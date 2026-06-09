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El Mercedes-Benz eActros Lowliner se convertiría en el rival del Tesla Semi. (Foto: Mercedes-Benz)
El Mercedes-Benz eActros Lowliner se convertiría en el rival del Tesla Semi. (Foto: Mercedes-Benz)
/ Mercedes-Benz
Por Redacción EC

La carrera por electrificar el transporte pesado acaba de sumar un nuevo capítulo. Mercedes-Benz Trucks presentó el eActros Lowliner, una variante diseñada para uno de los segmentos más exigentes de la logística moderna: el transporte de gran volumen mediante mega remolques, una tarea que hasta ahora ha estado dominada casi exclusivamente por vehículos diésel.

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