Por esas razones, en Ruedas & Tuercas manejamos el Haval Dargo en la ruta Lima-Cerro de Pasco, donde pudimos probar sus capacidades en carretera y por zonas que superaron los 4.600 metros de altitud. Aquí te contamos más sobre nuestra experiencia.

En cuanto a la versión, nosotros manejamos la tope de gama; es decir, la 2,0 AT 4x4 Supreme Plus que se ofrece desde US$32.290. No obstante, existen otras dos versiones: 2,0 AT 4x2 Intelligent (US$24.990) y 2,0 AT 4x4 Supreme (US$29.190).

Sobre el destino, la capital de Pasco está ubicada a cuatro horas y media de Lima y sobre los 4.300 m.s.n.m. Se trata de una ruta de 250 kilómetros y para llegar manejamos por toda la Carretera Vencedores de Sángrar o vía Lima-Canta-Cerro de Pasco hasta el final de dicha vía (alt. de Villa Pasco). Luego, tomamos un tramo de la Ruta nacional PE-3N en sentido noreste hasta llegar al cruce de la vía departamental PA-100, accedemos a esta última y llegaremos a la mencionada capital. Un dato importante es que el punto más alto de la ruta está en Abra la Viuda, ubicada sobre los 4.600 metros de altura.

Con relación a Haval, se debe tomar en cuenta que esta es una submarca de Great Wall Motors, además que Dargo es un modelo presentado recientemente en el mercado mundial. De hecho, el inicio de su producción fue en 2020, por lo que Dargo o Big Dog (llamado así en otros países) se encuentra en su primera generación.

En el frontal cuenta con sensores de aproximación y una cámara que forma parte del sistema 360°, los cuales ayudan a maniobrar con mayor seguridad. (Foto: Fernando Roca)

Respecto a sus características técnicas, presenta un motor de 2,0 litros turbo gasolinero con inyección directa que genera 189 hp entre 5.600 y 6.300 rpm y 320 nm de torque entre 1.500 y 4.000 rpm, asociado a transmisión de doble embrague (DCT) de siete velocidades y tracción 4WD. Utiliza una dirección asistida eléctricamente, suspensión delantera independiente de tipo McPherson y suspensión posterior independiente Multilink.

En cuanto a dimensiones, mide 4.620 mm de largo, 1.910 mm de ancho y 1.780 mm de alto, su distancia entre ejes es de 2.738 mm y tiene una altura mínima al suelo de 200 mm. Por otra parte, equipa unos neumáticos H/T “Highway Terrain” con medidas 235/60 R19. Entre otros datos, tiene un peso bruto de 2.157 kg, una capacidad de carga útil de 392 kg y una capacidad de maletero de 392 y 1.390 litros.

La ruta

Nuestra experiencia para este viaje en altura está relacionado con sus ocho modos de conducción (eco, estándar, sport, lodo, arena, nieve, grava y baches). Partiendo de Lima a las 4 am, hemos conducido en el modo eco hasta aproximadamente 30 minutos después de haber pasado Santa Rosa de Quives. En este modo nos rindió entre 27km y 30 km/g, bajo circunstancias de tráfico inusuales en esa madrugada.

Ya en el ascenso hacia la Cordillera de a Viuda cambiamos a modo estándar porque notamos que la respuesta del acelerador empezaba a hacerse más lenta. Esto más que una crítica es una aclaración, puesto que precisamente la función del modo eco es reducir la respuesta del acelerador, lo cual va muy bien en el manejo dentro de la ciudad o carreteras que están casi al nivel del mar. Pero, para un viaje hacia la sierra es preferible disponer de una respuesta más contundente como la que te brinda el modo estándar. En este modo lo manejamos hasta nuestro destino, con el cual tuvo un rendimiento de 38 km/g en una carretera sin tráfico y a una velocidad de entre 60 y 80 km/h.

En el retorno, después de cruzar la cordillera lo regresamos a modo Eco, ya que el esfuerzo que se requiere en el descenso es menor. En estas condiciones, obtuvimos un consumo de 40 km/g. Ahora, tomando en cuenta todos los datos obtenidos en nuestra ruta y que tiene 61 litros de capacidad de tanque de combustible, su autonomía en una ciudad tan congestionada como Lima puede estar alrededor de 430 km, mientras que en carretera hasta 600 km. Sobre estos resultados, hay que decir que sus cifras están bastante decentes, tomando en cuenta que el peso en orden de marcha con los ocupantes fue de dos toneladas y que buena parte de la ruta se conduce sobre los 3.000 m.s.n.m.

Acerca de su comportamiento dinámico en carretera, tanto en líneas rectas como en curvas ofrece una buena estabilidad. Esto también es gracias a que tiene tracción en las cuatro ruedas, lo que permite un mejor agarre.

Diseño

Pasando a su diseño exterior, consideramos que son pocas las opciones de origen chino que ofrecen un estilo aventurero, ya que la mayoría cuenta con diseños más citadinos. El Haval Dargo se caracteriza por tener formas cuadradas en su carrocería, además por dejar de utilizar accesorios cromados sobre el perímetro de su carrocería y reemplazarlos por plásticos protectores de gran tamaño.

De hecho, la primera impresión que genera es la de ser un vehículo 100% todoterreno, aunque realmente esa no es su intención. Para ese segmento, el grupo Great Wall tiene al Tank 300, del que seguro ya escribiremos en otro momento. De todas formas, su diseño off-road no es para minimizar, ya que sus cotas todoterreno son interesantes. Cuenta con un ángulo de ataque es 24° y una salida de 30°, los cuales son muy similares a todoterrenos muy capaces como, por ejemplo, al Montero Sport, lo que representa un punto muy atractivo.

Con este diseño, interpretamos que el concepto que Haval tiene con el Dargo es de cumplir una doble función. El de ser un vehículo familiar con el cual podamos ir al supermercado, pero que al mismo tiempo no tengamos temor de ‘maltratarlo’ en alguna duna o trocha. Aunque, siempre estando conscientes que utiliza un chasis monocasco, que a diferencia del chasis de largueros, no está diseñado para recibir maltrato fuerte.

Más allá de eso, el SUV resalta por otras cualidades. Integra un sistema de tracción 4WD, el cual de manera electrónica decide conectar la tracción en el eje posterior para obtener mayor tracción. No cuenta con una caja reductora, pero posee un bloqueo de diferencial posterior, el cual es muy útil para superar terrenos irregulares.

¿Cuándo activamos el bloqueo diferencial posterior en el Dargo? Para entenderlo, primero debemos saber para qué sirve el diferencial trasero. En pocas palabras, cuando se maneja en línea recta las ruedas traseras giran a la misma velocidad, pero cuando se entra a una curva la rueda de afuera gira más lento por tener un menor recorrido y la rueda de adentro gira más rápido al tener mayor recorrido. Entonces, para lograr velocidades de giro iguales. Para lograr velocidades de giro iguales los vehículos utilizan un diferencial, el cual se puede bloquear como en el Dargo. El objetivo del bloqueo es que las dos ruedas giren simultáneamente, ya que si una sola rueda del mismo eje tiene suficiente tracción, será capaz de mantener el agarre del 4x4. Si bien en nuestra ruta a Pasco solo hemos circulado por carretera asfaltada, ya hemos visto con anterioridad el correcto trabajo de esta función en un Dargo que ingresó al desierto de Sarapampa en Asia (al sur de Lima) cuando asistimos al ABC del off-road con Fernanda Kanno y Alonso Carrillo.

Ya ingresando a temas de equipamiento, lo que más nos llamó la atención en el exterior fueron sus luces principales LED, los estribos laterales, sus rieles en el techo funcional, la apertura del maletero eléctrico con sensor de pie, la apertura de su capot con amortiguadores, el sunroof panorámico y, principalmente, su neumático de repuesto de tamaño original. Si bien este último tiene aros de fierro, lo importante es que te brinda la seguridad que en caso se rompa alguno de los neumáticos, pe pueda continuar con el viaje. Se agradece el neumático extra y más aún cuando se conduce por rutas en donde los pueblos no son cercanos entre sí y no hay quien te pueda ayudar.

Por otro lado, un punto menor a mejorar, pero igual de importante a considerar, es que las plumillas del limpiaparabrisas realizan su trabajo, aunque el parabrisas siempre quedaba medianamente empañado en algunas zonas. Este accesorio toma relevancia cuando se conduce por zonas con lluvias, tal como fue nuestro caso.

El SUV ofrece múltiples agarraderas para facilitar el acceso a la cabina. (Foto: Fernando Roca)

En el interior las cosas funcionan muy bien. Brinda una posición de manejo alta, la cual permite tener un mayor campo de visión. Sus asientos son confortables y cuentan con ajuste eléctrico para el piloto y copiloto en varias posiciones. Tiene un cargador inalámbrico que funciona bastante bien y cargó rápido nuestro celular sin sobrecalentarlo.

De igual forma, cuenta con un sistema de monitoreo de cámara 360°, el cual goza de muy buena resolución. Un detalle que nos gustó es que al girar el volante, se proyecta una imagen con las líneas guía en la radio pantalla touch de 12,3″. Este es un aspecto tecnológico que pocos vehículos tienen, ya que en la mayoría de ellos solo se proyecta la imagen cuando se activa la luz direccional. Adicionalmente, el infoentretenimiento está acoplado a un sistema de sonido Infinity con parlantes, tweet y bajo.

También ofrece un climatizador bizona con salidas de aire para la segunda fila, múltiples espacios para guardar nuestros objetos, cinco puertos USB, dos tomas de corriente de 12V, entre otros. En esta sección identificamos que un detalle que se puede mejorar es disminuir la cantidad de superficies con piano black, ya que suele rayarse con gran facilidad. Aunque, al mismo tiempo también le aporta bastante elegancia al habitáculo.

Por último, en seguridad, ofrece siete airbags, frenos ABS + EBD + BA + CBC, sistema de estabilidad electrónica (ESC), control de tracción (TCS), sistema de control antivuelco (RMI), sistema de control de descenso (HDC), sensores delanteros y posteriores, cámara de retroceso, sistema de estacionamiento asistido, asistencia para partida en pendientes (HHC), alarma visual externa en frenada de emergencia y anclajes ISOFIX. De igual forma, cuenta con un extenso paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), en donde destacan el sistema de alerta de cambio de carril (LKA), sistema de mantenimiento de carril central (LCK), aviso de colisión frontal (FCW), detección de punto ciego (BSW), frenado autónomo de emergencia (AEB), entre otros.