Hace menos de un mes asistimos al Early Product Day de Omoda & Jaecoo, evento donde se presentaron los modelos que marcarán el inicio de operaciones de ambas marcas en el país. Allí conocimos los Omoda C5, C5 SHS-H, C7, C7 SHS-PHEV y el Jaecoo J5. En este contexto, el primer vehículo que probamos para conocer la propuesta de la marca desde el volante fue el C5 SHS-H.
Para entender mejor el origen de estas marcas, hay que señalar que Omoda y Jaecoo pertenecen al Chery Holding Group. Por ello, algunos modelos comparten tecnologías con Chery. Un ejemplo es el motor turbo de 1,5 litros del Omoda C5, que también hemos visto en el Chery Tiggo 4 Pro. Sin embargo, cada marca tiene su propio posicionamiento: Omoda apuesta por la tecnología, mientras que Jaecoo se enfoca en la aventura.
La tecnología super híbrida
Volviendo a la prueba, te contamos que únicamente probamos el Omoda C5 SHS-H en la ciudad de Lima. Casi siempre lo manejamos en las mañanas o en horas de tráfico intenso, para aprovechar la eficiencia de su tecnología en estas circunstancias.
La tecnología Super Hybrid System (SHS) fue presentada por Omoda & Jaecoo a inicios de 2025 en el Reino Unido. Concretamente, se trata de la tercera generación de tecnologías híbridas que Chery Holding Group desarrolló para sus marcas, mejorando la gestión térmica del motor a combustión, la seguridad de la batería y la autonomía.
Este es un claro ejemplo de que, al referirnos a tecnología, no hablamos de las “pantallitas” y “botoncitos” en la cabina, sino de soluciones aplicadas bajo el capó. Claramente es importante tener un habitáculo moderno y conectado, pero más importante aún es contar con un sistema motriz eficiente y con buen desempeño.
Aquí estamos hablando de que el motor a gasolina de 1,5 litros turbo (143 hp) se combina con un motor eléctrico de 204 hp para obtener una potencia y torque resultantes de 224 hp y 295 Nm, respectivamente. Para administrar tal potencia, utiliza una transmisión híbrida dedicada y, según la marca, logra un consumo de hasta 5,3 litros/100 km, equivalentes a 71,4 km/galón.
Consumo real en Lima
La primera vez que nos subimos al Omoda C5 SHS-H estuvimos en la butaca del copiloto para visitar el almacén de la marca en Lurín. En aquella ocasión, el trayecto inició en Jesús María y rindió 18 km/litro o 68 km/galón, con el aire acondicionado funcionando y alternando entre modo Eco y Sport. Un rendimiento muy bueno, casi igualando lo indicado por fábrica.
En esta segunda ocasión nos tocó manejarlo siempre en la ciudad, con el aire acondicionado encendido, en modo Eco y el frenado regenerativo en el nivel más alto. Bajo estas circunstancias, nos rindió 19,2 km/litro o 73 km/galón, superando incluso lo considerado por Omoda.
Entonces, este sistema SHS-H llega como una alternativa de ahorro real frente a los vehículos únicamente a combustión. Si bien aún no probamos el Omoda C5 a gasolina, en promedio los SUV de su categoría rinden entre 35 km/galón y 40 km/galón en ciudad, de modo que este podría rendir el doble.
En esa misma línea, la autonomía en ciudad podría aproximarse a los 1.000 km con su tanque de 51 litros (13,5 galones). Bajo esa idea, y en condiciones económicas estables en las que el galón de gasolina premium costara S/15 en promedio, con S/200 podrías recorrer casi 1.000 km en ciudad.
Motor híbrido: modo serie y paralelo
Para lograr este rendimiento citadino, mecánicamente el Omoda C5 SHS-H aplica el modo serie. Es decir, el motor de combustión interna funciona exclusivamente como generador para producir electricidad, sin mover directamente las ruedas. La tracción la realiza siempre el motor eléctrico, alimentado por la batería o directamente por el generador térmico, logrando alta eficiencia y una sensación de conducción suave, similar a la de un vehículo eléctrico.
En cambio, a altas velocidades o durante adelantamientos, como ocurre en carretera, el sistema aplica el modo paralelo. En este caso, tanto el motor eléctrico como el de combustión funcionan de forma simultánea para impulsar al vehículo. En esa circunstancia, el frenado regenerativo se utiliza muy poco, por lo que no se logra recuperar energía y, por ende, el rendimiento es inferior al de ciudad. De hecho, en carretera la versión gasolinera puede igualar el consumo del híbrido.
Un aspecto a tomar en cuenta es que con este sistema el Omoda C5 híbrido siempre depende del motor a gasolina, ya sea en modo serie o paralelo. Por lo tanto, no cuenta con un modo 100 % eléctrico, lo cual también se explica porque su batería es de solo 1,83 kWh.
Desempeño y diseño
Más allá del rendimiento, también hay que mencionar que tiene un desempeño ágil. Aunque se trate de un SUV, su carrocería compacta le brinda agilidad al momento de acelerar de 0 a 100 km/h o realizar adelantamientos partiendo desde 60 km/h.
Mide 4,40 m de largo, 1,83 m de ancho y 1,58 m de alto, y tiene un diseño futurista, especialmente por su parrilla integrada y sus cortes aerodinámicos. Si bien no es un SUV coupé, tras el pilar C tiene una caída semipronunciada que sin duda mejora el flujo del aire. Visto desde atrás, se observa que es más ancho por debajo del marco inferior de las ventanas, mientras que por encima es más estrecho.
Espacio interior
Lógicamente, este tipo de diseños permiten mayor estabilidad a altas velocidades y menor resistencia al aire, pero también sacrifican volumen en el interior. Las plazas traseras están diseñadas para cinco personas y, a nuestro criterio, cuatro adultos y un niño sería la combinación ideal para viajar con mucha comodidad. Cinco adultos podrían viajar algo apretados, a no ser que todos sean delgados. No obstante, el carro es adecuado para el público joven al que apunta la marca.
Algo similar sucede con el maletero, que está perfecto para realizar las compras del mercado o llevar algunas maletas de viaje, pero los 370 litros podrían resultar justos si añadimos un coche de bebé. De hecho, una opción más familiar que podría cubrir estas demandas sin apuros sería el Omoda C7.
Tecnología y seguridad
Como buen vehículo fabricado en China, el interior tiene mucha tecnología integrada. Comenzando por su pantalla panorámica LCD de 24,6 pulgadas, asientos eléctricos, controles al volante, cargador inalámbrico de 50 W y puertos de carga. Esto es solo una parte, pero en realidad tiene incontables funciones que alimentan su espíritu tecnológico. De hecho, el usuario debe estar adaptado, o dispuesto a adaptarse, ya que la gran mayoría de las funciones se administran desde su pantalla de infoentretenimiento.
Mandos específicos del climatizador, el ajuste eléctrico de los retrovisores, el control de los asistentes ADAS o la regulación del frenado regenerativo (bajo, medio y alto) se manejan desde la pantalla. Algunas funciones básicas sí se pueden controlar con botones ubicados en la consola central, como el encendido del aire acondicionado o las luces de emergencia, entre otros.
En cuanto al tapizado, tanto los asientos como el volante están cubiertos con ecocuero. Los delanteros cuentan con calefacción, mientras que en la parte trasera encontramos rejillas de ventilación y puertos de carga.
En materia de seguridad, ofrece 7 airbags, anclajes ISOFIX, frenos ABS + EBD, frenado Auto Hold, así como sensores y una cámara de 360° en alta definición con múltiples vistas y proyección 3D. También incluye un paquete de asistencias a la conducción (ADAS), con detección de punto ciego, control inteligente de luces altas y bajas, advertencia de salida de carril, alerta de tráfico cruzado trasero y alerta de salida de vehículo, entre otros.
Como breve balance de estas funciones, podemos decir que no son invasivas. El vehículo aprende rápidamente de tu estilo de manejo, por lo que puede predecir los próximos movimientos.
Primer balance
En una primera toma de contacto, el Omoda C5 SHS-H se presenta como un SUV que apuesta por la eficiencia, la tecnología y un alto equipamiento de seguridad. Por supuesto, hay aspectos que solo el tiempo podrá evaluar, como la durabilidad del sistema híbrido.
Tampoco es posible determinar aún su relación precio-calidad, ya que la marca todavía no ha anunciado los precios oficiales para el mercado peruano.
