Hace un año probamos el Nissan Frontier Pro-4X 4x4 con transmisión AT de siete velocidades y esta semana pusimos a prueba la versión LE 4x4, la cual equipa el mismo motor, pero utiliza una caja mecánica de seis marchas. Aquí te contamos nuestras impresiones teniendo en cuenta esta versión y el tipo de transmisión.

Respecto a equipamiento, la LE 4x4 es una versión anterior al Pro-4x (tope de gama) y está disponible en el Perú desde US$48.600.

Mecánica

La motorización del Nissan Frontier LE 4x4 y Pro 4x4 es la misma; es decir utiliza el propulsor turbo diésel de 2,5 litros que genera 188 hp a 3.600 rpm y 450 nm de torque a 2.000 rpm. Es un motor de cuatro cilindros con 16 válvulas con una distribución de doble eje de levas y una alimentación de riel común o Common Rail.

Como mencionamos, la gran diferencia es que el LE utiliza una caja de transmisión mecánica de seis velocidades, lo cual nos introduce a otra experiencia de manejo. Sobre la tracción, mantiene una caja de transferencia con reductora con los modos 2H, 4H y 4L. El conductor puede escoger el modo de tracción a través de una perilla ubicada en la consola central.

El desempeño de este conjunto mecánico es satisfactorio, ya que se obtiene una buena respuesta de la potencia y torque. Como lo mencionamos en el test drive del Pro-4X, con esta motorización encontramos una aceleración progresiva, aunque teniendo mayor control en los cambios con la transmisión mecánica, podemos alcanzar mayor potencia revolucionándolo un poco más.

Sobre el consumo de combustible y bajo circunstancias de tráfico intenso en la ciudad de Lima, nos rindió 9 km/l o 34 km/g, una cifra bastante buena considerando las dimensiones del pick-up.

Ahora si bien la experiencia es buena, es mucho mejor con la transmisión AT que Nissan equipa en el Frontier, ya sea para el Pro-4x u otras versiones AT. No solo por la comodidad que ofrece este tipo de transmisión, sino que también hay mejor “match” entre la motorización y la transmisión.

Esto lo mencionamos porque, cuando en el cuentavueltas estamos llegando a las 2.000 rpm, se percibe un ruido de sobreesfuerzo. Por otro lado, encontramos que cuando el vehículo está en ralentí, la palanca de cambios tiene una vibración que no es incómoda, pero tampoco pasa desapercibida. Esta vibración no es excesiva, pero no la solemos encontrar en otros vehículos probados.

De todas formas, estos detalles no quitan que conducir un vehículo mecánico sea divertido y que se obtenga mayor control como, por ejemplo, cuando subimos y bajamos lomas muy inclinadas como lo hicimos nosotros en el Morro Solar, entre otras situaciones.

Respecto a la suspensión, en el eje delantero integra una doble horquilla con barra estabilizadora. Esto significa que la suspensión delantera es independiente y que cada rueda está aislada del movimiento de la otra, brindando mayor estabilidad en curvas.

En tanto que la suspensión trasera es de eje rígido; es decir, tiene una gran barra sólida debajo de la tolva, que se mantiene en su lugar por los resortes y amortiguadores. Además, tiene el sistema Multi-link, el cual caracteriza por tener unos “brazos” o apoyos que ayudan a controlar los movimientos longitudinales de la llanta y las oscilaciones verticales de la misma. Fundamentalmente, esto último evita que al pasar por los rompemuelles o baches se sienta ese rebote molestoso que se experimentan en la mayoría de pick-up que utilizan muelles en la suspensión trasera. La falta de muelles no es sinónimo de pérdida de capacidad de carga, ya que esta versión LE 4x4 puede cargar hasta 1.080 kg.

Con relación al tipo de frenos, utiliza discos ventilados en el eje delantero y tambores en la zona posterior. Consideramos que el frenado está correctamente equilibrado, ya que no es una frenada larga, pero tampoco se frena en seco. Aquí podría haber un aspecto de mejora, ya que varios de sus rivales ofrecen frenos de disco en las ruedas traseras.

Diseño exterior

Estamos ante un pick-up mediano: tiene 5.253 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.850 mm de alto. Además, tiene una distancia entre ejes de 3.150 mm y un peso neto de 2.015 kg. Estas cotas la ponen directamente en comparación con otros pick-up como Toyota Hillux, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, Ford Ranger o Mazda BT-50.

Sobre la tolva, tiene un largo de 1.521 mm de largo, 1.559 mm de ancho y 502 mm de alto. Y puede llevar más de una tonelada y remolcar hasta 3.500 kg (incluyendo remolque con frenos). Sus dimensiones no son la más amplias en su categoría, pero son más que aceptables.

En la parte frontal, la Nissan Frontier LE 4x4 luce una enorme parrilla negra con un borde cromado en forma de “V” en donde se enmarca el logo de la marca en la parte central. De igual forma, se resaltan sus faros LED con cuatro proyectores de luz de forma cuadrangular y las luces neblineras, las mismas que tienen el diseño de entrada de aire.

Por los laterales no tiene unas líneas notorias, solo algunos trazos suaves en la parte inferior de la carrocería. Eso sí, a primera vista resaltan sus llantas HT con medida 265/60R18, así como sus aros con un diseño deportivo, estribos laterales y rieles en el techo. Además, también se pueden apreciar mucho mejor sus destacados 233 mm de despeje al suelo, uno de los mejores del segmento.

En la zona posterior, ubicamos un parachoques en color negro que en la zona central tiene una especie de nivel más bajo, el cual permite apoyar nuestro pie sin necesidad de elevarlo tanto e ingresar a la tolva sin abrir el portón. Adicionalmente, en el portón también encontramos el logo de la marca y de la versión del vehículo.

Diseño interior

En la parte interior, encontramos unos asientos abutacados de cuero en color negro, ajustable eléctricamente para el piloto y manualmente para el copiloto. También cuenta con un timón con ajuste en altura y mandos al volante, espejo retrovisor con antideslumbrante automático, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, A/C automático doble zona con ventilas delanteras y traseras, botón de encendido y lunas eléctricas.

Sobre la tecnología, utiliza un cluster digital (TFT) de 7″ y un sistema de audio con pantalla táctil de 7″ con Android Auto y Apple CarPlay. Aquí también hay que considerar un punto de mejora, puesto que hay rivales que cuentan con pantallas con mejores gráficos e interfaz, incluso con mayores dimensiones.

Seguridad y Nissan Intelligent Mobility

En seguridad va muy bien. El LE 4x4 tiene seis airbags (frontales, laterales y de cortina), cinturones de seguridad de tres puntos para los cinco ocupantes, inmovilizador, control de velocidad crucero, Asistente de ascenso (HSA) y descenso (HDC) en pendientes, Control dinámico de estabilidad (VDC) y Control de Tracción (TCS).