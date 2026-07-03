Con casi tres décadas de trayectoria en el segmento de los SUV de lujo, el BMW X5 inicia una nueva etapa. La firma bávara presentó la quinta generación de su modelo más emblemático, que no solo adopta el lenguaje de diseño “Neue Klasse”, sino que también se convierte en el primer SUV de la marca en ofrecer cinco alternativas de propulsión, una estrategia que busca responder a distintos mercados y ritmos de electrificación.

El rediseño es evidente desde el primer vistazo. El frontal abandona las enormes parrillas de generaciones anteriores para dar paso a una interpretación más limpia y estilizada, mientras que la carrocería mantiene proporciones familiares, aunque con una distancia entre ejes mayor que mejora el espacio para los ocupantes posteriores.

En el interior destaca una nueva pantalla panorámica que recorre buena parte del tablero, acompañada por un sistema multimedia de última generación y un asistente inteligente con funciones potenciadas por inteligencia artificial.

El interior del nuevo BMW X5. (Foto: BMW) / BMW

Sin embargo, el verdadero protagonista es su oferta mecánica. El nuevo X5 estará disponible con motores de gasolina y diésel —según el mercado—, una variante híbrida enchufable de mayor autonomía eléctrica, la inédita versión completamente eléctrica iX5 y, posteriormente, una configuración alimentada por hidrógeno mediante pila de combustible. De esta manera, BMW evita apostar por una única tecnología y mantiene abiertas todas las alternativas para sus clientes.

La variante eléctrica incorpora una batería de nueva generación y promete una autonomía cercana a los 700 kilómetros bajo ciclo WLTP, además de admitir cargas ultrarrápidas. Por su parte, el híbrido enchufable mejora tanto la potencia como la distancia que puede recorrer exclusivamente con energía eléctrica.

¿Llegará al Perú?

Aunque BMW aún no confirma el arribo del nuevo X5 al mercado peruano, la marca mantiene una estrategia de expansión de su portafolio electrificado en la región. Considerando que el actual X5 se comercializa localmente, es probable que la nueva generación llegue progresivamente, aunque inicialmente con las versiones de combustión e híbridas enchufables, mientras la infraestructura para vehículos eléctricos continúa desarrollándose en el país.