Nuevo Geely Coolray de 1,5 litros turbo de estreno: ¿qué ofrece y cómo se diferencia frente a la generación anterior?

Aquí te detallamos sus cambios en un cuadro comparativo, pero antes de exponer sobre el modelo, Cenizario se refirió al crecimiento de Geely, sosteniendo que la marca atraviesa un buen momento en el mercado peruano.

“Solo hasta octubre hemos vendido 5.253 vehículos, lo que significó un crecimiento del 95% con respecto al año anterior”, dijo. Además, fue enfático al señalar que ya no solo compite con otras marcas chinas, sino que se mide con los referentes del mercado.

Datos e historia del Coolray

Respecto al Coolray, el vocero sostuvo que es un modelo que está dentro del ránking de los cinco SUV más vendidos en su segmento y que es el carro más consultado por los clientes. En ese sentido, es un vehículo que tiene una importancia significativa para esta firma china.

En cuanto a su historia, se trata de un modelo que nació en 2019, pero que oficialmente llegó al Perú en 2021, según detalló Cenizario. Aquella primera generación contaba con un motor de 1,5 litros aspirado de tres cilindros y ya mostraba un diseño juvenil. La segunda generación cambió radicalmente al reemplazar el motor aspirado por uno de igual cilindrada, pero con un turbocargador y un cilindro adicional. Si bien el diseño juvenil y similar se mantenían, era mucho más potente. Finalmente, este 2025 llegó la tercera generación.

Cabe precisar que actualmente Geely Perú ofrece el Coolray y Coolray Lite, los cuales comparten un nombre similar y algunas características, pero tienen una motorización y precios totalmente diferentes. Teniendo en cuenta esta distinción, el modelo que se renueva es el Coolray “a secas”.

Las llantas de 18 pulgadas, exclusivas en las versiones superiores, aportan un carácter más robusto y mejoran la postura general del vehículo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

¿Cuáles son sus nuevas características?

En principio, Romina Swayne, sostuvo que hay cambios en la cantidad de versiones. “Antes teníamos las versiones Comfort, Exclusive y Sport, pero ahora dejamos la versión de entrada Comfort y solo nos quedamos con las dos últimas”, mencionó. Es decir, la que antes era la versión intermedia ahora se convirtió en la de entrada. ¿Y el precio? Se mantiene desde US$ 18.990 en Exclusive y US$ 20.990 en la Sport.

Swayne también manifestó que el aspecto técnico no varía. Tal como observamos en el siguiente cuadro, no hay cambios estructurales en motor, transmisión o dimensiones; la tercera generación se centra en los sistemas de confort, seguridad y tecnología.

Ítem Coolray Nuevo Coolray Motor 1.5 turbo, 172 hp, 290 nm. 1.5 turbo,172 hp equivalentes, 290 nm. Transmisión Automática DCT de 7 velocidades. Automática DCT de 7 velocidades (mismo esquema). Dimensiones (largo/ancho/alto / distancia entre ejes) 4.380 × 1.810 × 1.615 mm / 2.600 mm. Idénticas. Volumen de maletera 330 L (bases), 1.038 L (asientos abatidos). Mismo volumen.

Frente al diseño, Swayne agregó líneas de diseño muy marcadas a lo largo y ancho de la carrocería son bastante similares a la generación anterior. La arquitectura general, proporciones y carrocería conservan la base, aunque la diferencia se encuentra en el acabado estético.

La zona posterior del Coolray 2026 mantiene un diseño compacto, con luces LED y detalles aerodinámicos que refuerzan su estilo juvenil. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Uno de los pocos cambios importantes lo notamos en el diseño del parachoques, que ahora introduce una gran mascara tipo grilla en forma rectangular. A su vez, se cambió el logo negro y se reemplazó por uno en color plateado. “Este cambio en el frontal se alinea al nuevo lenguaje visual del grupo Geely”, dijo.

Ítem / elemento Coolray Nuevo Coolray Llantas / ruedas Llantas de 17″ o 18″ según versión. Llantas 18″ con acabado “Sport” en versiones superiores; énfasis deportivo. Iluminación (faros / DRL) Faros LED + DRL + funciones automáticas según versión. Mantiene faros Full LED y DRL; equipamiento de iluminación similar. Techo / sunroof / techo panorámico Sunroof panorámico disponible en versiones más equipadas. Mantiene sunroof panorámico (solo en la Sport) Otros detalles exteriores Espejos, rieles de techo, detalles según versión; variabilidad alta. Añadidos de estilo más consistentes: espejos con luces de charco, rieles de techo, molduras deportivas.

Si tuvieramos que hacer un resumen de sus mejoras, diríamos que refuerza el enfoque estético-deportivo y homogeniza detalles exteriores en versiones superiores, apuntando a una imagen más definida y coherente.

“En el interior, la actualización es más notoria. La marca ha integrado una nueva pantalla multimedia de 14,2 pulgadas, uno de los elementos que más llama la atención dentro del habitáculo", sostuvo Swayne. La vocera añadió que esta pantalla de alta definición integra un chip Qualcomm Snapdragon 8155, uno de los más potentes del mercado. Inclusive, es un chip más moderno y potente que el utilizado en sus hermanos mayores Cityray y Starray.

Ítem / elemento Coolray Nuevo Coolray Pantalla central de infoentretenimiento 12″ táctil. 14.6″ HD (mejor definición, biseles delgados). Panel de instrumentos 10.25″ digital (versión superior). 8.8″ (semi-digital / panel actualizado). Cargador inalámbrico / conectividad / multimedia Cargador inalámbrico 15 W en versiones altas; multimedia básica. Cargador inalámbrico mantenido; multimedia mejorada, interfaz más fluida, ventilación trasera, iluminación ambiental, acabados mejorados. Tapicería / diseño interior / detalles Tapicería eco-cuero en versiones altas; variantes según versión. Asientos eco-cuero perforado, volante forrado, detalles deportivos, ambiente interior más cuidado.

En seguridad, no solo mantiene las protecciones anteriores, sino que mejora la seguridad pasiva con un enfoque claro en estructura reforzada y estandarización de airbags, elevando el nivel de protección general.

Ítem / elemento Coolray Nuevo Coolray Airbags Airbags frontales, laterales y de cortina — según versión. 6 airbags de serie en versiones disponibles. Estructura / rigidez / materiales Acero estructural estándar; seguridad pasiva básica + ESP, HHC, HDC, TPMS, ISOFIX (según versión). Estructura con 66% de acero de alta resistencia + 15.2% de aceros conformados en caliente (1.500 MPa), promovida por proveedor global; rigidez y seguridad reforzadas.

En cuestión de asistencias, Swayne afirmó que la integración del ADAS nivel 2 es la evolución más importante. Aquí resaltan el sistema de cámaras 540° y el frenado autónomo de emergencia.

Conclusiones generales