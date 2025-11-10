El Salón del Automóvil de Tailandia fue testigo del lanzamiento mundial de la novena generación del Hilux, el pick-up más vendido de Toyota y del mundo. Allí no solo se expuso las variantes a combustión, sino las que utilizan nuevas tecnologías, como la variante microhíbrida y la 100% eléctrico. Aquí te contamos más detalles sobre este vehículo.
Este icónico modelo japonés sustituirá al modelo vigente tras aproximadamente una décafa en el mercado. Según Toyota, el modelo se presentará oficiamente a mediados del 2026, por lo que podría tardar un año más en llegar a Latinoamérica.
LEE TAMBIÉN: Manejamos el Lexus NX350h: el SUV híbrido que combina potencia y lujo, ¿cuánto vale en Perú?
Principales novedades
Estéticamente, el nuevo Hilux adopta un diseño exterior más robusto y moderno. La parte delantera muestra una parrilla amplia y faros con nueva firma luminosa, mientras la zaga también ha sido actualizada para ofrecer una apariencia más agresiva.
En el interior, Toyota incorpora tecnología de última generación: pantalla táctil de gran formato, instrumentación digital, un diseño de tablero completamente renovado.
En cuanto a motorizaciones, se mantiene la plataforma de carrocería sobre bastidor (“body-on-frame”) y los motores diésel tradicionales, pero se añade por primera vez una versión totalmente eléctrica (BEV) al portafolio de Hilux. De acuerdo con Toyota, esta versión eléctrica tendrá una potencia máxima de 144 kW, una capacidad de batería de 59,2 kWh y una autonomía de 300 km a más. De todos modos, Toyota explicó que todavía se trata de un prototipo.
Como ya es sabido, el nuevo Hilux se produce en diferentes partes del mundo, siendo la versión Argentina la que abastece a la mayor parte del continente americano. Sin embargo, Toyota no ha confirmado que se producirá en ese país. De hecho, existe la posibilidad que llegue desde Tailandia.
Expectativas
Aunque la presentación ya ha tenido lugar, quedan por definir aspectos clave: los precios definitivos, el catálogo de versiones para cada mercado, la oferta de motorizaciones diésel vs eléctricas, así como los niveles de equipamiento disponibles en Latinoamérica.
TE PUEDE INTERESAR
- Nos rindió 70 km/gal en la ciudad y no necesita enchufes: ¿vale la pena pagar US$43.990 por el Kia Sportage HEV?
- Es uno de los carros híbridos más baratos del Perú, rinde 65 km/g y tiene cámara 360°: manejamos el Changan CS55 Plus IDD
- Fue forjado para el rally, pero ya está en las calles de Lima: ¿cómo es el nuevo Toyota GR Yaris de 304 hp y tracción integral?
- De pick-up a bestia de los Andes: así transformaron una JMC Grand Avenue 4x4 para Caminos del Inca 2025
- Manejamos el Ford Maverick Tremor en el Cañón de los Perdidos: nos rindió 700 km por tanque, tiene tracción 4x4 y capacidades off-road reales
Contenido Sugerido
Contenido GEC