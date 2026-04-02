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El Hilux Surf se fabricó desde 1984 hasta el 2009 y tuvo cuatro generaciones. (Foto: Difusión)
El Hilux Surf se fabricó desde 1984 hasta el 2009 y tuvo cuatro generaciones. (Foto: Difusión)
/ Difusión
Por Redacción EC

Cuando se habla de vehículos todoterreno de Toyota, nombres como Land Cruiser o Hilux suelen dominar la conversación. Sin embargo, hay otro modelo que marcó época entre los amantes del off road y que, con el paso de los años, se convirtió en un vehículo de culto. Se trata del Toyota Hilux Surf, un SUV robusto que mezcló la confiabilidad de la pick up Hilux con un enfoque más familiar y versátil.

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