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Muchos conductores han notado que el consumo de combustible de su vehículo se incrementa de manera considerable cuando superan los 120 km/h. Aunque intervienen varios factores, uno de los más determinantes es la resistencia aerodinámica, es decir, la fuerza que ejerce el aire en contra del movimiento del automóvil.

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