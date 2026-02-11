Perú tiene un mercado automotor más grande que Ecuador y Uruguay, pero vende menos autos electrificados: ¿qué país lidera Latinoamérica?

El avance de la electromovilidad en Latinoamérica no sigue una lógica lineal ni proporcional al tamaño de los mercados automotores. Aunque Perú cuenta con un parque vehicular y ventas totales superiores a países como Ecuador o Uruguay, el ritmo de adopción de autos electrificados aún se mantiene por detrás. Esa brecha evidencia los contrastes de una región donde la transición energética avanza, pero de forma desigual.

Según cifras regionales, Latinoamérica registró en 2025 unas 632.992 unidades electrificadas vendidas, entre híbridos y eléctricos, lo que representó un crecimiento de 47,5% frente al año previo. Este aumento confirma una tendencia acelerada en los últimos años, impulsada por una mayor oferta tecnológica y políticas públicas en algunos países.

En ese contexto, el liderazgo en volumen lo mantienen las economías más grandes. Brasil concentra la mayor participación de ventas y encabeza también el despliegue de infraestructura, con 14.827 estaciones públicas de carga en 2025, seguido a gran distancia por México, Chile, Colombia y Uruguay. México, por ejemplo, alcanzó 147.110 unidades electrificadas vendidas, mientras Colombia llegó a 87.677.

Más abajo en el ranking aparecen mercados medianos y pequeños que, sin embargo, muestran dinamismo. Ecuador registró 22.646 unidades electrificadas en 2025 y Uruguay sumó 20.585, ambos con crecimientos superiores al 50% anual. Perú, en comparación, contabilizó 10.239 unidades, pese a que su mercado automotor total es mayor que el de estos países.

Esta diferencia refleja una tendencia regional: el tamaño del mercado no necesariamente define la penetración de nuevas tecnologías. Incentivos fiscales, precios del combustible o facilidades regulatorias influyen de forma decisiva en la adopción. En América Latina, por ejemplo, exoneraciones tributarias y beneficios de circulación han permitido que países como Uruguay o Costa Rica alcancen cuotas de mercado de vehículos eléctricos cercanas o superiores al 13%, muy por encima de otros mercados de la región.

Aun así, el crecimiento regional sigue siendo contundente. El número de autos electrificados en circulación casi se multiplicó por diez entre 2022 y 2025, consolidando una transición que avanza a ritmos dispares.

En ese escenario, la pregunta sobre el liderazgo depende del indicador analizado: por volumen, Brasil y México dominan el tablero; por dinamismo o participación relativa, mercados más pequeños destacan; y para países como Perú, el desafío sigue siendo cerrar la brecha entre tamaño y electrificación en los próximos años.