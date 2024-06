MG Motor, representada por Astara en Perú, anuncia el lanzamiento del Nuevo MG3 en el mercado peruano. Este hatchback, disponible tanto en versiones de motor a gasolina como híbrida no enchufable, combina un diseño deportivo y moderno con tecnología de vanguardia y un rendimiento eficiente para ofrecer una experiencia de conducción atractiva.

“El Nuevo MG3 es un vehículo con características de confort, ideal para perfiles jóvenes que buscan un hatchback dinámico, eficiente y con buen rendimiento. Lo traemos a Perú en versión a combustión e híbrida no enchufable, tanto en transmisión mecánica y automática”, dijo Cristina Peralta, Sub Gerente de Marketing de MG Motor Perú.

Este auto no solo destaca por su look moderno y deportivo, sino también por incorporar características tecnológicas avanzadas en términos de conectividad y seguridad, así como en una mayor eficiencia energética tanto en su versión a gasolina como en híbrida no enchufable, que lo posiciona como una opción competitiva frente a otros modelos en el segmento de los hatchbacks.

“Este nuevo lanzamiento responde a la estrategia de MG Motor de renovar y expandir su línea de productos en el año de su centenario, aprovechando el legado de la marca para atraer tanto a nuevos compradores como aquellos que valoran la historia británica y calidad de MG”, añadió Peralta.

El nuevo MG3 se ofrece en una versión gasolinera de 109 hp y otra híbrida de 192 hp. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Diseño y conectividad de avanzada

Con un diseño renovado que refleja la esencia de la marca, el Nuevo MG3 ofrece líneas deportivas, detalles aerodinámicos y una presencia imponente en la carretera.

Con sus 4,11 metros de longitud, se posiciona como uno de los hatchbacks más grandes. Cuenta con un diseño parrilla deportivo, luz diurna LED, faros de proyección con encendido automático y atractivos aros de aleación de 16 pulgadas con terminación bitono que no solo mejoran su estética, sino también su rendimiento.

El Nuevo MG3 ofrece versiones con transmisión automática y versión manual. Tiene asientos ergonómicos y un volante deportivo, así como un panel de instrumentos moderno y varios espacios de almacenamiento que mejoran la comodidad y funcionalidad. Así como una maletera amplia de 293 litros.

El diseño lateral refleja trazos deportivos a lo largo de la carrocería. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Seguridad

En términos de seguridad, Peralta precisó que este modelo incluye cuatro airbags en su versión a gasolina y seis en su versión híbrida, “una característica destacada frente a otros vehículos en su segmento”.

A su vez, el Nuevo MG3 cuenta con 14 sistemas de seguridad para el conductor y pasajeros como: Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), Distribución de Fuerza de Frenado (EBD), Control de Frenado en Curva (CBC), Control de Tracción (TCS), Control de Estabilidad (ESP), Control de Arranque en pendientes (HHC), Control de Arranque en Pendientes (HHC) y Control Dinámico del vehículo (VDC), entre otros elementos más como frenos de disco en las 4 ruedas.

El volante del nuevo MG3 es de tipo Yoke, además es regulable en altura. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Performance

Impulsado por un eficiente y potente motor de 1,5 litros con 109 hp en su modelo a combustión, esta segunda generación de motor, pesa 13 kg menos que su predecesor y genera menos ruido. Asimismo, la versión híbrida cuenta con una potencia de 192 hp, ofreciendo una conducción ágil tanto en la ciudad como en carretera.

Con una combinación perfecta de potencia y economía de combustible, este modelo garantiza una experiencia de manejo emocionante y eficiencia energética.

“La innovación en el nuevo MG3 se refleja en su tecnología avanzada y sustentable. En la versión híbrida, el primero de MG de este tipo, cuenta con un sistema de propulsión potente que combina un motor de combustión interna con un motor eléctrico no enchufable, ofreciendo menor consumo de gasolina y más confort”, precisó la vocera de MG Motor Perú.

Tecnología y precios

Con características como una pantalla táctil de alta definición de 10,25 pulgadas, con sensores de proximidad y cámara de retroceso, este modelo de hatchback cuenta con botón de encendido, freno de mano eléctrico y autohold.

El nuevo MG3 llega en su versión a gasolina desde los US$13.990, mientras que su versión híbrida en US$19.990.