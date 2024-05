Antes de empezar hay que aclarar que en el Perú y la mayoría de los países sudamericanos el Pulse llega con dos motorizaciones: 1,3 Firefly (98hp) y 1,0 T200 (118 hp), siendo este último motor el que se utiliza en las versiones más equipadas. En ese sentido, en el Perú la variante Audace e Impetus llegan con el motor T200; sin embargo, en México, por ejemplo, la versión Impetus también es la más equipada, aunque utiliza el motor menos potente.

Por otro lado, el Fiat Pulse tiene una competencia complicada en el mercado peruano y entre sus competidores de marcas tradicionales están el Hyundai Venue, Kia Sonet, Volkswagen T-Cross, Seat Arona, Chevrolet Groove, entre otros. El precio del Pulse varía entre 16.900 y US$25.990, teniendo una versión de entrada que está entre las más accesibles y una versión tope de gama que no es ni la más barata ni cara.

Ya entrando al ADN del test, por afuera nos encontramos con un aspecto sobrio, pero agradable. Sus líneas de diseño lo acercan hacia los SUV urbanos, mientras que sus molduras negras le otorgan cierta apariencia todoterreno. No obstante, el Pulse es puramente un SUV urbano y mientras que se conduzca en esas características podría ofrecer su mejor potencial.

De hecho, sus neumáticos de tipo High Terrain (HT) con medidas 195/60R16 responden a un hábitat de ciudad. Aunque, dentro de sus ángulos nos sorprende que tenga una salida de 31,4°, lo cual es muy comparable con auténticos todoterrenos. Por otra parte, su ángulo de entrada es 20,5°, mientras que su ángulo ventral alcanza los 21,3°. Estas cotas se deben a que el Pulse tiene una utilitaria altura libre al suelo de 194 mm y una distancia entre ejes de 2.532 mm.

Sobres sus dimensiones, mide 4.099 mm de largo, 1.774 mm de ancho y 1.577 mm de alto. En cuanto a sus pesos y capacidades, tiene un peso neto de 1.234 kg, una capacidad de carga de 400 kg, mientras que el peso bruto es 1.634 kg. Asimismo, tiene un tanque de combustible para 47 litros de gasolina premium, así como 370 litros de capacidad de maletero.

Su maletera tiene 370 litros de capacidad y los asientos son abatibles 60/40. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Respecto a este último dato del maletero, hay que mencionar que tiene un volumen que se encuentra en el promedio de lo que se ofrece en el segmento. Mientras que el Venue (355 litros) y Groove (320 litros) tienen menor capacidad, el T-Cross (380 litros) y Sonet (392 litros) ofrecen una maletera apenas superior.

En cuanto a su equipamiento exterior, esta versión ofrece faros delanteros y posteriores de tipo LED, asimismo las luces DRL tienen la misma tecnología. Además, encontramos limpia parabrisas intermitentes, espejos con ajuste eléctrico, rieles de techo, así como una apertura y encendido sin llave. Desde la versión de entrada ya se incluye una iluminación LED, aunque nos gustaría que en esta versión se ofrezca faros neblineros delanteros.

Con relación a la motorización, el Pulse Audace viene equipado con el motor T200. Este es un motor de 1,0 litro turbo de tres cilindros y 12 válvulas. Técnicamente, cuenta con una inyección electrónica multipunto, un sistema de válvulas con un solo árbol de levas, un comando de distribución de tipo cadena y una transmisión CVT (equivalente a siete cambios). Con estas características, el Pulse genera 118 hp a 5.750 rpm y 200 nm a 1.750 rpm.

Utiliza el motor T200 de 1,0 litro turbo que genera 118 hp y 200 nm. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

¿Cómo se traducen estos números en el manejo? Nosotros encontramos un conjunto mecánico con una puesta a punto que transmite mucha agilidad. Tiene una relación peso-potencia de 10,45 kg/hp, que no está mal y acelera de 0 a 100 km/h en cerca de 10 segundos. Realmente, estas cifras no son las que nos sorprenden; no obstante, la agilidad con la que acelera cuando parte desde cero nos brindan una sensación muy cercana a lo deportivo.

Lo último se debe a dos razones principales: es un vehículo ligero y tiene uno de los mejores torques de su categoría. La gran mayoría de sus rivales tiene un torque máximo que no supera los 150 nm y solo el Volkswagen T-Cross iguala al Pulse con 200 nm. Y tal como la teoría explica, el torque influye en la capacidad de aceleración del vehículo, pero no en su velocidad máxima. Por ello que al dar el primer “pisotón” del acelerador encontramos una respuesta rápida.

Hasta aquí nos hemos referido a nuestra experiencia manejándolo en el modo de conducción normal. Sin embargo, el Pulse con motor turbo tiene un botón para activar el modo sport y un modo de manejo secuencial en la transmisión con Paddle Shift (levas de cambio), que entregan una respuesta aún más rápida. En este modo la transmisión se exige un poco más, ya que, mientras que en el modo normal se prioriza la eficiencia de combustible y los cambios se realizan a 1.800 rpm, en el modo sport se cambian a 2.300 rpm.

Sobre la eficiencia de combustible, encontramos que es un vehículo que tiene un consumo muy variable. Durante casi toda nuestra prueba, lo manejamos en la ciudad de Lima con tráfico intenso y también en la carretera Panamericana sin tráfico y durante la madrugada. De igual forma, también lo manejamos con el aire acondicionado encendido al mínimo. Bajo este contexto, el Pulse nos rindió 27 km/g en ciudad (modo sport) y 50 km/g en carretera libre (modo normal). Con estos rangos, el Pulse nos otorga una autonomía que va desde los 420 hasta los 780 km.

Con un consumo promedio de 7,5 km/l logra una autonomía de 415 km. (Foto: Fernando Roca Canales) / Fernando Roca Canales

Acerca del sistema de frenos, utiliza discos ventilados adelante y frenos de tambor atrás. La verdad es que se siente un frenado con buena potencia, aunque nos gustaría solo un poco más de contundencia. En cuanto al sistema de dirección, integra un piñón y cremallera con asistencia eléctrica que le brindan suavidad en los giros.

Con o sin el modo sport, el Pulse es ágil para realizar la mayoría de las maniobras en ruta, permite cambios de carril con suma facilidad y de igual modo, realiza los adelantamientos con facilidad. En curvas pronunciadas, el vehículo transmite una estabilidad que está muy acorde a sus características, evidentemente si tuviera una distancia entre ejes de mayor longitud, sería mucho más estable. En todo caso, en términos numéricos, su estabilidad recibe una nota aprobatoria de 8,5 puntos de 10 posibles.

Con relación a lo anterior, hay que mencionar que utiliza una suspensión delantera de tipo McPherson, mientras que en el eje posterior equipa un eje de torsión con amortiguadores hidráulicos telescópicos con muelle helicoidal. En la práctica, cuando superamos los rompemuelles, no se perciben “trotes” pronunciados. De hecho, está más cerca a realizar esta tarea de forma suave.

En el interior encontramos plásticos rígidos, pero son agradables y tacto suave. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En lo que respecta al interior, se percibe una cabina con espacio suficiente para el piloto y copiloto, mientras que en la plaza trasera encontramos un buen espacio para albergar a dos adultos y niño de manera holgada o tres adultos un tanto apretados. Sobre la calidad de los materiales, esta versión tiene un tapizado en tela para todos sus asientos y cuero para el volante, también percibimos que tanto el tablero y consola central están compuestos por plásticos rígidos de buena calidad.

Hay que añadir también que su interior tiene elementos modernos como una pantalla táctil Uconnect de 10,1″, la cual tiene gráficos nítidos, una interfaz rápida y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Ofrece un panel de control de 3,5″ de tipo TFT, controles de audio en el timón, cargador inalámbrico, ajuste del timón (solo en altura), control crucero, seis parlantes, climatizador automático, espejo interior electrocrómico, botón de encendido, entre otros.