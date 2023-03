La época de lluvias en Perú está generando inundaciones y provocando la formación de charcos de agua de gran profundidad. A pesar del riesgo, algunos vehículos se atreven a cruzarlos sin considerar que el agua podría ingresar al motor y afectar los circuitos eléctricos. Por ello, aquí te explicamos cómo debes actuar frente a esta situación.

Actualmente, las lluvias torrenciales han provocado inundaciones en la costa norte del Perú y por eso, se debe tener mucho cuidado al cruzarlas porque reparar tu motor podría salirte bastante caro.

Según los expertos consultados por Automéxico, el motor de combustión trabaja a través del quemado de combustible, y es por esto que se encuentra a altas temperaturas, el agua de los charcos generados por la lluvia está fría, y al hacer contactos con las partes y elementos físicos del motor, se genera este choque térmico generando de esta manera un cambio de temperatura abrupto que puede generar sin ningún problema daños considerables, deformaciones y quiebres de elementos físicos, mayormente todo este daño sucede prácticamente en el acto.

Debes tener claro el agua puede llegar al motor por el sistema de inducción del aire, por el sistema de admisión de combustible y tubos de escape.

¿Qué hacer si el agua entra al motor?

Lo primero que tienes que hacer es sacar el auto del agua y no intentar encenderlo a la primera, revisa que no haya llegado por la admisión, puesto que, en todo caso, va a recorrer el mismo camino que hace la gasolina, pero la diferencia aquí es que el agua no hace comprensión en el pistón, lo que ocasionaría daños fatales. Hay que cerciorarse también que el agua haya llegado a la caja de filtro del aire, de ser así, habrá que sacarla con la ayuda de la propia esponja de filtro.

Asimismo, los expertos de Automéxico argumentan que se debe checar todos los contactos eléctricos. Hay que intentar secarlos todos para que no se provoque un corto circuito al momento de mover el motor de arranque, este paso hay que hacerlo luego de haber retirado la bujía, haciendo este movimiento se va a retirar el agua que pueda existir en el pistón por el mismo hueco que deja la bujía dándole al motor de arranque.

Este paso lo repetiremos tantas veces que sean necesarias hasta que podamos retirar toda el agua acumulada, pero sin usar excesivamente el arranque ya que este posiblemente gaste toda la batería, o se podría llegar a quemar. Mientras el arranque descansa, se puede aprovechar el tiempo para sacar el agua ya que muchos autos utilizan un tapón por el cual se puede realizar esto sin problemas, de esta manera se puede escurrir el agua que entró por el escape, existen escapes que nos ayudan a realizar este trabajo mediante el retiro de su salida.

Después de haber realizado todos los pasos anteriores, ya se vuelve a colocar la bujía, se limpia y luego de calentarla, intentamos ver si enciende sin problemas; si logramos hacerlo, significa que el problema no fue tan grave. De igual manera, luego de girar varias veces el motor y este haya calentado lo suficiente y sin problemas, se recomienda repetir el paso del vaciado del aceite, solo para estar bien seguros de haber eliminado por completo el agua que pudo haber entrado. También se recomienda hacer lo mismo con los aceites de los diferenciales, ya que existe la posibilidad de que el agua haya podido llegar a ellos por los respiraderos.