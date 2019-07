El nuevo Audi Q3 llega al Perú e inicia preventa digital | FOTOS

Audi Perú innova. Por primera vez, la firma de autos alemanes ha desarrollado en el Perú una plataforma digital a la cual podrán acceder las personas interesadas en adquirir el nuevo Audi Q3. En esta web los clientes podrán conocer, configurar y separar -mediante un pago de US$ 1.000- su nueva SUV compacta.

Alexandra Bonnemaison, gerente de Audi Perú, destaca que la marca es la primera del mercado automotriz peruano en ofrecer esta facilidad de compra. “Con la creación de esta plataforma, Audi se mantiene a la vanguardia en los cambios tecnológicos y digitales, y se compromete a brindarle una mejor experiencia de compra a nuestros clientes”, comentó.

Los clientes que adquieran un ejemplar del Audi Q3 gozarán de los beneficios de postventa Audi Plus, los cuales brindan cero costo de mantenimiento por tres años, cuatro años u 80 mil km de garantía, doce años de garantía contra corrosión, Audi Service Mobile y una tarjeta Repsol que brinda descuentos de combustible.

DISEÑO Y PRESTACIONES

La nueva generación de este SUV compacto goza de un diseño más deportivo y llamativo, pero también ofrece mayor espacio y versatilidad. En su interior, resalta su tablero digital y el nuevo sistema MMI touch que se enlaza con el Audi Smartphone Interface (Android Auto y Apple CarPlay), permitiendo estar siempre conectado y tener una experiencia digital extraordinaria.



El nuevo Audi Q3 cuenta con un motor 1.4 TFSI con 150 HP y 250 Nm de torque. Cabe resaltar que, por sus atributos técnicos en seguridad, ha sido reconocido con la calificación máxima, de cinco estrellas, que otorga el Euro NCAP.

A través de la plataforma se podrán reservar las tres versiones: Attraction, Advanced y Launch Edition, este último con un número limitado de unidades con equipamiento especial. Los precios del nuevo Audi Q3 en esta preventa digital varían según las versiones: desde US$ 41.990 para la Attraction, US$ 46.990 para la Advanced y US$ 48.490 para Launch Edition.

Conoce mayor información sobre esta preventa en la web de Audi: nuevoaudiq3.com.pe