Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

Escucha la noticia

00:0000:00
Nuevo Geely Coolray de 1,5 litros turbo de estreno: ¿qué ofrece y cómo se diferencia frente a la generación anterior?
Resumen de la noticia por IA
Nuevo Geely Coolray de 1,5 litros turbo de estreno: ¿qué ofrece y cómo se diferencia frente a la generación anterior?

Nuevo Geely Coolray de 1,5 litros turbo de estreno: ¿qué ofrece y cómo se diferencia frente a la generación anterior?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Geely presentó en el Perú la tercera generación del Coolray, su SUV compacto más popular en el país. El lanzamiento estuvo a cargo de Pedro Cenizario, gerente de producto, y Romina Swayne, experta de producto en la firma china, quienes repasaron la evolución del modelo y explicaron las nuevas características.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC