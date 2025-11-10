El Salón del Automóvil de Tailandia fue testigo del lanzamiento mundial de la novena generación del Hilux, el pick-up más vendido de Toyota y del mundo. Allí no solo se expuso las variantes a combustión, sino las que utilizan nuevas tecnologías, como la variante microhíbrida y la 100% eléctrico. Aquí te contamos más detalles sobre este vehículo.

Este icónico modelo japonés sustituirá al modelo vigente tras aproximadamente una décafa en el mercado. Según Toyota, el modelo se presentará oficiamente a mediados del 2026, por lo que podría tardar un año más en llegar a Latinoamérica.

Principales novedades

Estéticamente, el nuevo Hilux adopta un diseño exterior más robusto y moderno. La parte delantera muestra una parrilla amplia y faros con nueva firma luminosa, mientras la zaga también ha sido actualizada para ofrecer una apariencia más agresiva.

El Hilux estará disponible en versiones doble cabina y cabina simple. (Foto: Toyota) / Toyota

En el interior, Toyota incorpora tecnología de última generación: pantalla táctil de gran formato, instrumentación digital, un diseño de tablero completamente renovado.

El nuevo interior del Hilux luce más moderno y más capacitado para enfrentar a los rivales estadounidenses y chinos. (Foto: Toyota) / Toyota

En cuanto a motorizaciones, se mantiene la plataforma de carrocería sobre bastidor (“body-on-frame”) y los motores diésel tradicionales, pero se añade por primera vez una versión totalmente eléctrica (BEV) al portafolio de Hilux. De acuerdo con Toyota, esta versión eléctrica tendrá una potencia máxima de 144 kW, una capacidad de batería de 59,2 kWh y una autonomía de 300 km a más. De todos modos, Toyota explicó que todavía se trata de un prototipo.

El nuevo Hilux contará con una versión eléctrica con más de 300 km de autonomía. (Foto: Toyota) / Toyota

Como ya es sabido, el nuevo Hilux se produce en diferentes partes del mundo, siendo la versión Argentina la que abastece a la mayor parte del continente americano. Sin embargo, Toyota no ha confirmado que se producirá en ese país. De hecho, existe la posibilidad que llegue desde Tailandia.

Expectativas

Aunque la presentación ya ha tenido lugar, quedan por definir aspectos clave: los precios definitivos, el catálogo de versiones para cada mercado, la oferta de motorizaciones diésel vs eléctricas, así como los niveles de equipamiento disponibles en Latinoamérica.