El equipo Nissan Formula E Team cerró un complejo fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái, sede de las rondas 12 y 13 del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E 2025/26. En un escenario condicionado por la lluvia y las constantes variaciones de la pista, Oliver Rowland logró rescatar un octavo puesto en la carrera dominical, resultado que permitió a la escudería sumar puntos y mantenerse en la pelea por el título de pilotos.

Las previsiones meteorológicas obligaron a adelantar tres horas el cronograma de actividades tanto el sábado como el domingo. La lluvia se convirtió en un factor determinante para el desarrollo de ambas competencias y condicionó las estrategias de los equipos.

Un sábado cuesta arriba

La primera jornada estuvo marcada por las dificultades desde la clasificación. Rowland no logró acceder a la fase de Duelos y partió desde la decimotercera posición. Su compañero, Norman Nato, afrontó un panorama aún más complicado tras recibir una penalización acumulada de 60 puestos en la parrilla debido a cambios de componentes derivados de incidentes ocurridos en competencias anteriores.

Durante la carrera, Rowland protagonizó una destacada remontada inicial que lo llevó a ubicarse entre los cinco primeros puestos. Sin embargo, el aumento de la intensidad de la lluvia durante la segunda mitad del E-Prix afectó el rendimiento de su monoplaza y terminó relegándolo hasta la decimotercera posición, fuera de la zona de puntos.

Nato, por su parte, además de partir desde el fondo de la parrilla, debió cumplir una penalización adicional de diez segundos. El piloto francés centró su estrategia en la gestión de energía, pero un inconveniente durante una parada en boxes para cambiar neumáticos frustró cualquier posibilidad de recuperación. Finalmente, cruzó la meta en el vigésimo lugar.

Reacción el domingo

La segunda carrera volvió a disputarse bajo condiciones de lluvia, aunque la pista comenzó a secarse progresivamente durante el transcurso de la competencia. Nissan mostró una mejoría evidente en clasificación, donde Rowland avanzó hasta las semifinales de los Duelos y aseguró la cuarta posición de salida.

Nato también logró un rendimiento competitivo y originalmente había clasificado quinto. Sin embargo, una infracción técnica menor provocó su descalificación de la sesión, obligándolo nuevamente a partir desde la última posición.

Con ambos autos configurados para pista mojada, el equipo afrontó un E-Prix que comenzó tras varias vueltas detrás del coche de seguridad. A medida que el asfalto fue secándose, la elección de reglajes empezó a jugar en contra de los pilotos de Nissan.

Cuando parecía que Rowland quedaría nuevamente fuera de los puntos, una bandera amarilla abrió una ventana estratégica. El británico ingresó a boxes para modificar la presión de los neumáticos y adaptarse a las nuevas condiciones de la pista. La apuesta resultó efectiva: en las últimas vueltas recuperó terreno rápidamente, ganó seis posiciones en el giro final y terminó octavo. Además, consiguió el punto adicional por registrar la vuelta más rápida.

Nato también mostró una progresión interesante desde el fondo de la parrilla, especialmente durante su último período de Modo Ataque. No obstante, una neutralización interrumpió su avance y concluyó la carrera en la decimoséptima posición.

La mirada puesta en Tokio

Tras la competencia, el director general y jefe del equipo, Tommaso Volpe, reconoció que el rendimiento no fue el esperado, aunque destacó la capacidad de reacción mostrada en la segunda carrera.

“Este fin de semana fue complicado para nosotros. No logramos maximizar nuestro rendimiento, pero la decisión de cambiar los neumáticos de Oliver durante la bandera amarilla fue acertada y nos permitió sumar puntos importantes”, señaló.

Con cuatro carreras por disputarse, Rowland continúa en la lucha por el campeonato de pilotos, mientras que Nissan ya enfoca sus esfuerzos en la próxima cita del calendario. La Fórmula E volverá a la acción del 24 al 26 de julio en Tokio, escenario del fin de semana de carreras en casa para la marca japonesa y una oportunidad clave para recuperar terreno en la recta final de la temporada.