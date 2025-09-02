Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

Probamos el Chery Arrizo 5 Pro MT: es amplio y equipado, pero destaca más por su fidelidad a la caja mecánica
Probamos el Chery Arrizo 5 Pro MT: es amplio y equipado, pero destaca más por su fidelidad a la caja mecánica

Probamos el Chery Arrizo 5 Pro MT: es amplio y equipado, pero destaca más por su fidelidad a la caja mecánica

Subirse a un sedán con caja manual en pleno 2025 es, de alguna forma, volver a conectar con la esencia del manejo. En un mercado dominado por transmisiones automáticas, SUV familiares y pantallas que lo controlan todo, el Chery Arrizo 5 Pro aparece como una propuesta distinta. Sí, es un vehículo moderno, con pantallas táctiles, conectividad completa y un maletero generoso, pero al girar la llave y engranar la primera marcha, lo que transmite es otra cosa: la emoción de estar realmente al mando.

