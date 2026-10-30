Lima es una de las ciudades con mayor congestión vehicular del mundo. Según datos de TomTom recogidos por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), los conductores pierden en promedio 195 horas al año atrapados en el tráfico, equivalentes a más de ocho días. Este tiempo prolongado en la vía, sumado a las detenciones y los arranques frecuentes, somete a determinados componentes del vehículo a una mayor exigencia y puede acelerar su desgaste.

Ante estas condiciones, la revisión periódica de las autopartes y el mantenimiento preventivo son fundamentales para prolongar la vida útil de los componentes, evitar daños mayores y reducir el riesgo de reparaciones imprevistas. ¿Qué señales indican que un vehículo necesita atención mecánica? Especialistas de Bosch Mobility Aftermarket identifican cinco alertas que los conductores deben tener en cuenta.

1. Frenos: chirridos, vibraciones o cambios en el pedal

Los ruidos metálicos, vibraciones al frenar, o un pedal que se siente esponjoso pueden indicar problemas en el sistema de frenado. Estas señales requieren una inspección para determinar si existe desgaste en las pastillas, deformaciones en los discos o alguna anomalía en el sistema hidráulico. Para mitigar estos problemas, se sugiere verificar que las pastillas cuenten con formulaciones de fricción de bajo índice de ruido, y optar por discos con alto contenido de carbono para soportar altas temperaturas sin fracturas. Además, la inspección debe contemplar la renovación del líquido de frenos de baja viscosidad y alto punto de ebullición —como las formulaciones avanzadas DOT 3. DOT 4, DOT 5.1 o formulaciones de última generación como ENV6— que aseguran una respuesta óptima en sistemas con ABS y control electrónico de estabilidad.

2. Encendido e inyección: dificultades para arrancar y pérdida de rendimiento

Si el motor tarda en encender, presenta tirones durante la aceleración o mantiene un funcionamiento irregular, es recomendable revisar el sistema de encendido y alimentación de combustible. Un incremento inusual del consumo también justifica una evaluación. La inspección permite diagnosticar el estado de los inyectores, bombas de alta presión y bujías. Al momento de reemplazarlas, los expertos recomiendan componentes con tecnologías de metales preciosos (como Iridio o Platino, presentes en líneas como Bosch EVO o Double Iridium) y bobinas de encendido directo, las cuales ofrecen una chispa más potente y resistente al desgaste para optimizar la combustión y reducir emisiones.

3. Sistema eléctrico: arranque lento y luces que pierden intensidad

Un arranque más lento de lo habitual, la disminución de la intensidad de los faros o las fluctuaciones en la iluminación pueden advertir problemas en la batería, el alternador o las conexiones eléctricas. Ante estas señales, se aconseja evaluar la capacidad del alternador y el estado de la batería. Para vehículos modernos con alta demanda electrónica o sistemas Start/Stop, la instalación de baterías con tecnología sellada AGM o EFB garantiza mayor durabilidad y respuesta. Del mismo modo, en el sistema de iluminación, sustituir lámparas por alternativas de mayor alcance lumínico o durabilidad —como focos de tecnología LED o líneas halógenas de alta prestación tipo Gigalight o Longlife— previene fallas de visibilidad en condiciones nocturnas o de tráfico denso.

4. Lubricación y filtros: mantenimiento que no depende solo del kilometraje

El aceite del motor y los filtros cumplen funciones esenciales para reducir la fricción, retener impurezas y proteger los componentes internos. Por ello, respetar los intervalos de cambio es vital, especialmente bajo el tráfico pesado. En el caso del filtro de aceite, es importante elegir piezas metálicas o de cartucho equipadas con válvulas bypass eficientes y materiales filtrantes tratados para asegurar un flujo constante en cualquier condición térmica. Asimismo, este chequeo debe extenderse al filtro de combustible y al de cabina: el empleo de filtros de habitáculo con carbón activado o tecnologías antibacteriales y de iones de plata (como las versiones Pure Air) ayuda a retener partículas finas y neutralizar gases nocivos derivados del tráfico.

5. Neumáticos y suspensión: desgaste irregular y pérdida de estabilidad

El desgaste desigual de la banda de rodadura, la pérdida frecuente de presión, los rebotes excesivos o ruidos al pasar por baches advierten deficiencias en neumáticos, amortiguadores o componentes de la dirección. Una inspección oportuna previene la pérdida de control y daños colaterales. A la par de alinear y balancear, las detenciones y arrancadas continuas de la ciudad invitan a revisar elementos de arrastre y transmisión como las correas de tiempo y accesorios; en este punto, kits integrales de distribución con correas fabricadas en compuestos de nitrilo hidrogenado (HNBR) brindan mayor resistencia al calor y la fatiga, evitando cortes imprevistos que puedan averiar el motor.

“Las condiciones de conducción y el uso diario del vehículo pueden acelerar el desgaste de sus componentes. Por ello, es importante que los conductores presten atención a señales como ruidos inusuales, vibraciones o cambios en el rendimiento, ya que pueden advertir sobre fallas que requieren atención. La revisión periódica y el mantenimiento preventivo permiten detectar estos problemas a tiempo, evitar daños mayores y contribuir a una conducción más segura”, señala Ryan Vilches, Country Manager de Bosch Mobility Aftermarket Perú.

En el Perú, la importación de autopartes y suministros alcanzó los US$ 1,717 millones a julio de 2026 y se proyecta que llegue a los US$ 2,900 millones al cierre del año, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). En este contexto, la disponibilidad de componentes en el mercado representa una oportunidad para que los conductores atiendan oportunamente el desgaste de sus vehículos y eviten postergar los reemplazos necesarios.

La revisión periódica del vehículo permite identificar el desgaste de sus componentes antes de que derive en reparaciones más costosas. Para ello, es importante acudir a un taller especializado, seguir el programa de mantenimiento recomendado por el fabricante y elegir repuestos que cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes. En el caso de los vehículos seminuevos, una evaluación mecánica previa a la compra y la verificación de su historial de mantenimiento ayudan a conocer mejor su estado y anticipar posibles intervenciones.