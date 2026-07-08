El monoplaza de Nissan en la Fórmula E. (Foto: Nissan)
El monoplaza de Nissan en la Fórmula E. (Foto: Nissan)
/ Nissan
Por Redacción EC

El equipo Nissan Formula E Team cerró un complejo fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái, sede de las rondas 12 y 13 del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E 2025/26. En un escenario condicionado por la lluvia y las constantes variaciones de la pista, Oliver Rowland logró rescatar un octavo puesto en la carrera dominical, resultado que permitió a la escudería sumar puntos y mantenerse en la pelea por el título de pilotos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.