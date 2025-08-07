Probamos el VW Tiguan 2025: mantiene el motor de 1,4 TSI, elimina la tercera fila de asientos, pero mejora en estilo y tecnología

Según datos de la propia marca, desde su lanzamiento en 2007, el Tiguan ha superado los siete millones de unidades vendidas en más de 80 países. Eso sí, aún está lejos de alcanzar a modelos emblemáticos como el Golf o el Beetle.

Cambios en el diseño: más estilo, menos volumen

Comparado con la segunda generación —que también probamos en Ruedas y Tuercas— el nuevo Tiguan presenta un diseño más estilizado. Las formas redondeadas de la carrocería han quedado atrás, dando paso a líneas más planas y limpias. Se eliminó la clásica rejilla cromada frontal, reemplazada por una parrilla más minimalista. Además, las luces delanteras, ahora más alargadas, integran la tecnología IQ.Light.

Los faros IQ.Light HD Matrix del nuevo Tiguan heredan la tecnología del Touareg con hasta 38 400 LEDs y funciones inteligentes como animación de encendido, Dynamic Light Assist y luces direccionales secuenciales.

En la parte trasera, los faros LED adoptan un diseño más delgado y ofrecen gráficos personalizables desde la pantalla táctil. Esta versión equipa aros bitono de 19″, aportando una estética moderna y deportiva. En general, el rediseño le da al Tiguan una apariencia más fresca y actual.

Desde esta toma trasera se observan los nuevos faros LED de ancho total con gráficos personalizables, así como un aspecto moderno y tecnológico.

Sin tercera fila, pero con más espacio

En cuanto a dimensiones, el modelo conserva sus proporciones: 4.670 mm de largo, 1.866 mm de ancho y 1.665 mm de alto. La distancia entre ejes se mantiene en 2.791 mm. Sin embargo, una diferencia clave es la eliminación de la tercera fila de asientos, lo que permitió ampliar el espacio para los pasajeros de la segunda fila y el maletero.

Volkswagen no ha publicado cifras oficiales del espacio interior, pero con una estatura de 1,72 m, notamos una mejora en la amplitud respecto a su antecesor. Es decir, aunque pierde versatilidad para siete ocupantes, gana en comodidad. Eso sí, aún se conserva un túnel de transmisión algo elevado en la parte posterior.

Tecnología renovada y más intuitiva

Uno de los grandes avances del nuevo Tiguan está en su equipamiento tecnológico. La enorme pantalla táctil de 15″ ofrece excelente resolución y fluidez. Integra varios sistemas, entre ellos un asistente de voz denominado IDA, potenciado por ChatGPT. Basta con decir “Hola IDA” para activar comandos como ajustar el aire acondicionado, cambiar la música, manipular el navegador o controlar estaciones de radio. En el día a día, su funcionamiento resulta práctico y eficiente.

El interior del Tiguan se actualiza con pantalla táctil de hasta 15″, asistente de voz IDA (ChatGPT) y el tablero digital Digital Cockpit Pro de 10,25.

Un punto a detallar es que carece de un sistema de cámaras 360°, aunque tampoco es que se necesite al ser un SUV compacto.

Desde la misma pantalla se pueden activar o desactivar funciones del vehículo, como las asistencias a la conducción y el Auto Hold. Nos gustó especialmente que estas configuraciones están accesibles con apenas uno o dos toques, sin necesidad de navegar por múltiples submenús.

También desde aquí se controlan los gráficos de las luces traseras, la cámara de retroceso con líneas guía y vistas múltiples, así como la iluminación ambiental interior.

Interior mejorado y materiales de calidad

El cuadro de instrumentos digital Digital Cockpit Pro de 10,25″ reemplaza al tablero analógico anterior. Su interfaz es clara, multicolor y fácil de usar. En pocos minutos uno se familiariza con las funciones clave, como consumo de combustible, autonomía o temperatura del motor.

El tapizado está tapizado en cuero, mientras que el tablero cuenta con materiales suaves al tacto y elegantes.

El tapizado también destaca. En esta versión se utiliza cuero sintético (Leatherette) con una combinación elegante de tonos grises y claros. La variante full, sin embargo, sí emplea cuero genuino. El asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico y soporte lumbar, lo que facilita encontrar una buena posición de manejo. Además, los asientos están bien acolchados y ofrecen buen soporte. Las terminaciones interiores lucen limpias, sin detalles fuera de lugar.

Mecánica conocida, pero con mejor rendimiento

La motorización se mantiene: un bloque 1.4 TSI que entrega 150 hp y 250 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DSG de siete marchas. Sin embargo, la experiencia de manejo mejora gracias a una mejor relación peso-potencia. Al prescindir de la tracción integral 4Motion y la tercera fila, se reduce el peso total, lo que se traduce en una respuesta más ágil y eficiente.

El motor es el conocido 1,4 TSI, que también lo utiliza su hermano menor Jetta.

En nuestras pruebas urbanas, conseguimos un consumo de 32 km/galón, superando los 27 km/galón obtenidos con la generación anterior y acercándonos al promedio ideal de 35 km/galón.

Confort de marcha y seguridad con ADAS

Finalmente, en seguridad, la nueva generación suma múltiples asistencias ADAS. Además de los seis airbags, anclajes ISOFIX y otros elementos básicos, incluye sistemas como el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y el asistente de mantenimiento de carril. En el tránsito limeño, estas funciones resultan sumamente útiles y pueden marcar la diferencia en situaciones críticas.