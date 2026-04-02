Cuando se habla de vehículos todoterreno de Toyota, nombres como Land Cruiser o Hilux suelen dominar la conversación. Sin embargo, hay otro modelo que marcó época entre los amantes del off road y que, con el paso de los años, se convirtió en un vehículo de culto. Se trata del Toyota Hilux Surf, un SUV robusto que mezcló la confiabilidad de la pick up Hilux con un enfoque más familiar y versátil.

La historia del Hilux Surf comenzó en 1983. Toyota tomó como base la popular pick up Hilux y la transformó en un vehículo utilitario deportivo con carrocería cerrada. El primer modelo utilizaba la estructura del pick up y añadía una cubierta de fibra sobre la zona de carga, lo que permitía transportar entre dos y cinco pasajeros. Con esta fórmula, la marca japonesa buscaba ofrecer un vehículo capaz de combinar trabajo, aventura y uso diario.

Este concepto no tardó en ganar popularidad. En Norteamérica, el mismo modelo se comercializó bajo el nombre de Toyota 4Runner, mientras que en Japón y otros mercados mantuvo la denominación Hilux Surf. Con el paso de los años el vehículo evolucionó rápidamente, pasando de ser una adaptación de pick up a convertirse en un SUV con carrocería tipo wagon y mayores niveles de confort.

La segunda generación, presentada en 1989, marcó un punto de inflexión. El modelo adoptó una carrocería más cercana a la de un automóvil, incorporó versiones de cuatro puertas y amplió la oferta mecánica con motores de gasolina y diésel. Además, el sistema de tracción incorporó tecnologías que permitían alternar entre tracción trasera y tracción integral, mejorando su desempeño tanto en carretera como fuera de ella.

Toyota Hilux Surf. (Foto: Cult & Classic) / Cult & Classic

A mediados de los años noventa llegó la tercera generación, que refinó aún más el concepto. Toyota rediseñó el chasis, aumentó la distancia entre ejes y mejoró la estabilidad del vehículo. También incorporó motores más potentes, como un V6 de 3.4 litros y variantes turbodiésel que reforzaban su reputación como un SUV resistente y capaz de enfrentar terrenos difíciles.

Con el tiempo el Hilux Surf evolucionó hacia un modelo más sofisticado. En algunas versiones ofrecía elementos poco comunes para la época, como sistemas de navegación, pantallas de información para actividades al aire libre e incluso equipamiento de seguridad avanzado como airbags y frenos ABS. Todo ello manteniendo el ADN todoterreno que caracterizaba a la familia Hilux.

La cuarta generación apareció en 2002 y compartía componentes con el Land Cruiser Prado, lo que elevó el nivel de refinamiento del modelo. Aun así, el vehículo conservó su carácter robusto y su capacidad para enfrentar rutas difíciles. La producción del Hilux Surf se mantuvo hasta 2009, cuando Toyota decidió retirarlo del mercado, dejando al Prado como el principal SUV todoterreno de la marca en ese segmento.

Hoy el Hilux Surf sigue siendo recordado como uno de los SUV más resistentes de su época. Su combinación de chasis de largueros, tracción integral y mecánicas confiables lo convirtieron en un aliado habitual de expediciones, viajes largos y aventuras fuera del asfalto.

Aunque ya no se produce, su legado sigue vivo. Muchos entusiastas lo consideran el puente perfecto entre la dureza de una pick up y la comodidad de un SUV moderno, una fórmula que ayudó a definir el camino de los todoterreno contemporáneos.