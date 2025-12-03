Nissan Kait, el nuevo caballo de batalla de la firma japonesa para América Latina

Nissan presentó su nuevo SUV urbano Kait, que ocupará un lugar clave en la estrategia de la marca japonesa, ya que solo se venderá en Latinoamérica. Ruedas y Tuercas pudo acceder en exclusiva a la información, así como la primera develación oficial del vehículo en la región.

Las dimensiones del Kait son 4.30 m de largo, 1.76 m de ancho, una distancia entre ejes de 2.62 m y cuenta con una capacidad de maletero de 432 litros. Para el segmento, se ve con un tamaño y amplitud aceptables.

Según palabras de Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina, este nuevo Nissan Kait reemplaza al Kicks Play. De hecho, se construye bajo la misma plataforma y su producción arranca en el Complejo Industrial de la marca en Resende, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.

“El proyecto del Nissan Kait surge de la experiencia global de Nissan en el desarrollo de SUVs que integran soluciones para satisfacer las necesidades de los consumidores latinoamericanos, fortaleciendo nuestra participación en este segmento en crecimiento y altamente competitivo. Estamos orgullosos de fabricar y comercializar este vehículo primero en Brasil y América Latina, y estoy seguro de que conquistará a los clientes de nuestra región al heredar elementos clave de robustez, confiabilidad y calidad de nuestra plataforma más vendida”, afirmó Rodríguez durante la presentación global.

El nuevo Nissan Kait.

Rodríguez asegura que el mercado latinoamericano es fundamental para Nissan, debido a que ocupa el 15% de sus ventas generales. Por ende, desde hace dos años han trazado una estrategia que asume con mayor énfasis la misión de satisfacer este mercado regional.

Entre los datos más destacados, el presidente regional dice que el Kait es el primer modelo de una renovación total del portafolio que culminará en 2027. Además, comentó que Nissan ya no tendrá nuevas grandes alianzas como lo que intentó con Honda a principios de 2025. Sin embargo, apuntarán a cooperaciones más específicas o diferentes proyectos con otros gigantes del automóvil.

Una inversión de $540 millones de dólares le ha permitido a Nissan actualizar el Complejo Industrial de Resende, donde se fabrica el Kait, con nueva maquinaria, robots y estaciones de trabajo, además de implementar varios procesos de fabricación nuevos.