Probamos el Chery Arrizo 5 Pro MT: es amplio y equipado, pero destaca más por su fidelidad a la caja mecánica

El Arrizo 5 Pro es un sedán compacto de cuatro puertas que llega al Perú con un motor ACTECO 1,5 litros de 115 hp, asociado a una transmisión mecánica de cinco velocidades. Y ese es su máximo atributo. No busca deslumbrar con cifras abrumadoras ni pretensiones deportivas exageradas, sino con la honestidad de un manejo directo, sencillo y, a la vez, gratificante.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Primera impresión: un diseño que no se queda atrás

Al verlo de frente, el Arrizo 5 Pro muestra una parrilla amplia, acompañada de faros halógenos con luz diurna LED tipo diamante. No es un diseño rupturista, pero sí sobrio y moderno. Los espejos abatibles manualmente con direccionales integradas y los aros de aleación de 16″ completan un conjunto que se siente actual y equilibrado.

La silueta del sedán resalta por sus proporciones equilibradas: 4,55 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,65 metros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En carretera, la silueta larga (4.558 mm de largo y 2.650 mm de distancia entre ejes) transmite una presencia elegante. Es un sedán de proporciones clásicas, pero con detalles que lo acercan a un público joven: líneas marcadas en el capó, un perfil estilizado y una zaga que luce más ancha de lo que realmente es.

A bordo: espacio y comodidad

Al abrir las puertas, la primera sorpresa es la amplitud. El Arrizo 5 Pro aprovecha bien sus dimensiones y ofrece un habitáculo cómodo para cinco pasajeros. La calidad de los materiales es sencilla, pero cumple. Los asientos tapizados en tela tienen un soporte correcto y la regulación manual permite encontrar una postura de conducción adecuada sin mayor complicación.

Volante multifunción forrado en cuero con control crucero: una mezcla de modernidad y practicidad al conducir. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En la segunda fila, el espacio para las piernas es generoso, y eso es mérito de la distancia entre ejes. Es un sedán pensado para llevar familia o amigos sin sacrificar comodidad.

El habitáculo sorprende por la amplitud en ambas filas, ideal para viajes familiares o traslados urbanos con comodidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En cuanto a la maletera, su capacidad oficial es de 430 litros con apertura a distancia e iluminación interna, lo cual resulta práctico para viajes o compras semanales. Sin embargo, en la unidad probada había un detalle particular: estaba convertida a un sistema dual de gasolina y gas licuado de petróleo (GLP). El tanque de gas se ubicaba bajo el suelo de la maletera, en el espacio destinado a la llanta de repuesto. Esto obliga a llevar la rueda sobre el propio maletero, restando parte de la practicidad y volumen disponible. Una solución funcional para quienes buscan economía de combustible, aunque con el costo de sacrificar un poco de espacio de carga.

El baúl ofrece 430 litros de capacidad, aunque en la unidad probada parte de ese espacio fue ocupado por el sistema de GLP. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Tecnología justa y bien integrada

En el tablero encontramos una pantalla táctil de 8″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Se acompaña de una interfaz sencilla, botones físicos para lo esencial y un sistema de sonido correcto con parlantes y tweeters. No busca deslumbrar con exceso de funciones, pero lo que ofrece funciona bien: Bluetooth, conexión USB y el siempre útil trip computer para monitorear consumos.

Pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, acompañada de mandos físicos de fácil acceso. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El aire acondicionado digital y el volante multifunción forrado en cuero con control crucero refuerzan la sensación de estar en un auto actualizado, pese a mantener un enfoque tradicional en otros aspectos.

Seguridad: completa, pero con margen de mejora

Chery ha equipado al Arrizo 5 Pro con un conjunto de sistemas de seguridad que lo colocan en un buen nivel frente a su competencia directa. Incorpora doble airbag frontal, frenos ABS con distribución electrónica (EBD), anclajes ISOFIX, sensores traseros y cámara de retroceso con líneas de guía.

Además, cuenta con inmovilizador antirrobo, barras laterales de impacto y estructura de carrocería con zonas de deformación programada. En la práctica, todo esto transmite confianza al volante, tanto en ciudad como en carretera.

Eso sí, no le vendría mal que la dotación de airbags vaya más allá de los dos frontales. Con cuatro bolsas de aire, la seguridad para los ocupantes alcanzaría un nivel todavía más competitivo en este segmento.

La experiencia de manejo: la magia de la caja mecánica

Pero más allá del equipamiento y la amplitud, lo que define al Arrizo 5 Pro es la manera en la que se conduce. El motor ACTECO 1,5 litros entrega 115 hp a 6.150 rpm y un torque de 143 nm a 4.000 rpm. Son cifras modestas, sí, pero combinadas con una caja mecánica de cinco marchas, se sienten vivas.

El Arrizo 5 Pro combina conectividad, amplitud y un motor 1.5 litros con 115 HP, una propuesta equilibrada para el segmento. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Cada cambio es una invitación a interactuar con el auto. En la ciudad, permite jugar con las marchas cortas para moverse con agilidad en el tráfico, mientras que en carretera ofrece un ritmo constante y relajado. El embrague es suave y el recorrido de la palanca es preciso, lo que hace que incluso quienes no están tan habituados a una transmisión manual se adapten rápidamente.

La caja mecánica de cinco marchas es el gran atractivo del Arrizo 5 Pro, devolviendo el placer de conducir “a la vieja escuela”. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Conducir un Arrizo 5 Pro manual no es solo ir de un punto A a un punto B: es participar del proceso. En un mundo donde muchas cajas automáticas diluyen la sensación de control, este sedán devuelve esa conexión mecánica que recuerda por qué nos enamoramos de los autos.

En carretera: estable y predecible

La dirección con asistencia hidráulica ofrece buen tacto, quizá más pesado que los sistemas eléctricos modernos, pero eso también contribuye a la sensación de control. La suspensión delantera independiente McPherson y la trasera semi-independiente de eje de torsión logran un equilibrio entre comodidad y firmeza.

En curvas, el Arrizo 5 Pro se comporta con nobleza: no busca un manejo deportivo, pero responde de manera predecible. En rectas largas, se siente estable y cómodo, ideal para viajes familiares o recorridos largos por carretera.

Consumo y eficiencia

Durante la prueba, el consumo se mantuvo dentro de lo esperado para un motor de 1,5 litros aspirado: eficiente en ciudad si se aprovechan bien las marchas y muy rendidor en carretera a velocidades constantes. El tanque de 48 litros permite recorrer distancias largas sin preocuparse por repostar con frecuencia.

El cuadro de instrumentos es analógico y cuenta con una pantalla de 3,5". (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Reflexión final: un sedán con alma

El Chery Arrizo 5 Pro demuestra que todavía hay espacio para sedanes compactos bien pensados y, sobre todo, con caja mecánica. No pretende ser el más potente ni el más tecnológico, pero sí el más honesto con lo que propone.

En tiempos donde la automatización gana terreno, manejar un Arrizo 5 Pro manual es un recordatorio de lo gratificante que es sentir cada cambio, escuchar cómo suben las revoluciones y saber que es uno mismo quien decide el ritmo del viaje. Una experiencia que, más que anticuada, se siente refrescante.