El vehículo fue creado por el KON Team, equipo multidisciplinario en el que participan más de 30 estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Cada uno de ellos tiene un rol importante para la construcción del automóvil. Además, más allá de desarrollar el ensamblaje, cuentan con una de las primeras mujeres peruanas que participará como piloto de autos eléctricos de esta categoría.

“La propuesta educativa de UTEC contempla que los estudiantes tengan que desarrollar proyectos innovadores desde los primeros ciclos de formación profesional. Estos están conformados por equipos multidisciplinarios de estudiantes además deben contar con componentes que incluyen: la investigación científica, el uso intensivo de la tecnología, un impacto relevante en la sociedad y el medio ambiente. Es así como nació el KON Team, bajo la visión de promover la electromovilidad en el Perú”, expresó Julien Noel, Director de Experiencia Universitaria de UTEC.

Luego de varios años de investigaciones, pruebas y análisis, los estudiantes de UTEC han logrado diseñar un cuarto modelo del auto sostenible, con el fin de fomentar la electromovilidad y la innovación desde una visión de desarrollo sostenible. Para ello, el prototipo ha sido repotenciado tecnológicamente en términos de eficiencia energética y rendimiento, combinando la ingeniería mecánica, electrónica y ambiental. Todo el proceso de creación les llevó tres meses de diseño y uno de manufactura.

El nuevo KON MK IV constituye un vehículo de tres ruedas que se mueve en base a una batería eléctrica ensamblada por ellos. Gracias a esto, tiene la capacidad de alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, con una eficiencia de 400 km/kW-h. El equipo ha conseguido que el vehículo se pueda desensamblar en tres partes para que su traslado sea aún más sencillo. A ello se le suma que la carrocería fue hecha con fibra de carbono, lo que ha permitido que el peso se reduzca de un poco más de 70 a 42 kg.

Infografía del primer vehículo eléctrico peruano / Difusión

El Comercio conversó con Kevin Aubert, jefe de ingeniería del equipo KON y estudiante del noveno ciclo de ingeniería mecatrónica en UTEC. Es especialista detalló algunos aspectos técnicos sobre la iniciativa y la competencia de Indianápolis, la misma que tendrá lugar entre el 12 y 16 de abril.

—¿Cómo surgió la iniciativa de armar este proyecto automovilístico?

Surgió en el 2019, a partir de estudiantes que estaban apasionados por el mundo automotriz que buscaron un proyecto para impulsar las energías renovables en vehículos eléctricos. No obstante, en sus inicios la primera carrera fue con vehículos a combustión y desde el 2021 pasamos a motores eléctricos.

—¿Cuánto tiempo de desarrollo hay detrás del MK IV?

Fueron tres meses de trabajo de diseño de piezas, un mes para la manufactura de las partes y una semana para ensamblarlo, esto último es porque está pensado para armarlo a la brevedad posible previo a la competencia.

El equipo KON ensamblando el MK IV / Difusión

—¿A qué se debe el diseño del vehículo?

Primordialmente, lo que se busca con el diseño es mejorar la aerodinámica. Antes tenía un diseño tipo gota de agua y ahora es más alargado, esto le ha permitido mejorar esta cota. De hecho, el MK IV logra un coeficiente aerodinámico de 0,146, es decir, es muy superior al de un Fórmula 1 y a la gran mayoría de autos deportivos.

—¿El MK IV mantiene la mecánica de un vehículo convencional?

Cuenta con la mayoría de los sistemas esenciales que lleva un vehículo de calle. Sin embargo, obvia algunos como el sistema de suspensión y eso es porque se busca reducir peso. En el contexto de la competencia no sería útil porque la carrera es sobre una superficie lisa y la velocidad máxima es 30km/h.

—¿Cómo han manejado el tema de la visibilidad del piloto siendo un vehículo bastante estrecho?

El tema de la ergonomía del piloto se ha manejado en base en base a tener una mejor aerodinámica, es decir, mientras menos obstáculos tenga el vehículo para superar el aire frontal, mejor será la eficiencia energética. Entonces, lo que se busca es que el vehículo sea lo más compacto posible y si bien es cierto, se pierde un poco de visibilidad, es suficiente para la carrera.

—¿De qué trata la competencia de Indianápolis?

Se trata de una competencia que premia la eficiencia energética o, mejor dicho, a los vehículos que consumen menos energía eléctrica. Este circuito mide 3,5 kilómetros y primero nos darán un lapso de 85 minutos para dar cuatro vueltas y después de ello, los jueces medirán la cantidad de energía que se ha gastado.

—¿Cómo es la estructura del vehículo en su interior?

El diseño interior está orientado a que no nuestra piloto no pierda comodidad, para ello la columna de dirección pasa entre las piernas, de tal manera que el timón se ubique por encima del abdomen para que se pueda conducir sin perder visibilidad.

El equipo KON ya ha participado en competencias internacionales / Difusión

Un vehículo de grandes premios

Durante el pasado 2022, gracias a su avanzada y eficiente ingeniería, el KON Team ha logrado posicionarse como primer puesto del mundo en importantes competencias. Entre las más relevantes están la Liga Virtual del Shell Eco-Marathon, Pitch The Future y Simulate to innovate supported by Altair. Así también, gracias a que ganaron el reto Future Ride, fueron a visitar la fábrica de Fórmula E (electric) de la prestigiosa Nissan en Le Mans, Francia.

Estos jóvenes han demostrado su capacidad de liderazgo y compromiso en el desarrollo del KON MK IV y están entusiasmados por competir en el Shell Eco-Marathon Americas 2023. El equipo KON Team y UTEC están orgullosos de presentar al mundo la nueva versión del vehículo, un ejemplo de cómo la innovación y el compromiso pueden unirse en la creación de soluciones sostenibles y eficientes para el futuro.

Finalmente, el equipo le agradece a los sponsors, ya que los apoyan en diseñar, manufacturar y prototipar el vehículo, así como en promover el talento peruano durante los viajes internacionales que realizan. Además, continúan con la búsqueda de más apoyo para ir aún más alto.