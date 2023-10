El All New Kia Niro EV fue presentado en el Perú con la bandera de convertirse en el primer vehículo en funcionar con un tren motriz 100% eléctrico. Para descubrir sus cualidades y brindar nuestra opinión, probamos este SUV compacto por más de 300 kilómetros tanto en zona urbana como en carretera.

Específicamente, nosotros conducimos la versión Land. Es decir, la versión intermedia, puesto que también se ofrece la versión Wind (de entrada) y Land - Black Pilar (full).

Motor eléctrico y prestaciones mecánicas

Como ya se comentó en la nota sobre la presentación de este vehículo, viene con un solo motor síncrono de imán permanente que genera 201 hp y 255 nm de torque. Asimismo, el Niro EV mide 4.420 mm de largo, 1.825 mm de ancho y 1.570 mm de alto. Es compacto, pero tiene un peso aproximado de 1.682 kg, que incluyen sus baterías de polímero ion-litio de 443 kg. Aun así, el Niro EV logra un 0 a 100 km/h en 7,8 segundos.

Estos valores no solo son un copia y pega de lo que señala la marca, en efecto, es bastante veloz. No despega como un vehículo de carreras, pero en su modo sport se puede sentir como el vehículo te empuja contra el asiento mientras acelera rápidamente. De igual forma, esa respuesta ágil transmite bastante seguridad para realizar rebases en ciudad y en carreteras de un solo carril como en la carretera central.

Tiene un motor eléctrico que genera 201 hp y 255 nm de torque. Foto: Fernando Roca Canales / Fernando Roca Canales

En cuanto a sus sistemas mecánicos, el Niro EV cuenta con un esquema de suspensión de tipo McPherson con resorte en el eje delantero y de tipo Multilink en las ruedas traseras, además añade amortiguadores a gas. Ello se traduce a que encontramos un vehículo bastante confortable tanto al pasar los rompemuelles y baches en las irregulares carreteras del Perú. Por otro lado, la dirección es electrónicamente asistida, es decir, el timoneo es muy suave.

Mientras que los frenos son de disco ventilado en las ruedas delanteras y disco sólido en el eje posterior. En la práctica, el primer frenado es el regenerativo, el mismo que es regulable en intensidad. Esta función es muy útil porque facilita el frenado al conductor y también aminora el trabajo de los frenos de disco. También, encontramos que la transmisión es directa y ejecutada electrónicamente, lo que significa que el Niro EV no tiene una caja de cambios y en su reemplazo utiliza un dial selector (rueda).

Diseño del Kia Niro EV

El diseño de este SUV compacto se caracteriza principalmente por ser minimalista. Busca quedarse con lo esencial y elimina componentes como las tomas de aire delanteras. Además, aparentemente el diseño tipo panel de su parrilla es funcional, pero en realidad la parrilla está cerrada. Este dibujo de atributos en la zona delantera conforma lo que Kia denomina como “tiger face”.

Los faros delanteros, luces diurnas y faros neblineros son LED, lo cual asegura que se tenga una buena iluminación en luces bajas y altas. Un detalle para mencionar es que esta versión tiene la zona de carga eléctrica en la zona delantera. Tal como se puede observar, está por encima de la parrilla y por debajo de la tira de diseño que se extiende de lado a lado.

El frontal es el que más resalta porque en esta zona donde más se refleja el diseño minimalista. Foto: Fernando Roca Canales / Fernando Roca Canales

Visto de lado, el Niro EV luce un poco más aventurero, tal como un crossover. Esto es gracias al diseño de sus aros de aleación y neumáticos 215/55R17. Es más, los guardafangos y la gran moldura sobre la base del auto le brindan un aspecto todoterreno. Sin embargo, no es un vehículo para el off-road, ya que solo tiene tracción delantera y 15 cm de despeje al suelo.

De igual forma, consideramos que guarda una estética moderna. Cuenta con una antena tipo aleta de tiburón, rieles en el techo y espejos laterales abatibles electrónicamente del mismo color de la carrocería.

Por el lateral, destaca el largo de su carrocería (casi 4,5 m) y relucen sus aros de aleación de 17". Foto: Fernando Roca Canales / Fernando Roca Canales

En la zona posterior, lo destacable es el diseño tipo bumerán de los faros LED, el enorme spoiler trasero con la tercera luz de freno y un desempañador de vidrio posterior. Sin embargo, lo más interesante es que no encontramos tubos de escape y esto se debe a que los vehículos 100% eléctricos no requieren de este sistema porque no tienen ningún tipo de combustión. Por lo tanto, no emiten emisiones y además, el Niro EV es silencioso.

Abriendo la puerta trasera, encontramos una maletera que tiene la capacidad de 475 litros con la segunda fila en uso, pero incrementa a más de 1.400 litros cuando los abatimos. Respecto a la apertura de la puerta, nos preocupa que este vehículo no cuente con apertura/cierre eléctrico. Tal como se puede ver en la imagen, solo cuenta con un asa para cerrar la puerta y esto puede dificultar su accionamiento cuando se tiene las manos ocupadas o cuando la persona es de estatura baja.

El Kia Niro EV tiene una capacidad de maletera de 475 litros. Foto: Fernando Roca Canales / Fernando Roca Canales

Diseño y equipamiento interior

El Kia Niro EV es un vehículo que se distingue por tener un interior muy moderno. Al ingresar, el vehículo recibe al piloto con un asiento eléctrico con soporte lumbar que, si bien son de tapiz de tela, tienen cuero sectorizado. Igualmente, utiliza materiales tipo Piano Black en la consola central para mayor elegancia. Y para lucir tecnológico, añade una gran pantalla integrada conformada por el cluster digital (10,25″) y el sistema de infoentretenimiento (10,25″).

No existen dudas que el interior se ve bien, pero realmente no es excelente. Gran cantidad de materiales utilizados sobre el tablero, puertas delanteras y traseras son de plástico semirrígido, lo cual debilita un poco la gran experiencia digital y de conducción que se puede tener. Viéndolo desde el lado positivo, esos plásticos se perciben bastante resistentes.

El cluster de instrumentos es digital y tiene 10,25". En la foto podemos notar los tres modos de conducción. Foto: Fernando Roca Canales / Fernando Roca Canales

En el tablero digital podemos configurar gran parte de las prestaciones de este vehículo, por ejemplo, se puede cambiar los modos de conducción. En este caso, encontramos tres modos: eco, normal y sport. En esa misma línea, se debe señalar que los 460 kilómetros de autonomía que la marca anuncia son factibles bajo la configuración eco.

Solo es aplicable cuando mayormente se circula por caminos de poca pendiente. Nosotros llegamos hasta Matucana (2.400 m.s.n.m), la cual está ubicada a 75 kilómetros de Lima y nuestro gasto real fue 100 km; es decir, 25 km más. A su vez, esa autonomía también varía en función de cuánto aceleres. Mientras más pises el acelerador, más energía eléctrica gastas.

El interfaz de su sistema de infoentretenimiento es bastante rápido e intuitivo. Foto: Fernando Roca Canales / Fernando Roca Canales

Se recalca la buena velocidad de la interfaz con su sistema táctil. Incluso, conectando el Android Auto, la interfaz se mantiene estable y no hay ningún “lag”. Es intuitivo y desde ahí se pueden controlar varios atributos en el interior como la luz de salón, el climatizador, entre otros.

Otros elementos funcionales son el control crucero inteligente, control de audio al volante, espejo retrovisor electro cromático anti-destellos, timón regulable en altura y profundidad, volante forrado en cuero háptico (vibraciones) y más.

Las plazas traseras son bastante amplias. Tiene una distancia entre ejes 2.720 mm (promedio), pero aún así destaca la comodidad para las piernas. Foto: Fernando Roca Canales / Fernando Roca Canales

Espacio y seguridad

Nuestra gran sorpresa es el amplio espacio de piernas en la segunda fila. Realmente se nota que a pesar de que tiene una distancia entre ejes promedio, Kia ha sabido aprovechar al máximo el espacio que dejan algunos elementos mecánicos bajo el capó, lo cual permite “estirar” el espacio para la cabina.

Finalmente, la seguridad es otro sello de Kia. De por sí, el Niro EV es más seguro porque gracias a que tiene sus baterías bajo de los asientos, el vehículo se aploma mucho más en las curvas brindando una mayor sensación de estabilidad. También, la marca ofrece siete airbags, carrocería de deformación programada, Control Electrónico de Estabilidad (ESC), frenos ABS + EBD, entro otros.

Sin embargo, no agrega una cámara de visión 360° tal como si lo tiene el Kia Sportage u otros SUV de la marca. Lo que sí dispone es de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) con una multiplicidad de avisos y alertas para que mantengas tu carril o una distancia prudente frente al vehículo que va adelante.