La dirección es asistida eléctricamente, mientras que los frenos en ambos ejes son de disco ventilado. Por otro lado, la suspensión es de tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora en el eje delantero, en tanto atrás utiliza un eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis. En otras palabras, en el eje trasero lleva muelles para soportar mayor carga.

Experiencia de manejo

Teniendo claro las especificaciones técnicas, hay que comentar que la experiencia de manejo termina siendo tan buena como los números que propone este pick-up. Se siente un vehículo con muy buen dinamismo, a pesar de que el peso en vacío es 2.313 kg. Es ágil para realizar la aceleración inicial, los cambios de carril y adelantamientos; y esto es gracias a que tiene un motor muy potente.

Del mismo modo, también pudimos probar el pick-up cargado con casi 600 kg, 400 kg en la tolva y 200 kg en pasajeros, teniendo una respuesta aún ágil. Sus 600 nm de torque permiten transportar casi cualquier objeto. Adicionalmente, tiene una capacidad de arrastre de 3.500 kg con frenos en el remolque. Para regular el frenado con carga, Ford implementó un Control de Carga Adaptativo en esta nueva generación, que ajusta automáticamente los parámetros de la fuerza de frenado.

También llevamos la Nueva Ford Ranger a casi 2.500 m.s.n.m y no tuvo mayor problema para subir a la sierra de Lima. Si bien, se siente un mayor sobreesfuerzo, el pick-up se mueve casi con la misma potencia como si estuviera en ciudades costeras. Ese mayor esfuerzo lo vamos a evidenciar en el silbido del turbocompresor, ya que se logra escuchar más.

Respecto al rendimiento de combustible, como máximo nos rindió 25 km/g o 6,5 km/litro. Este consumo nos parece bueno considerando que se trata de que es un motor grande que tiene turbo. Además, si es que lo comparamos con el VW Amarok V6, el consumo es casi similar.

Para ahorrar el mayor consumo de combustible en este pick-up, debemos conducirla con la tracción simple o trasera (2H) y en el modo de conducción Eco, el cual maximiza la eficiencia del diésel. Este dato lo mencionamos porque en total son seis los modos de manejo y aquí te los mencionamos: Normal, Eco, Remolcar, Resbaladizo, Lodo y Arena, los mismos que se pueden cambiar fácilmente desde el tablero de instrumentos o también desde la pantalla táctil.

Capacidades todoterreno

Ya que mencionamos sobre la tracción, este pick-up tiene un selector en la consola central con los modos: 2H, 4H, 4L y 4A. Esta es similar al Ranger Raptor que probamos hace unos meses, utilizando el 4H para obtener mejor tracción en las cuatro llantas con una velocidad moderada alta y el 4L, para velocidades bajas. Al igual que la variante Ranger Raptor, también cuenta con la función de bloqueo del diferencial trasero y apagado de control de tracción dependiendo del modo de conducción elegido.

Para conducir con mayor seguridad, cuenta con un navegador Off-road (Pantalla Todoterreno), el cual muestra las características geográficas del terreno en donde se está conduciendo como colinas, montañas y otros terrenos complicados. Una ventaja que tiene la Nueva Ranger sobre cuqluier otro pick-up es la capacidad de vadeo, ya que se puede “sumergir” hasta en 800 mm circulando a una velocidad de hasta 7 km/h. Un último aspecto importante es el Control Electrónico de Descenso, el cual sirve para desacelerar automáticamente el pick-up en pendientes con el freno de motor.

Tecnología y seguridad

Con relación a la tecnología, la Nueva Ranger cuenta con una pantalla de 12″ con sistema SYNC 4 compatible con Apple CarPlay y Android Auto. De igual forma, el panel de instrumentos es de 12,4″ y allí podremos observar información del viaje como kilómetros recorridos o datos del vehículo como presión de neumáticos, cabeceo y balanceo, entre otros.

El volante es multifunción, en el lado izquierdo encontramos los botones para habilitar la función de control de velocidad crucero adaptativo, el limitador de velocidad, limitador de distancia con el vehículo adelante, mantenimiento de carril, control de volumen y de voz. En cambio, en lado derecho encontramos los botones para controlar las funciones del panel de instrumentos.

En la tolva también tiene elementos tecnológicos como iluminación LED, enchufes con toma corriente de 12v/180w, sistema de bloqueo de tolva, sistemas de amarre y un protector de tolva Flexbed. Aunque fuera de la tecnología, se agradece que la Nueva Ranger tenga un escalón en el parachoques trasero para acceder con mayor facilidad a la zona de carga.

También tiene el sistema de acceso inteligente; es decir, las puertas se aperturan solo con acercar las llaves un metro al vehículo. Además, la llave también tiene un sensor de presencia que te permite encender el vehículo si llave. Lo que significa que se pueden prender los circuitos eléctricos como pantalla táctil o aire acondicionado, aunque no se podrá prender el motor.

Respecto a la seguridad, tiene siete airbags y el gran salto del Ranger es la integración del sistema Ford Co-Pilot 360, que no es otra cosa que los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) que incluyen: Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con Stop & Go y centrado de carril, Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid), Asistente de pre-colisión con detección de peatones y vehículos, Asistente de frenado en reversa, Asistente de dirección evasiva, Intersección de asistencia previa a la colisión, Cámara 360°, Sistema de Información de Punto Ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, Control Automático de Luces Altas, entre otros.

Diseño y conclusiones

Sobre el diseño, este pick-up cuenta con un diseño bastante refinado e imponente al mismo tiempo. Eso se nota desde la enorme parrilla y faros LED en forma de C. Por el lateral, relucen sus llantas de 20″ con medidas 255/55R20, así como las dimensiones del pick-up. Mide 5.370 mm de largo, 1.918 mm de ancho, 1.884 mm de alto y tiene distancia entre ejes de 3.150 mm. Además, también se lucen sus ángulos de ataque, salida y ventral; siendo 30°,26° y 22°, respectivamente. En la zona trasera, lo más destacable son las luces LED y el gancho de remolque.

Como conclusión general, realmente es un pick-up casi sin errores en cuanto a su ficha técnica. Por diseño, motorización, tecnología y seguridad está casi por encima de la mayoría de pick-up en su segmento, aunque siempre hay pequeños detalles por mejorar. Por ejemplo, encontramos poca rigidez en las zonas de los pasos de rueda y sus secciones cercanas en la tolva que se hundían al pisarlas dejando una sensación de poca resistencia a mayor peso. También nos gustaría que el túnel de transmisión sea más bajo para no afectar la comodidad de los pies en el ocupante central de la segunda fila, así mismo que el ajuste en el asiento de copiloto sea eléctrico. Por último, la unidad que nos prestaron para nuestra prueba ya contaba con algunos problemas electrónicos en el sensor de presión de neumáticos y de cierre de puertas. Por nuestra parte, esperamos que se trate de una falla en esta unidad en particular y no del modelo en sí.