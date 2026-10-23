El Nissan X-Trail e-Power destaca por combinar espacio para siete ocupantes, versatilidad y una tecnología de propulsión que prioriza la conducción eléctrica. Si bien su tercera fila está orientada principalmente a niños, uno de sus atributos más interesantes está bajo el capó: la respuesta de sus motores eléctricos.

Aunque suele describirse como híbrido, el X-Trail e-Power tiene una particularidad: sus ruedas son impulsadas exclusivamente por motores eléctricos, mientras que el motor a gasolina funciona como generador de electricidad. A diferencia de un híbrido convencional, no necesita que el motor térmico impulse directamente las ruedas.

Esta configuración permite disponer de torque eléctrico de manera inmediata, tanto al arrancar como al acelerar en carretera. La respuesta es lineal y continua, sin los cambios de marcha propios de una transmisión convencional, lo que favorece las recuperaciones de velocidad y los adelantamientos.

En un híbrido convencional, en cambio, los motores eléctrico y a gasolina pueden impulsar las ruedas de manera conjunta o alternada, según el diseño y las condiciones de conducción. Aunque el motor eléctrico también aporta fuerza inmediata, la intervención del motor térmico y la transmisión varía según el sistema empleado.

La compañía está enfocada en recuperar competitividad y fortalecer su conexión con los consumidores peruanos. (Foto: Nissan) / Nissan

La diferencia se percibe especialmente al pisar el acelerador para ganar velocidad. El e-Power ofrece una respuesta similar a la de un vehículo eléctrico, mientras que el comportamiento de un híbrido convencional depende de cómo se coordinen sus dos fuentes de propulsión.

¿Significa que el Nissan es mejor en todos los escenarios? No necesariamente. Ambos sistemas pueden reducir el consumo frente a vehículos exclusivamente a gasolina, pero la eficiencia depende del recorrido y las condiciones de uso. En carreteras de un carril por sentido, la respuesta del X-Trail puede facilitar adelantamientos; aun así, estos deben realizarse únicamente cuando exista suficiente visibilidad y espacio para completarlos con seguridad.