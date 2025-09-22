El nuevo Mercedes-Benz GLC debutó este mes con una enorme pantalla como protagonista, pero lo interesante está en los detalles: la marca alemana decidió mantener botones, interruptores y rodillos en el volante, pese a la tendencia de digitalizar todo el habitáculo.

No es coincidencia. Según explicó Magnus Östberg, jefe de software de Mercedes, durante el Salón del Automóvil de Múnich, los estudios internos revelaron que los usuarios siguen prefiriendo los controles físicos. “Los datos nos muestran que los botones físicos son mejores y por eso los volvimos a colocar”, comentó el ejecutivo en diálogo con Autocar.

La firma indicó que este hallazgo surgió a partir de la experiencia con el CLA, su primer modelo definido por software. Así, el nuevo volante con botones pasará a ser estándar en futuros modelos de la marca, aunque cada mercado podría recibir variantes específicas.

Eso sí, no se trata de un regreso total a la era analógica. Mercedes evalúa añadir más mandos físicos en ciertas zonas del habitáculo, aunque principalmente en modelos de mayor tamaño, donde el diseño y el equipamiento permiten más libertad.

La era de las “tabletas” pierde fuerza

Cada vez más fabricantes reconocen la importancia de los mandos tradicionales, tanto por la preferencia de los clientes como por las recomendaciones de seguridad. Durante el desarrollo del nuevo iX3, por ejemplo, BMW concluyó que había funciones que no podían prescindir de botones, como el control de volumen, los mandos de los espejos y de las ventanillas.

Volkswagen también ha comenzado a reincorporarlos, mientras que Hyundai se ha mantenido firme en conservarlos por motivos de seguridad.

A ello se suma la presión regulatoria. Euro NCAP advirtió que, desde 2026, podría reducir la calificación de seguridad a los fabricantes que eliminen controles físicos esenciales, un escenario que ninguna marca quiere enfrentar.