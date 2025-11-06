Durante el pasado Japan Mobility Show 2025, Nissan reveló el nombre del futuro nuevo integrante de la línea de SUV’s que será producido en su complejo industrial de Resende, en el estado de Río de Janeiro, Brasil: Nissan KAIT. Este modelo forma parte de la estrategia de renovación y fortalecimiento de la línea de productos de la marca a nivel global.

Se trata de un SUV compacto que llegará al mercado mundial para posicionarse como la opción de entrada al mundo de SUV de Nissan, ubicándose por debajo del conocido Kick. De esta manera, la firma nipona establecerá un línea de SUV desde el Kait hasta el poderoso Patrol.

El Nissan KAIT es el segundo SUV anunciado dentro del marco de la inversión de US$540 millones que la marca está realizando en Brasil, inversión que ha transformado la planta del sur de la región con nuevos equipos y estaciones de trabajo y procesos. Además de atender al mercado local, se prevé que el nuevo modelo sea exportado a más de 20 países. El primer SUV que surgió de este plan de inversión fue el nuevo Nissan Kicks, lanzado en el mercado de Brasil en julio de este año.

Con este nuevo modelo, Nissan fortalece su presencia en América Latina, complementando el competitivo segmento de SUV’s, en respuesta a la creciente demanda de vehículos innovadores y adaptados a las necesidades del consumidor latinoamericano.

“Estamos muy emocionados por el próximo inicio de producción del nuevo Nissan KAIT en nuestra planta de Resende, Brasil. Este proyecto representa una muestra clara de nuestro compromiso con América Latina. Es un nuevo SUV pensado en la región, hecho por manos latinoamericanas, y que será exportado al mundo”, señaló Guy Rodriguez, presidente de Nissan América Latina.

Los detalles y especificaciones del modelo serán compartidos en el momento de su lanzamiento oficial en cada mercado.



