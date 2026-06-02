Resumen

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Fábrica de BYD en Brasil. (Foto: BYD)
Fábrica de BYD en Brasil. (Foto: BYD)
/ BYD
Por Redacción EC

Durante años, las marcas chinas fueron vistas en Sudamérica como actores emergentes que competían principalmente por precio. Hoy, la realidad es muy distinta. Además de ganar participación de mercado, varias de ellas han iniciado una nueva etapa: producir vehículos dentro de la propia región.

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