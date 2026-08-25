El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de agosto de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de agosto de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Por Redacción EC

La reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer un arancel del 50% a las importaciones de Canadá ha dejado de ser un problema exclusivo del norte. En una economía globalizada, el sector automotriz funciona como un reloj suizo donde cada pieza cuenta, y este drástico impuesto fronterizo promete desatar un “efecto rebote” que golpeará directamente los precios de los automóviles y repuestos en toda Latinoamérica.

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