Presta atención a las señales que te compartimos antes de quedarte varado en medio de la carretera. (Foto: Bosch)
Presta atención a las señales que te compartimos antes de quedarte varado en medio de la carretera. (Foto: Bosch)
/ Bosch
Por Redacción EC

Lima es una de las ciudades con mayor congestión vehicular del mundo. Según datos de TomTom recogidos por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), los conductores pierden en promedio 195 horas al año atrapados en el tráfico, equivalentes a más de ocho días. Este tiempo prolongado en la vía, sumado a las detenciones y los arranques frecuentes, somete a determinados componentes del vehículo a una mayor exigencia y puede acelerar su desgaste.

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