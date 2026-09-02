Después de varios años de ausencia, uno de los nombres más reconocidos de Mitsubishi vuelve a la escena mundial. La marca japonesa presentó oficialmente el nuevo Pajero (Montero), una generación completamente renovada que recupera el espíritu todoterreno del modelo original, pero lo combina con mayor tecnología, confort y una orientación más premium.

El nuevo Pajero será fabricado en Tailandia y su comercialización comenzará en ese país, para luego llegar a Japón y Australia durante el año fiscal 2026. A partir del año fiscal 2027, Mitsubishi planea llevarlo a cerca de 100 países, entre ellos mercados de Latinoamérica.

El regreso del Pajero también representa una apuesta importante para Mitsubishi. El modelo nació en 1982 y, a lo largo de cuatro generaciones, superó los 3,29 millones de unidades producidas, alcanzando presencia en más de 170 países y regiones. Ahora vuelve como el nuevo modelo insignia de la compañía.

Mitsubishi Pajero (Montero) vuelve tras 5 años del cese de su producción. (Foto: Mitsubishi) / Mitsubishi

Vista trasera del Pajero. (Foto: Mitsubishi) / Mitsubishi

Motor diésel y capacidades todoterreno

A diferencia de la tendencia hacia la electrificación que domina buena parte de la industria, el nuevo Pajero apuesta inicialmente por un motor turbodiésel de 2,4 litros, equipado con un turbocompresor de geometría variable. Este propulsor desarrolla hasta 480 Nm de torque y está asociado a una nueva transmisión automática de ocho velocidades.

Utiliza el chasis de largueros del L200 y el motor de 2,4 litros turbodiésel con 480 nm. (Foto: Mitsubishi) / Mitsubishi

Pero el principal argumento del Pajero sigue estando fuera del asfalto. El SUV utiliza un robusto chasis de largueros y travesaños, suspensión delantera independiente de doble horquilla y un nuevo eje trasero rígido de cinco brazos.

También incorpora los sistemas Super Select 4WD-II (SS4-II) y Super-All Wheel Control (S-AWC). El primero permite elegir entre los modos 2H, 4H, 4HLc y 4LLc, mientras que el segundo integra diferentes sistemas electrónicos para mejorar la estabilidad y distribución de la fuerza.

A ello se suman siete modos de conducción: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand y Rock. Su despeje al suelo alcanza los 230 mm, mientras que registra ángulos de ataque de 30,4 grados, ventral de 22,6 grados y salida de 25,8 grados.

Siete plazas y más tecnología

El nuevo Pajero también crece en espacio y comodidad. Su configuración interior ofrece tres filas y capacidad para siete pasajeros, con una segunda fila deslizable y una tercera fila diseñada para ofrecer mayor espacio a los ocupantes.

El interior del nuevo Pajero (Montero). (Foto: Mitsubishi) / Mitsubishi

En el habitáculo destaca una configuración digital con dos pantallas de hasta 14,3 pulgadas, además de un sistema denominado Multi-Meter que recupera el concepto de los tradicionales instrumentos del Pajero y muestra información como altitud, brújula, temperatura y ángulos de inclinación del vehículo.

Cuenta con 3 filas de asientos y 7 plazas. (Foto: Mitsubishi) / Mitsubishi

En seguridad, incorpora ocho airbags, incluyendo un nuevo airbag central, además de sistemas de asistencia como frenado autónomo de emergencia, alerta predictiva de colisión, asistencia de mantenimiento de carril y el sistema MI-PILOT para conducción asistida en carretera.

Con esta nueva generación, Mitsubishi busca que el Pajero deje de ser solamente un todoterreno de altas capacidades y se convierta en un SUV insignia capaz de combinar conducción diaria, viajes familiares y desempeño fuera del asfalto. Su llegada a Latinoamérica está prevista dentro de la segunda etapa de expansión internacional anunciada por la marca.