestructuración que incluye reducción de costos, consolidación de operaciones y una fuerte apuesta por la electrificación.

Actualmente en la planta de Sunderland se fabrican el Nissan Qashqai, Juke y LEAF. (Foto: Nissan) / Nissan

Aunque todavía no se han revelado qué modelos de Chery se fabricarían en Sunderland, el acuerdo evidencia cómo los fabricantes chinos están ganando protagonismo en Europa. De concretarse, podría abrir la puerta a que vehículos de Omoda y Jaecoo destinados al mercado europeo lleven la etiqueta de “Made in Britain”, una estrategia que ayudaría a fortalecer la presencia de estas marcas en la región.

Desde una perspectiva industrial, el pacto también envía una señal clara: las automotrices tradicionales y las chinas ya no solo compiten, sino que comienzan a colaborar para enfrentar desafíos como la transición eléctrica, los elevados costos de producción y la creciente presión regulatoria en Europa.