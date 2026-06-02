Durante años, las marcas chinas fueron vistas en Sudamérica como actores emergentes que competían principalmente por precio. Hoy, la realidad es muy distinta. Además de ganar participación de mercado, varias de ellas han iniciado una nueva etapa: producir vehículos dentro de la propia región.

Brasil se ha convertido en el principal epicentro de esta transformación. Allí, fabricantes como BYD y Great Wall Motor (GWM) han anunciado millonarias inversiones para instalar fábricas y convertir al país en una plataforma de producción y exportación para América Latina.

Uno de los casos más emblemáticos es el de BYD. La compañía adquirió el complejo industrial que perteneció a Ford en Camaçari, Bahía, donde planea fabricar vehículos electrificados destinados tanto al mercado brasileño como a otros países de la región. Entre los modelos que serán ensamblados localmente figuran productos ya conocidos en Latinoamérica, como los Dolphin, Dolphin Mini, Song Pro y King.

La estrategia responde a un cambio de enfoque. En lugar de depender exclusivamente de las exportaciones desde China, la marca busca acercar la producción a los consumidores, reducir costos logísticos y fortalecer su competitividad frente a los fabricantes tradicionales.

GWM sigue una ruta similar. La firma china inició operaciones en una planta ubicada en Iracemápolis, São Paulo, instalación que anteriormente pertenecía a Mercedes-Benz. Desde allí producirá modelos como el SUV Haval H6 y otros vehículos destinados al mercado regional.

Pero la ofensiva no termina ahí. Otras compañías como GAC también han confirmado planes para producir vehículos en Brasil durante los próximos años, mientras que grupos como Geely y Changan continúan evaluando oportunidades de expansión industrial en la región.

¿Por qué Brasil?

La respuesta es sencilla: se trata del mayor mercado automotor de América Latina y cuenta con una cadena de proveedores, infraestructura industrial y mano de obra especializada que facilitan la producción a gran escala.

Además, el gobierno brasileño ha comenzado a restablecer aranceles para vehículos electrificados importados, una medida que incentiva a las marcas extranjeras a fabricar localmente para mantener su competitividad.

Como resultado, Sudamérica ha dejado de ser únicamente un destino de exportación para convertirse en un punto estratégico dentro de los planes globales de las automotrices chinas.

Un impacto que va más allá de Brasil

La instalación de nuevas fábricas promete generar empleo, atraer inversiones y fortalecer el ecosistema de proveedores locales. Pero también podría cambiar el equilibrio de poder dentro de la industria automotriz regional.

Durante décadas, la producción estuvo dominada por fabricantes europeos, japoneses, estadounidenses y coreanos. Ahora, las marcas chinas buscan ocupar un espacio cada vez más relevante, especialmente en segmentos ligados a la electrificación.

Para mercados como el peruano, esta transformación también podría traer beneficios. Una producción más cercana permitiría mejorar la disponibilidad de vehículos y repuestos, además de reducir tiempos de entrega y fortalecer la presencia regional de marcas que ya operan en el país.

Lo que ocurre hoy en Brasil es mucho más que una serie de inversiones aisladas. Se trata de una señal clara de hacia dónde se dirige la industria automotriz mundial. Y si los proyectos anunciados avanzan según lo previsto, Sudamérica dejará de ser únicamente un mercado consumidor para convertirse en uno de los principales centros de producción de vehículos chinos fuera de Asia.