General Motors presentó la actualización total de la Chevrolet Groove, SUV que ahora incorpora una nueva plataforma, mayores dimensiones y equipamiento renovado en materia tecnológica y de seguridad.
Desde su llegada en 2020, la Groove ha acumulado más de 5.000 unidades vendidas en el Perú y 44.000 en la región del Pacífico. Esta nueva generación marca un avance respecto al modelo previo e incorpora características orientadas a reforzar su competitividad en el segmento.
La renovada Groove se introduce en el país en su versión RS (Rally Sport), que añade elementos estéticos diferenciados como parrilla oscurecida, aros específicos y detalles interiores propios de esta variante. El modelo estará disponible con transmisión mecánica de seis velocidades o automática CVT con modo Sport.
La marca destaca que esta actualización integra mejoras en conectividad y confort, además de un sistema de seguridad ampliado. Según la compañía, el tren motriz busca equilibrar rendimiento y eficiencia para adaptarse a las distintas condiciones de manejo del país.
“Con esta renovación, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer vehículos que combinen estilo, tecnología y seguridad”, señaló Diego Novoa, Country Manager de General Motors Perú. “La nueva Chevrolet Groove está pensada para acompañar a las familias peruanas en cada trayecto”.
Motorizaciones
La nueva Groove llega con dos opciones de motor 1,5 litros DOHC de cuatro cilindros:
- Para la versión con transmisión mecánica, un motor atmosférico de 98 hp y 143 nm.
- Para la versión CVT, un motor turbo de 149 hp y 250 nm.
En ambos casos, la tracción es delantera (FWD), con un enfoque en la comodidad y eficiencia en el uso diario y en carretera.
Crecimiento en dimensiones y capacidad interior
El modelo incrementa todas sus dimensiones respecto a la generación anterior, alcanzando 4,36 m de largo, 2,08 m de ancho y 1,61 m de altura. Esto permite una cabina más amplia para cinco ocupantes y un maletero de 436 litros, un 36% más que en la versión previa con la segunda fila en posición estándar.
En el exterior, estrena el emblema Black Bowtie en la parrilla frontal y un diseño con líneas más marcadas que refuerzan la identidad visual reciente de Chevrolet.
Equipamiento y conectividad
El interior fue rediseñado para mejorar la ergonomía y la percepción de calidad. Entre las principales características se encuentran:
- Pantalla táctil de 10,25” compatible con Android Auto y Apple CarPlay
- Clúster digital de 7” a color
- Aire acondicionado electrónico con controles integrados en pantalla
- Llave inteligente y botón de encendido de serie
- Asientos de ecocuero tipo butaca con ajuste eléctrico
- Nuevos materiales suaves al tacto, costuras en color rojo y molduras en piano black
Seguridad y asistencias al conductor
El modelo incorpora seis airbags de serie, frenos ABS con EBD, asistente de arranque en pendiente y asistente de frenado de emergencia. Por primera vez, incluye el paquete Chevrolet Intelligent Driving, que añade funciones ADAS como:
- Advertencia de colisión frontal con frenado inteligente
- Control de crucero adaptativo
- Alerta y asistencia de permanencia en el carril
- Monitoreo activo de tráfico frontal
- Sensor de presión de neumáticos
- Encendido automático de luces
Disponibilidad y precios
La nueva Chevrolet Groove ya se encuentra disponible en la red de concesionarios de la marca en el país. Su precio inicial es de US$15.490, con garantía de hasta cinco años o 100.000 km. Se ofrecerá en cinco combinaciones de color con techo negro: Blanco Nieve, Rojo Glace, Gris Tungsteno, Azul Eléctrico y Negro Metálico.
