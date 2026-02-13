Por Fernando Roca Canales

Chevrolet presentó las versiones electrificadas del Captiva, uno de sus SUV más populares en Latinoamérica. Con estas variantes, la firma americana amplía su catálogo de vehículos en el mercado de nuevas tecnologías, puesto que a finales de 2025 lanzó el Spark 100% eléctrico. De este modo, ahora también ingresa al mundo de los híbridos con un modelo que alcanza hasta 1.040 km de autonomía, según la marca.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Ofrece 1.040 km de autonomía y podría llegar hasta Piura con una sola carga: ¿qué más ofrece el nuevo Chevrolet Captiva PHEV?
Automotriz

Ofrece 1.040 km de autonomía y podría llegar hasta Piura con una sola carga: ¿qué más ofrece el nuevo Chevrolet Captiva PHEV?

¿Cuáles fueron las 10 marcas de carros electrificados más vendidas en el Perú en 2025?
Automotriz

¿Cuáles fueron las 10 marcas de carros electrificados más vendidas en el Perú en 2025?

¿Qué procesos sigue un vehículo 0 km en el Perú antes de llegar a tus manos? Conoce el recorrido desde el puerto de Chancay hasta la entrega al cliente
Automotriz

¿Qué procesos sigue un vehículo 0 km en el Perú antes de llegar a tus manos? Conoce el recorrido desde el puerto de Chancay hasta la entrega al cliente

Este es el primer vehículo autónomo de uso público en América Latina
Actualidad

Este es el primer vehículo autónomo de uso público en América Latina