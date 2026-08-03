El Geely Xingyuan (EX2 en el resto del mundo) es el actual vehículo más vendido en China. (Foro: Geely)
El Geely Xingyuan (EX2 en el resto del mundo) es el actual vehículo más vendido en China. (Foro: Geely)
/ Geely
Por Redacción EC

China no solo es el mercado automotor más grande del mundo, sino también el principal laboratorio de transformación de la industria. Con más de 24 millones de vehículos vendidos durante 2025, el país asiático continúa marcando tendencias globales y redefiniendo las preferencias de los consumidores.

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