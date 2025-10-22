Nos rindió 70 km/gal en la ciudad y no necesita enchufes: ¿vale la pena pagar US$43.990 por el Kia Sportage HEV?

Lo primero que aclararemos es lo dicho sobre su preferencia. No es que el usuario peruano promedio prefiera SUV más compactos, sino que los medianos se fueron encareciendo durante los últimos años. Recuerdo que en 2019 estaba en busca de mi primer carro cuando vi una publicidad de Kia donde se ofrecía el Sportage desde US$21.990. Sin embargo, hoy supera los US$30.000. Una situación similar sucedió con el RAV4 y el Tucson.

Se encarecieron por varios factores, y uno de ellos es la aparición y auge de SUV más compactos. Esto no solo derivó en que las marcas tuvieran que diferenciar sus cualidades, sino también en los precios. El tema se podría analizar más, pero vayamos al test drive de esta semana.

Por cierto, este Kia Sportage híbrido recientemente se presentó en el Perú desde US$43.990. Aunque el precio parece elevado, te aseguramos que está casi en la media de sus rivales directos. El Tucson HEV se vende desde US$39.490 y el RAV4 HEV desde US$47.500.

Si bien por lo general los vehículos de Toyota cuestan más, la sorpresa es que todavía hay una diferencia significativa entre los precios del Tucson y el Sportage. Tal como se sabe, ambos vehículos son “hermanos”: utilizan la misma plataforma modular N3, motorización y otros componentes.

De acuerdo con la ficha técnica, el motor eléctrico pesa 36 kg. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Bajo el capó, el Sportage híbrido ofrece un motor gasolinero de 1,6 litros turbo GDI con 178 hp y un motor eléctrico que produce 64 hp, resultando en un desempeño combinado de 231 hp y 367 nm. En este caso, solo está disponible con una transmisión automática de seis velocidades, mientras que la batería de ion-litio tiene una capacidad de 1,46 kWh.

Se trata de un híbrido autorecargable que combina tres sistemas de propulsión y alterna entre ellos de forma automática. Utiliza el sistema de propulsión eléctrico al circular a baja velocidad o con carga ligera. Si se necesita más potencia, el HEV optará por el motor de combustión para circular a mayor velocidad. Cuando es necesario acelerar o subir pendientes pronunciadas, combinará ambos sistemas a la vez para ofrecerte el mejor rendimiento justo cuando más lo necesitas.

El sistema de cambios se maneja a través de una perilla electrónica. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Además, utiliza un sistema de freno regenerativo que acumula en la batería la energía sobrante al frenar, reducir la velocidad y conducir cuesta abajo, con el fin de aprovecharla al circular en modo eléctrico. Este sistema de frenado regenerativo se puede controlar a través del paddle shift izquierdo detrás del volante. Tiene tres niveles, siendo el tercero el que más energía recupera.

Recorrer 155 km en casi 10 horas nos da un indicador del nivel de tráfico con el que hemos conducido en Lima. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Durante nuestra experiencia, cuando conducimos en el tráfico de Lima en modo Eco y con el nivel de frenado regenerativo 3, obtuvimos un rendimiento cercano a los 5 litros/100 km o 75 km/gal que señala la marca. Sin embargo, al variar entre los niveles 1 y 2, el rendimiento baja a 5,6 litros/100 km o 70 km/gal. Aunque disminuye ligeramente, sigue siendo un resultado muy bueno considerando que fue un manejo 100% en ciudad. Si deseas ser lo más eficiente posible, el nivel 3 es el ideal, aunque las frenadas constantes pueden resultar un poco incómodas.

Pero, ¿qué pasa si no encendemos el frenado regenerativo? Este sistema, por defecto, viene desactivado y, si no lo utilizas, la batería se descargará hasta llegar al 15% (por seguridad). Entonces, el sistema encenderá automáticamente el motor gasolinero para que funcione como generador y alimente las baterías. Por ende, el consumo de combustible aumentará. De hecho, eso nos sucedió, y el consumo alcanzó los 10,5 litros/100 km. Por eso, si deseas aprovechar la eficiencia de este híbrido, debes utilizar el frenado regenerativo.

En esa línea, la autonomía total en ciudad puede variar. Teniendo en cuenta su tanque de combustible de 52 litros (13,7 galones), el Sportage HEV podría alcanzar entre 959 y 1.027 km bajo nuestras condiciones: dos personas a bordo, aire acondicionado al mínimo, modo de conducción Eco y manejo defensivo. Lógicamente, si pisas el acelerador al estilo Rápidos y Furiosos, no esperes un resultado similar.

En cuanto a su desempeño, no hay que alarmarse. La versión X-Line gasolinera pesa 1.650 kg y la X-Line HEV, 1.724 kg. Tienen el mismo equipamiento, excepto por unos aros de diferente tamaño. Básicamente, el híbrido tiene 74 kg adicionales, equivalentes al peso de una persona. Si bien es más pesada, también es más potente y torquera. Por lo tanto, la relación peso-potencia es mejor en esta versión.

Sin embargo, la cantidad de caballos no lo es todo; también importa cómo se entregan. En el Sportage gasolinero, pisas el acelerador a fondo y encuentras toda la potencia del motor. En cambio, en el híbrido, pisas a fondo, alcanzas los 40 km/h aproximadamente y luego se enciende el motor gasolinero para combinarse con el eléctrico. Así, los 231 hp se entregan de forma progresiva.

Con esto queremos advertir que este tipo de híbridos no están orientados a la deportividad, sino a la eficiencia de combustible. Tampoco queremos decir que el híbrido sea lento: acelera de 0 a 100 km/h en unos ocho segundos y es ligeramente más rápido que la variante a gasolina.

Los aros de aleación son de 18", mientras que los neumáticos tienen una medida de 235/60R18. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En cuanto a la conducción, este SUV tiene una frenada potente, dirección electrónica y suspensión McPherson/Multilink. A nuestro gusto, es la mejor configurada para ir a altas velocidades, ya que la suspensión trasera no es ni muy dura ni demasiado blanda.El Sportage mide 4.685 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.680 mm de alto. La distancia entre ejes es de 2.755 mm, lo que ofrece ventajas y desventajas: al tener una distancia entre ejes más larga, es más estable al tomar curvas, por lo que resulta un vehículo más adecuado para carretera. En contrapartida, es menos maniobrable que un SUV más corto. El radio de giro es mayor y resulta más complicado “ratonear” en el tráfico limeño.

Visto desde adelante o atrás, el Sportage HEV tiene un diseño agresivo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Entre otras dimensiones, su despeje al suelo es de 181 mm, suficientes para afrontar todos los rompemuelles agresivos del Perú. No obstante, entre los tres modelos mencionados, el RAV4 es el que tiene mayor distancia con 195 mm.

Pasando al interior, el Sportage HEV ofrece una cabina moderna y, bajo nuestro punto de vista, la mejor del segmento. Teniendo en cuenta la importancia actual de las pantallas de infoentretenimiento y del clúster digital, el Toyota RAV4 queda relegado, no tanto por el tamaño, sino por su interfaz más anticuada. Por su parte, el Tucson ofrece un sistema tan moderno como el Sportage.

El Sportage tiene una pantalla panorámica de más de 24". (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El Sportage HEV cuenta con una pantalla central de 12.3″, un panel de instrumentos digital de 12″ LCD, sistema de audio Harman/Kardon, cámara 360°, cargador inalámbrico, climatizador dual, asientos delanteros eléctricos y calefactables, tapizado en cuero sintético y portón trasero eléctrico, entre otros.Si bien estos elementos están bien integrados, la ubicación del freno de mano eléctrico (a la izquierda del timón) aún nos parece un punto a corregir, al igual que en la versión gasolinera. Resulta poco práctico operarlo, salvo que el conductor sea zurdo.

El sistema de cámaras 360° tiene una alta definición. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El sistema de Android Auto en el Sportage HEV. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En temas de espacio, el Sportage destaca sobre sus rivales. Es una opción segura para familias con integrantes altos, ya que ofrece espacio generoso para pies y cabeza. La maletera tiene una capacidad de 586 litros, también amplia, aunque el RAV4 brilla con 733 litros. Sin duda, ese extra de espacio que Kia destinó a los asientos se lo restó al maletero; en el Toyota sucede lo contrario.

Con los asientos abatidos, el Sportage HEV logra una capacidad de maletero de hasta 1.872 litros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El nuevo Kia Sportage HEV llega al mercado peruano con un paquete de seguridad que busca situarlo como referente dentro de su categoría. Entre sus principales atributos destacan los seis airbags (frontales, laterales y de cortina) que ofrecen protección integral a los ocupantes del vehículo. Además, incorpora un sistema de frenos con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD) combinado con el control electrónico de estabilidad (ESC), lo que permite mantener el vehículo bajo control en situaciones críticas.

Más allá de la seguridad pasiva, el Sportage HEV monta un completo set de asistencias avanzadas de conducción (ADAS) que eleva su grado de protección activa. El sistema de prevención de colisión frontal (FCA) trabaja detectando vehículos, peatones y ciclistas para intervenir en caso de riesgo de impacto. También integra asistencia de mantenimiento de carril (LKA) y seguimiento de carril (LFA), junto con asistencia en punto ciego (BCA/BSD), que alerta al conductor cuando otra unidad se aproxima peligrosamente por un lateral. Debido a estos sistemas, el Sportage HEV se presenta como una opción que no solo protege en caso de accidente, sino que también ayuda a evitarlo.

Conclusión: ¿vale la pena pagar US$43.990 por el Kia Sportage HEV?

Sí, vale la pena, pero depende del enfoque del comprador. El Kia Sportage HEV no es el SUV más barato de su segmento, pero justifica su precio por el nivel de tecnología, diseño interior, eficiencia y seguridad que ofrece. Su sistema híbrido no requiere enchufe, logra consumos reales de entre 70 y 75 km/galón y mantiene un desempeño sólido tanto en ciudad como en carretera. Además, incluye un equipamiento de confort y seguridad propio de una gama superior: seis airbags, ADAS completo, cámara 360°, sonido Harman/Kardon y materiales de muy buena calidad.

Si bien su garantía y mantenimiento gratuito le otorgan una ventaja frente al Tucson HEV y su precio es menor al RAV4 Hybrid, el Sportage HEV se posiciona como la alternativa más equilibrada del trío: eficiente, moderno y con un diseño que combina sobriedad y tecnología. En resumen, los US$43.990 están bien invertidos si se busca un SUV híbrido con alto nivel de equipamiento y bajo consumo, sin sacrificar comodidad ni estilo.