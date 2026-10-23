Nissan X-Trail e-Power. (Foto: Fernando Roca)
Nissan X-Trail e-Power. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Redacción EC

El Nissan X-Trail e-Power destaca por combinar espacio para siete ocupantes, versatilidad y una tecnología de propulsión que prioriza la conducción eléctrica. Si bien su tercera fila está orientada principalmente a niños, uno de sus atributos más interesantes está bajo el capó: la respuesta de sus motores eléctricos.

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