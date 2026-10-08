Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina, compartió las imagenes de la controvertida campaña publicitaria en los exteriores del Expo Auto China en Argentina. (Foto: Autoblog Argentina)
Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina, compartió las imagenes de la controvertida campaña publicitaria en los exteriores del Expo Auto China en Argentina. (Foto: Autoblog Argentina)
Por Redacción EC

La primera edición de la Expo Auto Chino en Argentina no solo dejó nuevos modelos, lanzamientos y miles de visitantes. También provocó una respuesta de Renault, que decidió llevar la competencia con las marcas asiáticas hasta las calles de Buenos Aires.

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