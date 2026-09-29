Nissan Perú presentó “Nissan is Back”, un evento que dio a conocer la nueva propuesta de la marca en el país bajo la representación y distribución del Grupo Astara. Esta estrategia contempla la renovación progresiva de su portafolio, la transformación de la experiencia del cliente, el fortalecimiento de su red comercial, de posventa y el desarrollo de nuevos negocios, entre ellos el segmento de flotas.

Esta nueva etapa busca recuperar la conexión con los consumidores, agilizar la toma de decisiones y fortalecer el trabajo con los concesionarios, apoyándose en herramientas de digitalización e inteligencia de datos. El cambio también comienza a reflejarse en la oferta: All-New Versa y New X-Trail dan el primer paso en la renovación del portafolio, con novedades en diseño, tecnología, seguridad y conectividad, además de la llegada de, e-POWER, la tecnología de conducción 100% eléctrica de Nissan que no necesita enchufarse.

“Esta nueva operación nos permite combinar la fortaleza de Nissan en producto y tecnología con la experiencia y capacidad de ejecución de Astara en el mercado peruano. Estamos trabajando para hacer más ágil el negocio, fortalecer nuestra relación con los concesionarios y responder de manera más cercana a las necesidades de los consumidores”, señaló Juan Manuel Hoyos, presidente y director general de NIBU (Nissan Importers Business Unit).

Asimismo, la marca apuesta por simplificar la experiencia de compra a través de una mayor integración entre los canales digitales y los concesionarios, además de ofrecer alternativas de financiamiento y seguros en su ecosistema. Para los concesionarios, el objetivo es trabajar con mayor información y herramientas comerciales, fortaleciendo una estrategia compartida. Actualmente, Nissan cuenta con 14 puntos de venta y postventa y ya trabaja en ampliar su cobertura en Cusco, Juliaca, Ica y Cajamarca.

Una estrategia para recuperar competitividad

La estrategia de crecimiento contempla reforzar la presencia de Nissan en segmentos como SUV, pickups y sedanes, además de continuar desarrollando alternativas de electrificación de acuerdo con las condiciones del mercado peruano. En paralelo, la compañía busca fortalecer su negocio de flotas y clientes corporativos.

“Nissan is Back representa una apuesta por recuperar la presencia de Nissan en el mercado peruano, con una operación más cercana al consumidor y una propuesta renovada. Se trata de llevar los valores que han construido la historia de la marca a las exigencias del mercado actual, para responder a lo que hoy busca el cliente peruano”, explicó Felipe Sarria, gerente general de Nissan Perú.

El crecimiento se plantea en un mercado cada vez más competitivo y con consumidores que demandan mayor tecnología, seguridad y conectividad. En ese contexto, la compañía busca diferenciarse a partir de una propuesta de valor integral que combine su origen y trayectoria japonesa con la evolución de su oferta. La electrificación también forma parte de esta estrategia, con la incorporación de la tecnología e-POWER a la nueva X-Trail, que ofrece una experiencia de manejo eléctrico sin requerir un punto de carga externo.

La renovación del portafolio continuará durante los próximos 12 meses, ampliando la oferta de Nissan en el mercado peruano y acompañando su apuesta por segmentos estratégicos, la electrificación y las nuevas necesidades de los consumidores.

Propuesta Comercial Integral

Uno de los ejes de esta etapa es la nueva Propuesta Comercial Integral, con la que Nissan busca competir por el valor completo que entrega a sus clientes y no solo por el producto. Bajo un concepto one stop shop, el cliente puede resolver todo en una sola visita al concesionario: acceder a financiamiento con Santander Consumer, dejar su auto actual como parte de pago, contratar su seguro con Howden y llevarse su paquete de mantenimientos prepagados por dos años con Nissan Protect. A esto se suma una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero, en toda la línea, y un servicio de posventa más ágil gracias a Quick Service y a una mayor rapidez en la disponibilidad de repuestos.

Para empresas, Nissan ofrecerá condiciones preferenciales para flotas, un equipo dedicado que acompañará a cada cliente en terreno, capacitaciones en producto, conducción y servicio técnico, y planes de servicio a la medida, dentro o fuera del taller.

Con “Nissan is Back”, la marca impulsa una estrategia respaldada por esa trayectoria y por las capacidades de Astara para fortalecer su gestión en el país, ampliar su cobertura y acercarse nuevamente a los consumidores. La renovación del portafolio, el crecimiento de la red y el desarrollo de nuevos negocios serán claves para recuperar competitividad y fortalecer su presencia en el mercado peruano.