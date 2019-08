El nuevo Mazda 3 hace su debut en el mercado peruano | FOTOS

Luego de su ansiado debut en el Salón de Los Ángeles y haber sido galardonado con el premio de diseño Red Dot: Best of the Best 2019, el All New Mazda 3 finalmente llegó al Perú. Esta nueva generación se caracteriza por contar con una imagen más imponente y agresiva.

La imagen del Mazda 3 se ha inspirado en el concept Kai presentado en Ginebra (2018), aplicando la filosofía del diseño Kodo, presente en los modelos de Mazda desde el 2012. Ahora, observamos una imagen más estilizada, con formas laterales redondeadas y faros circulares.

La principal novedad se encuentra en la motorización SkyActiv-G del Mazda 3. Ahora estará disponible en nuestro país en versiones 2.0 y 2.5, tanto para los modelos sedán como hatchback.

Estos motores cuentan con inyección de combustible en distintas fases y válvulas de control refrigerante, lo que significa una mejora en el consumo y un menor impacto para el medio ambiente.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

En la búsqueda de convertirse en el compacto que domine su segmento, el nuevo Mazda 3 presenta una serie de novedades tecnológicas. En principio, cuenta con una pantalla TFT de 8.8 pulgadas, velocímetro digital, proyección en el parabrisas, asistente de conducción y el sistema Mazda Conect equipado de Apple CarPlay y Andoid Auto.



La calidad del sonido viene garantizada por un total de 12 parlantes, 2 woofer y 1 subwoofer firmado por Bose. Además, esta generación del Mazda 3 cuenta con una mejor insonorización en la cabina que mejora el aislamiento al conducir.