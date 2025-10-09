Según informó GAC Group, la compañía ha creado una empresa independiente para gestionar la marca Qijing, mientras que Huawei ha destinado a parte de su personal más experimentado para apoyar el proyecto. La automotriz adelantó que todos los modelos Qijing integrarán las tecnologías inteligentes más avanzadas desarrolladas por Huawei Qiankun.

GAC aseguró que Qijing será su principal apuesta estratégica, destinando sus mejores recursos para garantizar su desarrollo sostenible a largo plazo.

Hasta ahora, Huawei ha trabajado con distintas automotrices bajo tres esquemas de colaboración:

El modelo Zhixuan, el más profundo, donde participa directamente en la fabricación de vehículos. Un modelo de suministro de componentes. Y otro de integración tecnológica inteligente.

A través del esquema Zhixuan, Huawei ha dado vida a varias marcas conjuntas dentro de su división Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), entre ellas Shangjie (SAIC Motor), Aito (Seres Group), Luxeed (Chery), Stelato (BAIC Group) y Maextro (JAC).

Sin embargo, la alianza con GAC marca un nuevo modelo de cooperación que se diferencia de los anteriores. De acuerdo con el medio chino Caijing, este formato otorga mayor autonomía a los fabricantes, combinando la dirección operativa de las automotrices con la integración profunda de las soluciones tecnológicas de Huawei.

El vínculo entre ambas compañías no es nuevo. En 2021, GAC y Huawei habían anunciado un proyecto conjunto para desarrollar vehículos autónomos de nivel 4, aunque el plan fue suspendido. No obstante, en noviembre de 2024 retomaron su colaboración, con el objetivo de crear una marca premium.En enero de este año, GAC aprobó una inversión de 1.500 millones de yuanes (unos US$210 millones) para fundar la empresa GH, destinada a diseñar y desarrollar los nuevos vehículos en alianza con Huawei.

De acuerdo con fuentes citadas por Cailian Press, el primer modelo de Qijing saldría al mercado en 2026. En el seno de Huawei, este proyecto es visto como el nuevo pilar estratégico dentro de su división automotriz para los próximos años.