Muchos conductores han notado que el consumo de combustible de su vehículo se incrementa de manera considerable cuando superan los 120 km/h. Aunque intervienen varios factores, uno de los más determinantes es la resistencia aerodinámica, es decir, la fuerza que ejerce el aire en contra del movimiento del automóvil.

Cuando un vehículo se desplaza, debe abrirse paso a través del aire. Esta oposición depende de varios elementos, como la densidad del aire, la velocidad del vehículo, la superficie frontal del auto y su coeficiente aerodinámico. En términos simples, cuanto mayor sea la velocidad y más grande sea la superficie del vehículo, mayor será la resistencia que deberá vencer el motor.

Lo importante es que esta resistencia no crece de forma proporcional con la velocidad. En realidad aumenta con el cuadrado de la velocidad. Esto significa que si un auto duplica su velocidad, la resistencia aerodinámica se multiplica aproximadamente por cuatro.

Por ejemplo, al pasar de 60 km/h a 120 km/h la velocidad se duplica, pero la resistencia del aire puede cuadruplicarse. Como consecuencia, el motor necesita generar mucha más potencia para mantener esa velocidad constante.

Conoce el Mustang GTD y la importancia de su aerodinámica para competir en los mejores circuitos del mundo. Foto: Ford / Ford

A esto se suma otro factor clave. La potencia necesaria para vencer esa resistencia aumenta aún más rápido, ya que depende del cubo de la velocidad. En términos prácticos, un auto puede requerir varias veces más potencia para mantener velocidades superiores en carretera.

Un ejemplo ilustrativo muestra que un vehículo promedio puede necesitar cerca de 50 caballos de potencia para superar la resistencia del aire a 100 km/h. Sin embargo, si la velocidad aumenta a 130 km/h, la potencia requerida puede superar los 100 caballos solo para enfrentar esa fuerza.

En este escenario, el motor debe quemar más combustible para generar la energía adicional necesaria. Por eso el consumo aumenta de manera notable cuando se circula a mayor velocidad.

Además, otros elementos también influyen en este fenómeno. Circular con las ventanas abiertas, instalar portaequipajes en el techo o conducir vehículos con una mayor superficie frontal, como SUV o pick up, puede incrementar aún más la resistencia aerodinámica.

Por esta razón, muchos fabricantes dedican gran parte del desarrollo de sus vehículos a mejorar la aerodinámica mediante túneles de viento, optimizando la forma de la carrocería y reduciendo el coeficiente de resistencia.

En la práctica, mantener velocidades moderadas en carretera no solo mejora la seguridad, sino que también permite reducir el consumo de combustible y aumentar la eficiencia del vehículo.