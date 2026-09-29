La compañía está enfocada en recuperar competitividad y fortalecer su conexión con los consumidores peruanos. (Foto: Nissan)
La compañía está enfocada en recuperar competitividad y fortalecer su conexión con los consumidores peruanos. (Foto: Nissan)
/ Nissan
Por Redacción EC

Nissan Perú presentó “Nissan is Back”, un evento que dio a conocer la nueva propuesta de la marca en el país bajo la representación y distribución del Grupo Astara. Esta estrategia contempla la renovación progresiva de su portafolio, la transformación de la experiencia del cliente, el fortalecimiento de su red comercial, de posventa y el desarrollo de nuevos negocios, entre ellos el segmento de flotas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.