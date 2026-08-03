China no solo es el mercado automotor más grande del mundo, sino también el principal laboratorio de transformación de la industria. Con más de 24 millones de vehículos vendidos durante 2025, el país asiático continúa marcando tendencias globales y redefiniendo las preferencias de los consumidores.

Un reciente informe de Focus2Move revela que los compradores chinos están apostando cada vez más por marcas nacionales. El dato más llamativo es el ascenso del Geely Xingyuan, que se convirtió en el vehículo más vendido del país durante 2025, desplazando a modelos de fabricantes que hasta hace poco dominaban el mercado.

La clasificación también confirma el buen momento de otros fabricantes locales. El Wuling Hongguang Mini EV, uno de los eléctricos urbanos más populares de China, se ubicó entre los modelos más vendidos, mientras que BYD, referente mundial en electrificación, mantuvo una fuerte presencia con varios de sus vehículos dentro de los primeros lugares.

El cambio de preferencias no es casual. De acuerdo con el reporte, cerca del 44% de los vehículos vendidos en China durante 2025 correspondieron a modelos eléctricos o electrificados, una tendencia que favorece especialmente a las marcas locales, que han invertido agresivamente en nuevas tecnologías y producción a gran escala.

Las marcas extranjeras, que durante años fueron sinónimo de prestigio y calidad para muchos compradores chinos, enfrentan ahora una competencia mucho más intensa. Tesla sigue siendo un actor relevante en el segmento eléctrico, mientras que fabricantes europeos y japoneses mantienen presencia en diversas categorías. Sin embargo, el crecimiento de empresas como Geely, BYD, Xiaomi y otras compañías locales está modificando rápidamente el panorama competitivo.

Detrás de este fenómeno hay varios factores: precios más competitivos, avances tecnológicos, sistemas de conectividad adaptados al mercado local y una percepción cada vez más positiva de los productos chinos. Además, el respaldo gubernamental a la movilidad eléctrica ha acelerado la adopción de vehículos desarrollados por fabricantes nacionales.

Las cifras dejan una conclusión clara: cuando se trata de comprar un auto, los chinos ya no miran necesariamente hacia Europa o Estados Unidos. Hoy, una parte importante de los consumidores confía en las marcas de su propio país, que no solo dominan las ventas internas, sino que también comienzan a expandirse con fuerza en mercados internacionales. En el mayor mercado automotor del mundo, el futuro parece hablar cada vez más en mandarín.