La industria automotriz estadounidense busca mantener cerrada la puerta a los fabricantes chinos. Seis organizaciones que representan a compañías como General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis y Tesla enviaron una carta a Donald Trump para pedirle que conserve las políticas que restringen la venta, importación y fabricación de vehículos chinos en Estados Unidos.

La solicitud llega después de que Trump señalara que estaría dispuesto a permitir que empresas chinas construyan vehículos dentro de Estados Unidos, siempre que contraten trabajadores estadounidenses. El mandatario ha diferenciado esta posibilidad de la importación de vehículos fabricados en China.

Para las organizaciones firmantes, permitir que fabricantes chinos establezcan plantas en territorio estadounidense podría darles una posición dentro de un mercado en el que actualmente prácticamente no tienen presencia. Según la carta, esta situación podría afectar a las compañías que ya han realizado importantes inversiones industriales en el país.

El debate también está relacionado con la seguridad de los vehículos conectados. Estados Unidos mantiene restricciones sobre determinadas tecnologías de comunicación y software vinculados a automóviles de empresas de países considerados adversarios, debido a los riesgos asociados con la recopilación y transferencia de datos de los conductores. Además, Washington mantiene aranceles elevados para los vehículos eléctricos procedentes de China.

La discusión adquiere mayor relevancia ante la próxima reunión entre Trump y Xi Jinping. La posibilidad de que representantes de BYD acompañen al mandatario chino también ha generado atención en Washington, aunque la composición de la delegación todavía podría cambiar.

Mientras tanto, el Congreso estadounidense analiza proyectos que buscan convertir algunas de estas restricciones en medidas permanentes. El escenario podría definir hasta qué punto los fabricantes chinos podrán acercarse al mercado estadounidense en los próximos años.