El nuevo BMW X5 llegará con opciones a gasolina, diésel y eléctrica. (Foto: BMW)
El nuevo BMW X5 llegará con opciones a gasolina, diésel y eléctrica. (Foto: BMW)
/ BMW
Por Redacción EC

Con casi tres décadas de trayectoria en el segmento de los SUV de lujo, el BMW X5 inicia una nueva etapa. La firma bávara presentó la quinta generación de su modelo más emblemático, que no solo adopta el lenguaje de diseño “Neue Klasse”, sino que también se convierte en el primer SUV de la marca en ofrecer cinco alternativas de propulsión, una estrategia que busca responder a distintos mercados y ritmos de electrificación.

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