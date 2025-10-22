Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Nos rindió 70 km/gal en la ciudad y no necesita enchufes: ¿vale la pena pagar US$43.990 por el Kia Sportage HEV?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Ya no es ningún misterio que los SUV son los preferidos en el Perú. En especial, los SUV compactos y los de tres filas de asientos han tenido gran acogida. Los medianos, como Kia Sportage, Hyundai Tucson o Toyota RAV4, también son solicitados, aunque en menor medida. Sin embargo, es momento de hablar de este segmento y, en especial, del Sportage híbrido que recientemente manejamos. Aquí te contamos nuestras impresiones tras unos días de prueba.
TE PUEDE INTERESAR
- Manejamos el Ford Maverick Tremor en el Cañón de los Perdidos: nos rindió 700 km por tanque, tiene tracción 4x4 y capacidades off-road reales
- ¿Por qué los fanáticos de Toyota extrañan al Caldina?: un breve repaso por la historia del popular station wagon
- Es una verdadera 4x4 con caja reductora, motor diésel de 2,2 litros turbo y el interior de un SUV: así llega el pick-up Kia Tasman al Perú
- GWM presentó en Perú sus nuevas Haval H6 y H9 con motores turbo y tracción 4x4. ¿Cuál será el precio?
- Desde el Volvo Amazon de Bradley hasta el Mitsubishi EVO IX de Orlandini: un repaso por los autos que ganaron en Caminos del Inca
Contenido Sugerido
Contenido GEC