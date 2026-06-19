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Resumen

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El Ford Territory HEV está disponible en el mercado peruano desde US$35.190. (Foto: Fernando Roca)
El Ford Territory HEV está disponible en el mercado peruano desde US$35.190. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Actualmente existe una clara tendencia hacia la preferencia de vehículos eléctricos en el mercado peruano. Sin embargo, mientras los automóviles 100% eléctricos aún enfrentan barreras relacionadas con la infraestructura de carga y el precio, los híbridos se han convertido en una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan reducir el gasto en combustible sin cambiar radicalmente sus hábitos de uso.

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