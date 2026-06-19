Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Actualmente existe una clara tendencia hacia la preferencia de vehículos eléctricos en el mercado peruano. Sin embargo, mientras los automóviles 100% eléctricos aún enfrentan barreras relacionadas con la infraestructura de carga y el precio, los híbridos se han convertido en una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan reducir el gasto en combustible sin cambiar radicalmente sus hábitos de uso.
En ese contexto aparece el nuevo Ford Territory HEV, la primera versión híbrida del SUV mediano de la marca estadounidense. La propuesta es sencilla: mantener las características que han convertido al Territory en el modelo de Ford más vendido en el Perú, pero incorporando un sistema híbrido capaz de reducir significativamente el consumo.
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La pregunta es inevitable: ¿realmente se nota la diferencia en el día a día? Y más importante aún, ¿el ahorro de combustible justifica pagar más por la versión híbrida?
Para responderlo, manejamos este Ford durante varios días en Lima y analizamos sus cifras de consumo frente a las de la versión convencional a gasolina.
Un híbrido con 242 hp
A diferencia de muchos híbridos enfocados únicamente en reducir consumos, el Territory HEV también busca ofrecer mejores prestaciones.
Bajo el capó encontramos una combinación formada por un motor turboalimentado EcoBoost de 1,5 litros y un motor eléctrico que, en conjunto, desarrollan 242 hp. La cifra no solo supera ampliamente a la del Territory convencional, sino que lo posiciona entre los SUV más potentes de su categoría.
El sistema se complementa con una transmisión híbrida DHT de dos velocidades y una batería de iones de litio NCM de 1,8 kWh. Aunque la capacidad de la batería puede parecer pequeña frente a la de un vehículo eléctrico, es suficiente para asistir constantemente al motor térmico, recuperar energía durante las frenadas y optimizar el funcionamiento del conjunto.
En la práctica, la transición entre el motor eléctrico y el de combustión resulta prácticamente imperceptible. Durante recorridos urbanos, especialmente en tráfico intenso, el vehículo aprovecha con frecuencia la energía eléctrica para reducir el consumo de gasolina.
La sensación al volante también es distinta. La asistencia eléctrica entrega una respuesta inmediata al acelerador, haciendo que las maniobras de adelantamiento y las arrancadas se perciban más ágiles que en la versión convencional.
El consumo en condiciones reales
Más allá de las sensaciones de manejo, el punto más importante de nuestra prueba era verificar el consumo. Tras recorrer distintos escenarios de la capital, incluyendo tráfico urbano, vías rápidas y algunos tramos de carretera, registramos un consumo promedio de 5,4 litros cada 100 kilómetros.
Traducido a una medida más familiar para muchos conductores, esto equivale aproximadamente a 70 kilómetros por galón. La cifra resulta especialmente llamativa para un SUV de su tamaño y potencia.
Para tener una referencia clara, tomamos como contraparte la versión convencional del Territory, equipada con el conocido motor 1,5 litros EcoBoost turbo de 158 hp y una transmisión automática de 7 velocidades.
En condiciones similares, esta variante registró un rendimiento promedio cercano a los 40 kilómetros por galón, equivalente a 9,46 litros cada 100 kilómetros. La diferencia supera el 70% en favor del híbrido.
Dos Territory, dos enfoques distintos
Si bien ambos modelos comparten plataforma, diseño y equipamiento general, sus planteamientos mecánicos son claramente diferentes.
Comparativo técnico
|Territory 1.5 EcoBoost
|US$25.990
|158 hp
|40 km/gal
|9,46 l/100 km
|Territory HEV
|US$35.190
|242 hp
|70 km/gal
|5,40 l/100 km
Además de consumir menos combustible, el híbrido ofrece 84 hp adicionales. Sin embargo, esa mejora tiene un costo.
Actualmente existe una diferencia de US$9.200 entre ambas versiones. Considerando un tipo de cambio de S/3,41, hablamos de aproximadamente S/31.405 adicionales por optar por el Territory HEV.
Por ello, la verdadera pregunta no es cuánto consume, sino cuánto tiempo tarda ese ahorro en compensar la diferencia de precio.
¿Cuánto dinero puedes ahorrar?
Para realizar el cálculo tomamos como referencia un precio de combustible de S/20 por galón.
Bajo ese escenario, los resultados son los siguientes:
Gasto en combustible
|Kilometraje recorrido
|Territory gasolinero
|Territory HEV
|Ahorro del híbrido
|10.000 km
|S/4.988
|S/2.853
|S/2.135
|20.000 km
|S/9.996
|S/5.706
|S/4.290
|50.000 km
|S/24.991
|S/14.265
|S/10.725
|100.000 km
|S/49.981
|S/28.531
|S/21.451
Las cifras muestran que el ahorro crece rápidamente a medida que aumenta el kilometraje anual.
Un conductor que recorra 20.000 kilómetros al año gastaría cerca de S/4.300 menos en combustible utilizando el Territory HEV. En cambio, alguien que acumule 50.000 kilómetros anuales podría ahorrar más de S/10.700 cada año.
¿Cuándo se compensa la diferencia de precio?
Tomando como base el ahorro de combustible y la diferencia inicial de S/31.405 entre ambas versiones, es posible estimar el tiempo necesario para compensar el mayor desembolso inicial.
Tiempo para compensar la diferencia de precio
Diferencia inicial: S/31.405
|Kilómetros recorridos al año
|Ahorro anual estimado
|Tiempo para compensar la diferencia
|10.000 km
|S/2.135
|14,7 años
|20.000 km
|S/4.290
|7,3 años
|50.000 km
|S/10.725
|2,9 años
|100.000 km
|S/21.451
|1,5 años
Los resultados permiten identificar claramente el perfil de usuario para el que está pensado el Territory HEV.
Quienes utilizan el vehículo de forma intensiva, realizan viajes frecuentes o recorren grandes distancias por trabajo podrán compensar la diferencia de precio en menos de tres años. Incluso, en escenarios de uso muy intensivo, el plazo puede reducirse a poco más de un año.
Por el contrario, un conductor promedio que recorra entre 10.000 y 20.000 kilómetros anuales necesitará entre siete y quince años para equilibrar el mayor desembolso inicial únicamente mediante el ahorro de combustible.
Entonces, ¿vale la pena?
La respuesta depende del uso que cada conductor le dé a su vehículo.
Si el objetivo es maximizar el ahorro económico y se recorren pocos kilómetros al año, la versión gasolinera sigue siendo una alternativa muy racional. Su precio de entrada es considerablemente más bajo y ofrece un desempeño adecuado para el uso diario.
Sin embargo, para quienes pasan muchas horas al volante, realizan viajes frecuentes o simplemente buscan reducir su dependencia del combustible, el Territory HEV presenta ventajas difíciles de ignorar. Consume mucho menos, ofrece una conducción más refinada y además entrega una potencia notablemente superior.
Tras nuestra prueba, queda claro que el Territory HEV cumple con lo que promete. Los 70 km/galón obtenidos en Lima demuestran que el sistema híbrido no es un simple argumento comercial, sino una solución que genera beneficios reales en el uso diario. La decisión final dependerá de cuántos kilómetros recorra cada conductor, pero una cosa es segura: mientras más se use el vehículo, más sentido cobra apostar por la electrificación.
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