La primera edición de la Expo Auto Chino en Argentina no solo dejó nuevos modelos, lanzamientos y miles de visitantes. También provocó una respuesta de Renault, que decidió llevar la competencia con las marcas asiáticas hasta las calles de Buenos Aires.

La exposición se realizó del 2 al 4 de octubre en el predio BA Ferial de Costa Salguero y reunió a más de 30.000 personas, según los organizadores. En el evento participaron más de 20 marcas chinas, en un mercado donde estos fabricantes ya representan cerca del 10% de las ventas de autos y vehículos comerciales livianos.

Renault no tuvo un stand dentro de la feria. En cambio, colocó carteles publicitarios en los alrededores del recinto, aprovechando el flujo de asistentes. Uno de los mensajes destacaba sus 45 concesionarios en Argentina, invitando a visitarlos “sin pagar entrada”. Otro fue más directo: “Y ahora una marca que sabés cómo se pronuncia”, una clara referencia a la proliferación de fabricantes asiáticos en el mercado local.

Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina criticó el hecho de cobrar entrada en el Expo Auto China. (Foto: Autoblog Argentina) / Autoblog Argentina

La campaña fue compartida en redes sociales por Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, y rápidamente generó respuestas. Federico Pieruzzini, presidente de Eximar —importador de MG en Argentina y Uruguay—, cuestionó la estrategia y defendió la decisión de los consumidores de pagar para conocer y comparar las nuevas propuestas chinas.

Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina criticó el hecho de cobrar entrada en el Expo Auto China. (Foto: Autoblog Argentina) / Autoblog Argentina

El cruce refleja una disputa que va más allá de una campaña publicitaria. Renault apuesta por atributos como trayectoria, red comercial y posventa, mientras las marcas chinas buscan ganar espacio con tecnología, electrificación, equipamiento y precios competitivos.

Argentina, de hecho, se ha convertido en uno de los nuevos escenarios de esta batalla. La flexibilización de las importaciones permitió que las marcas chinas pasaran de representar cerca del 2% del mercado a alrededor del 10% durante 2026.

Así, Renault encontró una manera particular de hacerse presente en una feria a la que no asistió: se ubicó justo en la puerta de sus nuevos competidores. Y las marcas asiáticas, lejos de ignorar el mensaje, decidieron responder.