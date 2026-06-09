La carrera por electrificar el transporte pesado acaba de sumar un nuevo capítulo. Mercedes-Benz Trucks presentó el eActros Lowliner, una variante diseñada para uno de los segmentos más exigentes de la logística moderna: el transporte de gran volumen mediante mega remolques, una tarea que hasta ahora ha estado dominada casi exclusivamente por vehículos diésel.

Aunque la electrificación de automóviles avanza a gran velocidad, el desafío de sustituir camiones de larga distancia sigue siendo uno de los mayores retos para la industria. La necesidad de transportar cargas pesadas, recorrer largas distancias y minimizar los tiempos de recarga ha mantenido al diésel como la tecnología predominante en buena parte del sector.

Con el nuevo eActros Lowliner, Mercedes busca demostrar que ese escenario comienza a cambiar.

La principal novedad del modelo es su configuración Lowliner, una arquitectura especialmente desarrollada para trabajar con remolques de gran capacidad volumétrica. Gracias a una quinta rueda ubicada a solo 950 milímetros del suelo, el vehículo puede operar con los llamados mega remolques, ampliamente utilizados en la logística europea por su capacidad para transportar una mayor cantidad de mercancía en cada viaje.

Daimler Trucks presenta por primera vez en su historia una versión Lowliner del eActros para competir en el segmento de los mega remolques. Hasta 500 km de autonomía. (Foto: Mercedes-Benz) / Mercedes-Benz

El nuevo camión estará disponible en dos versiones. La primera, denominada eActros 400 Lowliner, utiliza dos baterías de litio-ferrofosfato (LFP) con una capacidad total de 414 kWh y puede transportar hasta 24 toneladas de carga. La segunda, eActros 600 Lowliner, incorpora tres baterías para alcanzar 621 kWh de capacidad y ofrecer una autonomía cercana a los 500 kilómetros con un peso combinado de 40 toneladas.

Más allá de las cifras, el lanzamiento tiene una lectura estratégica. Mercedes está ampliando rápidamente una familia de vehículos eléctricos que ya opera en distintos mercados y que busca competir en segmentos donde otros fabricantes también han acelerado sus desarrollos. Entre ellos se encuentra Tesla, cuya propuesta Semi ha sido presentada como una de las apuestas más ambiciosas para transformar el transporte de carga de larga distancia.

Sin mencionar directamente a su rival estadounidense, el eActros Lowliner entra en una categoría donde la autonomía, la capacidad de carga y la eficiencia operativa son los factores decisivos. Mientras Tesla ha centrado gran parte de su discurso en el rendimiento y la reducción de costos operativos, Mercedes apuesta por ofrecer soluciones adaptadas a necesidades logísticas específicas, como el transporte de gran volumen.

Otro aspecto relevante es que ambos modelos están preparados para incorporar el futuro sistema de carga ultrarrápida MCS (Megawatt Charging System), una tecnología llamada a convertirse en un estándar para los camiones eléctricos de larga distancia y que permitirá reducir significativamente los tiempos de recarga.

La presentación oficial del eActros Lowliner se realizará en septiembre durante la feria IAA Transportation de Hannover, mientras que las primeras unidades comenzarán a fabricarse en Alemania durante 2027.

Más allá del propio producto, el mensaje de Mercedes parece claro: los camiones eléctricos ya no buscan demostrar que son viables, sino que pueden asumir tareas que durante décadas parecían exclusivas del diésel. Y en ese proceso, la competencia entre fabricantes tradicionales y nuevos actores como Tesla apenas comienza.