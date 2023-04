Es probable que cuando estás realizando el frenado progresivo o antes de tomar una curva, se escuche un ligero rechinar en tus llantas. Si aún no lo has logrado, te recomendamos que bajes tus lunas de tu vehículo y prestes atención, puesto que de seguro suene en más de una ocasión.

Sin embargo, la pregunta central de esta nota es si es que aquel rechinar es normal o no. Por ello, en esta nota aprenderás un poco más de tus neumáticos.

Toma en cuenta, que has algunos sonidos que se pueden considerar normal y que simplemente se originan por el contacto con el suelo. Aunque hay otras rechinadas que te indican que hay algunos problemas en el vehículo.

La fricción y los materiales con los que están fabricados las llantas entrar a tallar cuando se trata de esos sonidos. En líneas generales, es normal que exista ese rechinar en las llantas. Sin embargo, debemos tomar en cuenta la intensidad de ese chillido. Esto es porque si es muy fuerte puede que haya una mala presión en las llantas, desgaste, e incluso la necesidad de una alineación.

El pequeño tapón de la llanta cuida la presión de los neumáticos y la “salud” de todo el automóvil

Para saber de qué se trata, basta con realizar algunas pruebas sencillas que te permitirán descubrir lo que sucede y por lo menos descartar que se trate de un problema considerable. Por eso, aquí te recomendamos las siguientes pruebas de descarte:

1. Revisa la presión de tus llantas

2. Verifica el desgaste de las llantas

3. Revisa que el chillido no sea de los frenos

4. Verifica que el chillido no sea de un elemento flojo

5. Revisa que el chillido no sea de la carrocería

Luego de haber revisado estos elementos, sí no has encontrado fuera de orden no deberías porque preocuparte. Si el chillido persiste, es mejor que lleves tu vehículo a un especialista que tiene las herramientas necesarias para identificar las fallas con precisión.