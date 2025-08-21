Desarrollado bajo el concepto de un “SUV Gran Turismo que ofrece una experiencia apasionante”, el X-Trail Nismo encarna la filosofía de todos los modelos de carretera de la división deportiva de Nissan: combinar el rendimiento de competición con la facilidad de conducción del día a día. Su aerodinámica y su estética provienen de la tecnología de competición, mientras que su puesta a punto exclusiva garantiza un manejo más emocionante.

A continuación, te contamos más detalles sobre los cambios que recibió el X-Trail e-Power más convertirse en una versión de alto rendimiento.

Chasis optimizado y tracción e-4ORCE

El X-Trail Nismo ha sido ajustado para ofrecer una excelente capacidad de paso por curva, una aceleración fluida y una conducción refinada. La suspensión incorpora amortiguadores Kayaba Swing Valve, una primicia en Nissan. Esta tecnología equilibra la reducción del movimiento de la carrocería, uno de los principales retos en los SUV de gran tamaño, con el confort de marcha.

El sistema de tracción total eléctrica e-4ORCE fue calibrado especialmente para esta versión. Aumenta la distribución del par en el eje trasero y controla las ruedas delanteras en las maniobras de giro, mejorando la trazada en aceleración. Además, la entrega de potencia y el reparto de tracción entre ambos ejes se ajustan a cada modo de conducción, brindando una experiencia versátil en distintas condiciones.

El X-Trail Nismo cuenta con tracción en las cuatro ruedas. (Foto: Nissan) / Nissan

El modelo equipa neumáticos Michelin Pilot Sport EV, diseñados para aprovechar al máximo el sistema e-4ORCE optimizado por Nismo. Las llantas de 20 pulgadas, con rines más anchos, mejoran la respuesta de la dirección, mientras que la asistencia eléctrica fue recalibrada para trabajar en armonía con la suspensión y los neumáticos.

Los nuevos neumáticos más anchos brindan un mejor equilibrio en las curvas. (Foto: Nissan) / Nissan

Un SUV con ADN Gran Turismo

El X-Trail Nismo incorpora un módulo de control del vehículo (VCM) con ajustes específicos que incluyen un modo SPORT, enfocado en la respuesta inmediata, y un modo AUTO, pensado para ofrecer aceleraciones progresivas en rangos medios y altos. De esta forma, los conductores pueden disfrutar tanto de la deportividad como del confort cotidiano.

Diseño: identidad Nismo y funcionalidad SUV

El estilo del X-Trail Nismo combina la solidez propia de un SUV con el sello deportivo de Nismo, logrando un notable rendimiento aerodinámico y una dinámica integral mejorada.

El frontal destaca por los detalles cromados oscuros que atraviesan la parrilla y se integran con los faros, generando una apariencia robusta. El alerón inferior delantero, con el logotipo Nismo al centro, aporta carga aerodinámica. A los costados, faldones con detalles en rojo incrementan la zona de presión negativa bajo el vehículo.

Al igual que todos los modelos Nismo, cuenta con una franja en color rojo en la carrocería baja. (Foto: Nissan) / Nissan

En la parte trasera, un difusor y faros antiniebla inspirados en la competición refuerzan su carácter deportivo. Las llantas de aluminio de 20 pulgadas, desarrolladas con el proceso MAT de Enkei, combinan ligereza y rigidez, además de contar con aberturas que mejoran la ventilación de los frenos y un borde optimizado para el flujo de aire. En conjunto, estos elementos reducen en un 29% la sustentación respecto al modelo estándar, sin penalizar la resistencia aerodinámica.

Interior: confort con deportividad

El habitáculo mantiene la practicidad y comodidad del X-Trail, pero añade la estética propia de Nismo con una base en negro y costuras en rojo.

El interior del X-trail Nismo. (Foto: Nissan) / Nissan

Opcionalmente, se pueden equipar asientos deportivos Recaro con ajuste Nismo, que ofrecen un soporte lateral superior para minimizar el movimiento del cuerpo en curvas, reforzando la sensación de conexión con el vehículo. Cuentan con ajuste eléctrico, reclinación y calefacción, lo que garantiza un balance entre deportividad y confort premium.