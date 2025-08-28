Nissan cerró un capítulo en su historia automotriz con la salida de la última unidad del R35 GT-R de la línea de producción en Japón, el único mercado donde aún se ensamblaba. Con este hito, el fabricante pone fin a un ciclo de 18 años de fabricación de un modelo que marcó un antes y un después en el segmento de los deportivos de alto rendimiento.

Desde su debut en 2007, el R35 GT-R se consolidó como un referente de innovación y potencia, cautivando a miles de entusiastas en todo el mundo. Durante casi dos décadas, se produjeron unas 48.000 unidades, todas ellas con motores ensamblados a mano por un selecto grupo de artesanos Takumi en la planta de Yokohama.

La última pieza fabricada corresponde a una edición Premium T-Spec, en color Morado Medianoche, destinada a un cliente japonés. Para conmemorar la ocasión, los trabajadores de la planta de Tochigi celebraron el legado de un modelo que se convirtió en emblema de la marca.

El último vehículo en salir a la venta es el T-Spec edición Premium con acabado en pintura violeta medianoche. (Foto: Nissan) / Nissan

Un legado que continúa

Iván Espinosa, presidente y director ejecutivo de Nissan, aseguró que el fin de la producción no significa una despedida definitiva del GT-R:

“Tras 18 años extraordinarios, el R35 deja una huella imborrable. El emblema GT-R volverá en el futuro; pedimos paciencia porque no es un nombre que se coloque en cualquier vehículo, sino en algo verdaderamente especial”.

Nissan se compromete a reinventar la futura generación del GT-R . (Foto: Nissan) / Nissan

Evolución constante

A lo largo de su vida comercial, el R35 se caracterizó por una mejora continua. Su motor V6 biturbo VR38DETT elevó la potencia inicial de 480 a 570 caballos en 2017, mientras que las versiones NISMO alcanzaron hasta 600 CV gracias a tecnología heredada de la competición.

Su reputación se reforzó con hazañas en circuito: desde victorias en el campeonato japonés SUPER GT, la Blancpain GT Series o las 12 Horas de Bathurst, hasta registros históricos en el Nürburgring Nordschleife, donde en 2013 el GT-R NISMO marcó un tiempo de 7:08,679 minutos. Más recientemente, en 2024, volvió a romper récords en el circuito japonés de Tsukuba.

El modelo también dejó huella fuera de los trazados con récords como el derrape más rápido del mundo, logrado en 2016 al deslizarse a casi 305 km/h en Dubái.

El futuro del GT-R

Aunque el R35 se despide, Nissan mantiene firme la visión de dar continuidad al linaje GT-R. La marca promete una próxima generación que conserve el espíritu de innovación y rendimiento que ha convertido al modelo en un ícono del automovilismo.