Durante agosto del presente año, la comercialización de vehículos nuevos evidenció un desempeño favorable en todos los segmentos que integran el mercado automotor. Asimismo, las cifras acumuladas en lo que va del año reflejan avances significativos, consolidando una tendencia positiva en el sector.

“Las cifras muestran que el mercado automotor mantiene una expansión sostenida, lo que refleja la confianza de los consumidores y de las empresas en el actual entorno económico”, afirmó Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la venta de vehículos livianos nuevos alcanzó las 16.185 unidades durante agosto de 2025, lo que representa un incremento del 26,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Asimismo, en el acumulado de los primeros ocho meses del año, la comercialización de dichos vehículos totalizó 119.874 unidades, superando en un 20,6% el volumen registrado en el mismo periodo de 2024.

En cuanto al análisis por subsegmentos, destaca la dinámica positiva en la comercialización de vehículos SUV, cuyas ventas ascendieron a 60.874 unidades entre enero y agosto de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 26,8%. Por otro lado, las ventas de pick-ups y furgonetas alcanzaron las 25.093 unidades (+30,4%), mientras que las camionetas registraron 15.872 unidades (+14,1%). No obstante, el segmento de automóviles fue el único que evidenció una contracción en el periodo analizado, al reportar 18.035 unidades comercializadas, lo que equivale a una disminución de 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Un vendedor de autos en Estados Unidos puede tener ingresos variados, dependiendo de factores como su experiencia, la marca que vende y su desempeño individual en ventas. (Foto referencial: Freepik)

“El buen desempeño del mercado es el resultado de una interacción favorable entre factores macroeconómicos y estrategias sectoriales. La reducción de tasas de interés de los créditos vehiculares dado el menor riesgo crediticio- ha facilitado el acceso al financiamiento, incentivando la adquisición de vehículos tanto para uso personal como productivo, mientras que las concesionarias respondieron con campañas comerciales y mayor disponibilidad de inventario y ofertas”, explicó Morisaki tras señalar que “esta estrategia ha permitido impulsar la competencia y estimular la demanda en diversos segmentos del mercado. De manera conjunta, estos factores han configurado un escenario de expansión sostenida para el sector automotor en este 2025”, puntualizó.

El segmento de vehículos pesados ha mostrado un desempeño notable este 2025, reflejado en el incremento de las ventas de camiones y tractocamiones nuevos, que alcanzaron 1.740 unidades en agosto (+38,1%). En el acumulado enero-agosto, las unidades comercializadas totalizaron 12.907 (+28,9%). Este repunte responde, en gran medida, a la recuperación de la inversión privada en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, manufactura y construcción, donde el transporte pesado constituye un activo esencial para las operaciones productivas.

“El entorno financiero más favorable para las empresas, con mejores condiciones de crédito y un tipo de cambio más competitivo, ha incentivado la renovación y ampliación de flotas, consolidando así la tendencia de crecimiento en este rubro”, puntualizó el economista de la AAP.

El mercado de minibuses y ómnibus nuevos también ha mostrado una tendencia positiva en lo que va del año, con un desempeño sólido en agosto, mes en el que se comercializaron 289 unidades (+30,8%). En el acumulado de enero a agosto, las ventas ascendieron a 2.462 unidades, reflejando una expansión del 35,9% respecto al mismo periodo de 2024. Este repunte responde a la reactivación de sectores intensivos en transporte de pasajeros, como el turismo y los servicios vinculados (hoteles, restaurantes, entretenimiento), que han retomado su dinamismo tras años marcados por la pandemia, la conflictividad social y fenómenos climáticos.

“La ausencia de estos shocks ha permitido una normalización operativa, mientras que el fortalecimiento del consumo interno y la inversión privada en el 2024 y lo que va del 2025 han contribuido a estimular la demanda de movilidad. En este contexto, las empresas del sector vienen optando por la renovación de flotas y la incorporación de nuevas unidades, en un entorno de mayor crecimiento y predictibilidad”, indicó Morisaki.

El segmento de vehículos menores continuó mostrando un desempeño destacado en agosto de 2025, al comercializarse 36.918 unidades (+16,2%). Asimismo, en los primeros ocho meses del año, las ventas alcanzaron 269.364 unidades, con una expansión del 19,9% respecto al mismo periodo de 2024. Este crecimiento ha sido liderado por las motocicletas, que concentraron 186.844 unidades (+18,3%), seguidas por las trimotos, con 82.520 unidades (+23,7%).

Pulsar ha incrementado su venta de motos en mujeres en 13%, en el último año.

“El dinamismo de este mercado responde a la mejora en el consumo privado, la recuperación del empleo y una oferta más diversa. Además, la apreciación del sol frente al dólar ha permitido precios más competitivos, lo que ha favorecido la adquisición de vehículos, sobre todo en los segmentos de la población de ingresos medios y bajos”, comentó el especialista.

Las perspectivas para lo que resta de 2025 apuntan a que se mantenga el desempeño positivo en el corto plazo, aunque con señales de moderación hacia el último trimestre. Esta posible desaceleración estaría influida por factores internos y externos, además de una alta base de comparación, considerando que desde la segunda parte de 2024 el mercado automotor ya mostraba un mejor desempeño.

“A nivel interno, el proceso electoral genera incertidumbre debido a la fragmentación política y el alto número de candidaturas, lo que podría generar cautela entre los agentes económicos y aumentar la volatilidad en los mercados. En el plano externo, la desaceleración proyectada en economías clave como China y Estados Unidos, donde las tensiones comerciales continúan impactando los indicadores de actividad, también podría impactar el ritmo de crecimiento global. En ese contexto, estos elementos formarían un escenario menos dinámico para el sector automotor en los últimos meses del año, con tasas de expansión más moderadas en comparación con los periodos previos.”, concluyó Morisaki.