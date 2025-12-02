La japonesa Mazda anunció que ha comenzado los ensayos de su sistema “Mazda Mobile Carbon Capture”, instalado por primera vez en un vehículo de carrera, con el objetivo de demostrar que un automóvil puede contribuir a reducir emisiones mientras circula.

El experimento se puso en marcha durante la ronda número 7 de la serie de resistencia Super Taikyu Series 2025, celebrada los días 15 y 16 de noviembre, en la que un coche de competición, el Mazda Spirit Racing 3 Future Concept (auto N° 55), incorporó el sistema de captura de gases. El vehículo utilizó como combustible un biodiésel neutro en carbono (HVO), ya en uso comercial en Europa.

El mecanismo emplea zeolita, un material con estructura porosa, como adsorbente de CO₂, lo que permite retener parte del dióxido de carbono emitido por el escape. Según Mazda, en esta primera prueba el sistema logró adsorber gases en condiciones reales de carrera.

La visión de Mazda a mediano plazo, hacia 2035, es ambiciosa: lograr una “movilidad donde conducir más contribuya a reducir CO₂”. En ese escenario, si sus vehículos usan combustibles neutros en carbono y adoptan este tipo de tecnología de captura, la distancia recorrida se traduciría en reducción efectiva de emisiones.

La tecnología de captura de C02 está ubicado en el sistema de escape. (Foto: Mazda) / Mazda

¿Qué representa este experimento?

Para la industria automotriz, este anuncio puede marcar un hito: en un momento en que muchos fabricantes concentran esfuerzos en electrificación y motores alternativos, Mazda apuesta por una solución frontal que combine combustibles sostenibles con captura activa de emisiones. Si los ensayos progresan exitosamente, podría ofrecer una alternativa viable para regiones donde la infraestructura de recarga eléctrica es limitada.

Mazda ha indicado que continuará realizando pruebas en la próxima temporada de la Super Taikyu Series, con la meta de optimizar la tasa de recuperación de CO₂ y perfeccionar el diseño del sistema.

Esta estrategia también se alinea con su reciente foco corporativo en sostenibilidad, como lo manifestó durante su participación en la Japan Mobility Show 2025, bajo el lema “The Joy of Driving Fuels a Sustainable Tomorrow” (“La alegría de conducir alimenta un mañana sostenible”).

Con este experimento, Mazda da un paso concreto hacia una idea novedosa: que los automóviles del futuro no solo reduzcan sus emisiones, sino que, potencialmente, ayuden a revertir parte del daño ambiental contribuido. Aunque la tecnología aún está en fase de desarrollo, la apuesta marca un giro interesante en la industria automotriz.