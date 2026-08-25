La reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer un arancel del 50% a las importaciones de Canadá ha dejado de ser un problema exclusivo del norte. En una economía globalizada, el sector automotriz funciona como un reloj suizo donde cada pieza cuenta, y este drástico impuesto fronterizo promete desatar un “efecto rebote” que golpeará directamente los precios de los automóviles y repuestos en toda Latinoamérica.

Para entender el problema, hay que mirar cómo se fabrican los carros hoy en día. Bajo las reglas del tratado comercial T-MEC, la industria automotriz norteamericana opera de forma conjunta: un auto puede diseñarse en Estados Unidos, usar acero y tecnología de Canadá, y ser ensamblado en México. Al imponer un gravamen tan alto al metal, aluminio y componentes canadienses, los costos de fabricación en toda la cadena se disparan de inmediato.

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El gran temor de los analistas es cómo este incremento se trasladará al sur del continente. Latinoamérica depende profundamente de la importación de vehículos terminados y, sobre todo, de autopartes fabricadas en el norte. Las marcas globales no asumirán las pérdidas de los nuevos aranceles; por el contrario, las traspasarán al consumidor final a través de un aumento sostenido en los precios de los concesionarios locales. Comprar un automóvil nuevo en la región podría volverse un lujo aún más costoso en los próximos meses.

Pero el impacto no se limita a quienes buscan un vehículo cero kilómetros. El verdadero dolor de cabeza para el ciudadano común estará en las tiendas de repuestos y en los talleres mecánicos. El “efecto rebote” encarecerá las piezas esenciales de mantenimiento como motores, transmisiones, componentes eléctricos y sistemas de frenos que se producen con insumos de la región en conflicto. Reparar el auto familiar o conseguir una refacción original será más difícil y costoso, afectando tanto al transporte particular como al de carga.

A este panorama logístico se suma la presión financiera. La incertidumbre por esta guerra comercial suele fortalecer al dólar estadounidense a medida que los inversionistas buscan refugio. Con monedas locales devaluadas en países como Colombia, Chile o Perú, el costo de importar cualquier pieza automotriz se duplica, acelerando la inflación en el sector del transporte.

México, por su parte, se encuentra en la posición más incómoda de la región. Al ser el principal ensamblador y exportador de autos hacia Estados Unidos, el país azteca está atrapado en medio del fuego cruzado. Si sus fábricas sufren por la falta de componentes canadienses asequibles o por la inestabilidad del T-MEC, el golpe se sentirá en toda la cadena logística de distribución automotriz de América Latina.

El mercado de vehículos de la región, que apenas se recuperaba de las crisis de los últimos años, se enfrenta ahora a un desafío mayor: asimilar los costos de una disputa ajena que amenaza con frenar el acceso a la movilidad en el continente.