En la imagen, los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. (Foto: AFP)
En la imagen, los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La industria automotriz estadounidense busca mantener cerrada la puerta a los fabricantes chinos. Seis organizaciones que representan a compañías como General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis y Tesla enviaron una carta a Donald Trump para pedirle que conserve las políticas que restringen la venta, importación y fabricación de vehículos chinos en Estados Unidos.

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