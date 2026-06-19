En ese contexto aparece el nuevo Ford Territory HEV, la primera versión híbrida del SUV mediano de la marca estadounidense. La propuesta es sencilla: mantener las características que han convertido al Territory en el modelo de Ford más vendido en el Perú, pero incorporando un sistema híbrido capaz de reducir significativamente el consumo.

La pregunta es inevitable: ¿realmente se nota la diferencia en el día a día? Y más importante aún, ¿el ahorro de combustible justifica pagar más por la versión híbrida?

Para responderlo, manejamos este Ford durante varios días en Lima y analizamos sus cifras de consumo frente a las de la versión convencional a gasolina.

El motor de la Ford Territory HEV (Híbrida) utiliza un ciclo térmico Miller, una variante del ciclo Atkinson. Este ciclo de combustión retrasa el cierre de las válvulas de admisión para lograr una mayor eficiencia térmica, lo que, combinado con su motor eléctrico, optimiza el consumo de combustible en más de un 30%. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Un híbrido con 242 hp

A diferencia de muchos híbridos enfocados únicamente en reducir consumos, el Territory HEV también busca ofrecer mejores prestaciones.

Bajo el capó encontramos una combinación formada por un motor turboalimentado EcoBoost de 1,5 litros y un motor eléctrico que, en conjunto, desarrollan 242 hp. La cifra no solo supera ampliamente a la del Territory convencional, sino que lo posiciona entre los SUV más potentes de su categoría.

Al encender el auto y circular en tráfico pesado, el motor eléctrico asume el control para ahorrar combustible y circular de manera 100 % silenciosa. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El sistema se complementa con una transmisión híbrida DHT de dos velocidades y una batería de iones de litio NCM de 1,8 kWh. Aunque la capacidad de la batería puede parecer pequeña frente a la de un vehículo eléctrico, es suficiente para asistir constantemente al motor térmico, recuperar energía durante las frenadas y optimizar el funcionamiento del conjunto.

En la práctica, la transición entre el motor eléctrico y el de combustión resulta prácticamente imperceptible. Durante recorridos urbanos, especialmente en tráfico intenso, el vehículo aprovecha con frecuencia la energía eléctrica para reducir el consumo de gasolina.

En autopista o rutas llanas, el motor de combustión se activa y toma el control, funcionando en su rango de mayor eficiencia.. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La sensación al volante también es distinta. La asistencia eléctrica entrega una respuesta inmediata al acelerador, haciendo que las maniobras de adelantamiento y las arrancadas se perciban más ágiles que en la versión convencional.

Cuando necesitas potencia extra (por ejemplo, para adelantar), ambos motores trabajan en conjunto (Max Boost Drive) entregando la máxima fuerza (torque) de forma instantánea. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Al desacelerar o pisar el freno, el motor eléctrico funciona a la inversa: actúa como un generador que captura esa energía cinética y la transforma en electricidad para recargar la batería. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El consumo en condiciones reales

Más allá de las sensaciones de manejo, el punto más importante de nuestra prueba era verificar el consumo. Tras recorrer distintos escenarios de la capital, incluyendo tráfico urbano, vías rápidas y algunos tramos de carretera, registramos un consumo promedio de 5,4 litros cada 100 kilómetros.

El consumo durante nuestra prueba de manejo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Traducido a una medida más familiar para muchos conductores, esto equivale aproximadamente a 70 kilómetros por galón. La cifra resulta especialmente llamativa para un SUV de su tamaño y potencia.

Para tener una referencia clara, tomamos como contraparte la versión convencional del Territory, equipada con el conocido motor 1,5 litros EcoBoost turbo de 158 hp y una transmisión automática de 7 velocidades.

La nueva Ford Territory en ruta hacia Sayán, donde pusimos a prueba su motor 1.5 EcoBoost.. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En condiciones similares, esta variante registró un rendimiento promedio cercano a los 40 kilómetros por galón, equivalente a 9,46 litros cada 100 kilómetros. La diferencia supera el 70% en favor del híbrido.

Dos Territory, dos enfoques distintos

Si bien ambos modelos comparten plataforma, diseño y equipamiento general, sus planteamientos mecánicos son claramente diferentes.

Comparativo técnico

Territory 1.5 EcoBoost US$25.990 158 hp 40 km/gal 9,46 l/100 km Territory HEV US$35.190 242 hp 70 km/gal 5,40 l/100 km

Además de consumir menos combustible, el híbrido ofrece 84 hp adicionales. Sin embargo, esa mejora tiene un costo.

Actualmente existe una diferencia de US$9.200 entre ambas versiones. Considerando un tipo de cambio de S/3,41, hablamos de aproximadamente S/31.405 adicionales por optar por el Territory HEV.

Por ello, la verdadera pregunta no es cuánto consume, sino cuánto tiempo tarda ese ahorro en compensar la diferencia de precio.

Ofrece 448 litros de capacidad detrás de la segunda fila de asientos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Ofrece 1.422 litros de capacidad detrás de la segunda fila de asientos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

¿Cuánto dinero puedes ahorrar?

Para realizar el cálculo tomamos como referencia un precio de combustible de S/20 por galón.

Bajo ese escenario, los resultados son los siguientes:

Gasto en combustible

Kilometraje recorrido Territory gasolinero Territory HEV Ahorro del híbrido 10.000 km S/4.988 S/2.853 S/2.135 20.000 km S/9.996 S/5.706 S/4.290 50.000 km S/24.991 S/14.265 S/10.725 100.000 km S/49.981 S/28.531 S/21.451

Las cifras muestran que el ahorro crece rápidamente a medida que aumenta el kilometraje anual.

Un conductor que recorra 20.000 kilómetros al año gastaría cerca de S/4.300 menos en combustible utilizando el Territory HEV. En cambio, alguien que acumule 50.000 kilómetros anuales podría ahorrar más de S/10.700 cada año.

En el interior, goza de una amplia fila trasera para viajar cómodamente. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

¿Cuándo se compensa la diferencia de precio?

Tomando como base el ahorro de combustible y la diferencia inicial de S/31.405 entre ambas versiones, es posible estimar el tiempo necesario para compensar el mayor desembolso inicial.

Tiempo para compensar la diferencia de precio

Diferencia inicial: S/31.405

Kilómetros recorridos al año Ahorro anual estimado Tiempo para compensar la diferencia 10.000 km S/2.135 14,7 años 20.000 km S/4.290 7,3 años 50.000 km S/10.725 2,9 años 100.000 km S/21.451 1,5 años

Los resultados permiten identificar claramente el perfil de usuario para el que está pensado el Territory HEV.

Quienes utilizan el vehículo de forma intensiva, realizan viajes frecuentes o recorren grandes distancias por trabajo podrán compensar la diferencia de precio en menos de tres años. Incluso, en escenarios de uso muy intensivo, el plazo puede reducirse a poco más de un año.

Por el contrario, un conductor promedio que recorra entre 10.000 y 20.000 kilómetros anuales necesitará entre siete y quince años para equilibrar el mayor desembolso inicial únicamente mediante el ahorro de combustible.

Entonces, ¿vale la pena?

La respuesta depende del uso que cada conductor le dé a su vehículo.

Si el objetivo es maximizar el ahorro económico y se recorren pocos kilómetros al año, la versión gasolinera sigue siendo una alternativa muy racional. Su precio de entrada es considerablemente más bajo y ofrece un desempeño adecuado para el uso diario.

Sin embargo, para quienes pasan muchas horas al volante, realizan viajes frecuentes o simplemente buscan reducir su dependencia del combustible, el Territory HEV presenta ventajas difíciles de ignorar. Consume mucho menos, ofrece una conducción más refinada y además entrega una potencia notablemente superior.

Tras nuestra prueba, queda claro que el Territory HEV cumple con lo que promete. Los 70 km/galón obtenidos en Lima demuestran que el sistema híbrido no es un simple argumento comercial, sino una solución que genera beneficios reales en el uso diario. La decisión final dependerá de cuántos kilómetros recorra cada conductor, pero una cosa es segura: mientras más se use el vehículo, más sentido cobra apostar por la electrificación.