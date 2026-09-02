Mitsubishi Pajero (Montero) vuelve tras 5 años del cese de su producción. (Foto: Mitsubishi)
Mitsubishi Pajero (Montero) vuelve tras 5 años del cese de su producción. (Foto: Mitsubishi)
/ Mitsubishi
Por Redacción EC

Después de varios años de ausencia, uno de los nombres más reconocidos de Mitsubishi vuelve a la escena mundial. La marca japonesa presentó oficialmente el nuevo Pajero (Montero), una generación completamente renovada que recupera el espíritu todoterreno del modelo original, pero lo combina con mayor tecnología, confort y una orientación más premium.

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