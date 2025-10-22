Durante nuestra prueba logramos una media de 70 km/gal, manejandolo en Lima. (Foto: Fernando Roca)
Durante nuestra prueba logramos una media de 70 km/gal, manejandolo en Lima. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

Escucha la noticia

00:0000:00
Nos rindió 70 km/gal en la ciudad y no necesita enchufes: ¿vale la pena pagar US$43.990 por el Kia Sportage HEV?
Resumen de la noticia por IA
Nos rindió 70 km/gal en la ciudad y no necesita enchufes: ¿vale la pena pagar US$43.990 por el Kia Sportage HEV?

Nos rindió 70 km/gal en la ciudad y no necesita enchufes: ¿vale la pena pagar US$43.990 por el Kia Sportage HEV?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Ya no es ningún misterio que los SUV son los preferidos en el Perú. En especial, los SUV compactos y los de tres filas de asientos han tenido gran acogida. Los medianos, como Kia Sportage, Hyundai Tucson o Toyota RAV4, también son solicitados, aunque en menor medida. Sin embargo, es momento de hablar de este segmento y, en especial, del Sportage híbrido que recientemente manejamos. Aquí te contamos nuestras impresiones tras unos días de prueba.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC