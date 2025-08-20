Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

Escucha la noticia

00:0000:00
Probamos el Haval H7 4WD en el Perú: ¿cuánto mejoró está versión y cómo se desempeñó con su nuevo motor de 2,0 litros turbo?
Resumen de la noticia por IA
Probamos el Haval H7 4WD en el Perú: ¿cuánto mejoró está versión y cómo se desempeñó con su nuevo motor de 2,0 litros turbo?

Probamos el Haval H7 4WD en el Perú: ¿cuánto mejoró está versión y cómo se desempeñó con su nuevo motor de 2,0 litros turbo?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Haval, una marca de china propiedad de Great Wall Motors (GWM), presentó el H7 hace dos meses, convirtiéndose en el buque insignia de la “familia H” en el Perú. Ruedas y Tuercas estuvo en su lanzamiento y, pero para conocerlo mejor, lo probamos durante unos días en la ciudad de Lima.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC